Renomovaná vyšetřovatelka vražd a loupeží Jiřina Hofmanová působí v civilu jako nenápadná žena. Když mluví o své práci, je věcná a dává najevo, že má něco za sebou. Tváří v tvář drsným pachatelům dokáže zachovat klid a chladnou logiku. V reality show Zrádci, která je postavená na umění klamu a předstírání, je ale zatím ztracená.
„Skutečně nemáme žádné důkazy. Už je nás tady málo a proti žádnému z vás neexistuje přímý důkaz,“ přiznala v desáté epizodě u kulatého stolu, kdy kolem ní sedělo dalších šest hráčů a dva z nich byli zrádci.
„Uvažovala jsem o tom, jak se mohl chovat stěžejní zrádce, kterého tady máme, a to byl Marek. Když zůstal sám, musel vydírat někoho dalšího. Vzhledem k tomu, že už tam dvě štěbetalky měl, domnívám se, že si vybral muže,“ podělila se o své úvahy.
Její projev připomínal porady kriminalistů, kteří spolupracují na velkém případu a radí se nad různými hypotézami. Je ale takové odhalování karet v soutěži jako Zrádci žádoucí? Zkušená vyšetřovatelka jako by zapomněla, že nemluví ke kolegům na stejné lodi, ale ke konkurentům a možným zrádcům.
Hofmanová má za sebou mimo jiné výcvik v FBI, kde se věnovala právě psychologii pachatelů a strategii vedení výslechu. Tyto metody se pak snažila předat v Česku dalším kolegům. Jak ale sama několikrát uvedla, pro úspěch při výslechu je potřeba výpověď podezřelého neustále srovnávat s již známými fakty. „Do hlavy se zločinci dostanu v okamžiku, když mi odpovídá a já zjišťuji, že dostávám skutečné informace. Může to dát do nějaké mlhy, ale se zkušenostmi z ní dokážete vytáhnout ty správné informace,“ řekla v Českém rozhlase. Nesmí se podle ní klást návodné nebo zavádějící otázky.
Jenže ve Zrádcích se zatím zdá, že když není možné projev „podezřelých“ srovnat s důkazy z místa činu, v mlze lží a polopravd snadno zabloudí. A tím nejsilnějším soupeřem je jiná kriminalistka, vrchní komisařka Věra Kirchnerová, v show zvaná Mia. Zaměřuje se na závažnou kriminalitu páchanou na dětech. Ve Zrádcích se rozhodla používat taktiky, kterými si pachatelé této trestné činnosti získávají důvěru svých obětí. A neznalí se někdy ptají, jak jim mohly děti naletět? Mie zatím v naletěli všichni.
V jednom z přechozích dílů však Jiřina Hofmanová svou nepoznanou kolegyni viditelně zaskočila jednou poznámkou. „Ty máš velice dobře kladený otázky. Velice pěkně se ptáš. Doopravdy,“ pochválila ji. Mia je zjevně vykolejená a dost možná ji v tu chvíli běželo hlavou, jestli se Jiřina Hofmanová alias paní Kateřina nevydala po její stopě.
Na konci desátého dílu to tak nevypadalo. „Já nemám jedinou stopu. Já nemám jedinou stopu! Vím, co jsem a nemám proti nikomu z vás ani todle,“ luskla prsty Jiřina Hofmanová.