Je jednodušší hrát hádky a emočně vypjaté scény s manželem, nebo s jiným kolegou? V poslední době jste s vaším mužem Petrem Štěpánkem často na jevišti společně.
V nedávném představení Misery jsem manžela dokonce i mučila a provrtala mu kotníky. Jsem profesionálka, pokaždé hraju jinou paní, která myslí a chová se úplně jinak, než bych se v té situaci chovala já. Mám na sobě cizí šaty, říkám cizí texty a nezáleží na tom, kdo hraje mého partnera, hlavní je, aby to byl dobrý herec a výsledek vyzníval pravdivě. Takže je mi jedno, jestli křičím na manžela nebo na jiného herce, protože v tu chvíli to tak jako herečka nevnímám.
Práce mě bavila vždycky. Někdy ale nastaly okolnosti, kvůli kterým jsem nebyla spokojená a cítila, že je třeba udělat změnu. Nyní se tomu říká vystoupení z komfortní zóny. Jak já to slovní spojení nesnáším.