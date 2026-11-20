Milostný život krále Karla III. se v průběhu času smrskl na ikonickou větu princezny Diany v rozhovoru pro pořad Panorama: „V manželství jsme byli tři, takže v něm bylo poněkud těsno.“ Zpětně to vzbuzuje dojem, že život následníka britského trůnu se celý život točil mezi dvěma ženami. Nejžádanější svobodný muž své doby však neměl nouzi o obdivovatelky. Před svatbou s lady Dianou Spencerovou měl také několik více či méně vážných známostí.
Pozdější životopisy uvádějí z doby před svatbou zhruba dvacet romantických vztahů. Některé byly vážné a mohly skončit svatbou, jiné zůstaly na rovině spekulací. V mnoha případech se jednalo spíše o společenskou známost, kterou si dobová média interpretovala dle vlastní nákladové potřeby.
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Proč měl Karel III. před Dianou tolik přítelkyň?
Jenom z počtu známostí nelze někdejšího prince Charlese hodnotit jako svůdníka, který využíval svoje postavení pro erotické povyražení. V roce 1948 se narodil jako prvorozený syn budoucí královny a jako následník trůnu pak v dospělosti čelil mimořádnému tlaku, aby si vybral odpovídající manželku. Tu by nenašel bez kontaktů s mladými ženami ve svém okolí. Jeho prastrýc lord Louis Mountbatten ho pak přímo povzbuzoval, aby si užíval života, dokud je mladý.
Bylo mu teprve dvacet let, když musel v rozhovoru pro BBC vysvětlovat, proč se nehrne do ženění. Výběr partnerky byl podle jeho vlastních slov komplikovaný, protože jeho budoucí manželka bude možná jednou královnou a musí být schopna tuto roli naplnit.
Prostředí britské aristokracie navíc přikládalo velký význam nejen původu, ale také pověsti a sexuální minulosti potenciální nevěsty. Novináři se intenzivně pídili po podrobnostech z minulosti žen v Charlesově okolí a řada z nich tak byla vystavena neúnosnému zájmu veřejnosti jako později princezna Diana a dnešní královna Camilla.
Přitelkyně krále Karla III.
První velká láska předznamenala poslední
Během studií na Trinity College v Cambridge poznal Charles o několik let starší Lucii Santa Cruzovou, dceru chilského velvyslance v Londýně. Jejich vztah trval mezi lety 1967 a 1970 a podle autorizovaného životopisu prince Charlese od Jonathana Dimblebyho to byla právě Lucia, kdo Charlesovi následně představil Camillu Shandovou.
Vztah Charlese a Camilly rychle nabral na intenzitě nejen díky vzájemné přitažlivosti, ale upevnily ho i společné zájmy, například láska ke koním, a především smysl pro suchý windsorský humor, který se stal kořením jejich lásky na několik desetiletí. Další zdroje z princova okruhu také zmiňují Camillinu silnou osobnost, která plachému princi imponovala a dodávala pocit bezpečí. K happy-endu však vedla ještě dlouhá cesta.
Rozchod s Camillou
Ve veřejnosti přežívá představa, že si Charles nemohl Camillu vzít, protože neměla dostatečný původ na budoucí britskou královnu. Camilla skutečně pocházela ze zámožné britské rodiny a coby vnučka barona měla méně významný aristokratický původ ve srovnání s očekáváním královského okolí. Podstatná ale byla také její předchozí partnerská minulost, která neodpovídala tehdejším nepsaným očekáváním.
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Navíc sám Charles nebyl na začátku sedmdesátých let ještě rozhodnutý se usadit a v roce 1971 nastoupil vojenskou službu u námořnictva.
Camilla nečekala, a zatímco on se soustředil na vojenskou a následnickou kariéru, provdala se v roce 1973 za důstojníka jezdectva Andrewa Parkera Bowlese. Duševní pouto mezi Charlesem a Camillou však nezmizelo a čas ho pouze prohloubil.
Ženy, které dnes mohly být královnami
Mezi lety 1973 se 1974 se Charles stýkal s lady Jane Wellesleyovou, dcerou osmého vévody z Wellingtonu. Poté se podle životopisců zamiloval do Daviny Sheffieldové. Oba vztahy však skončily bez zásnub, velkou měrou kvůli mediální pozornosti. Jane Wellesleyová podle dobových svědectví nechtěla přijmout život pod neustálou kontrolou veřejnosti a tisku. Davině Sheffieldové naopak zkazil vyhlídky její bývalý partner, který pustil do bulváru podrobnosti z jejich soužití.
Po rozchodu s Davinou se Charles začal stýkat s Lady Sarah Spencerovou, nejstarší dcerou osmého hraběte Spencera. Během návštěv v její rodině poznal také její mladší sestru Dianu, které bylo v té době teprve šestnáct let. I Sarah však poskytla rozhovor médiím, což pravděpodobně přispělo ke konci jejich vztahu.
Pověst „upovídané přítelkyně“ si získala především Jane Wardová, která se s Charlesem seznámila jako asistentka v Polo Clubu ve Windsoru. V dokumentu My king Charles sama uvedla, že si kvůli své neobratnosti při jednání s tiskem získala pověst nedůvěryhodné ženy, která vypráví médiím o soukromí následníka trůnu.
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Odmítla být nástrojem moci
Lord Louis Mountbatten byl nejen námořní velitel, ale patřil k nejvlivnějším členům širší královské rodiny. Přestože jeho mocenské ambice byly trnem v oku britské aristokracie, toužil spojit svůj rod s panovnickou linií a podporoval sňatek svého synovce Philipa s budoucí královnou Alžbětou II.
Velkou pozornost věnoval také výběru manželky pro Charlese a podle životopisců doufal, že se princ ožení s jeho vnučkou Amandou Knatchbullovou. Ať už z osobní sympatie, nebo ohledů na rodinu Charles nakonec požádal Amandu o ruku.
Výklady této etapy Charlesova života se rozcházejí. Podle jedné verze Amanda nechtěla obětovat osobní nezávislost životu v královské rodině. Jiné výklady zdůrazňují tragédii z roku 1979, kdy byl při atentátu IRA zavražděn její dědeček lord Mountbatten a mladší bratr, což mohlo přispět k jejím obavám ze vstupu do veřejného života.
Faktem zůstává, že Amanda Charlesovu nabídku odmítla a těžké období po tragické smrti lorda Mountbattena naopak pomohlo sblížit osamělého Charlese s mladinkou Dianou Spencerovou.
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Camilla z jeho života nikdy nezmizela
Ve stejné době, kdy měl Charles žádat o ruku Amandu Knatchbullovou, objevoval se ve společnosti po boku Anny, dcery bohatého skotského statkáře Hamishe Wallace.
Anna Wallaceová patřila podle životopisců k posledním vážným známostem před Dianou. Některé prameny dokonce tvrdí, že ji princ dvakrát požádal o ruku. Vztah údajně skončil poté, co ji Charles na společenských událostech zanedbával a věnoval se Camille Parkerové Bowlesové.
Na přízrak Camilly od začátku žárlila i Diana, která se s princem sblížila v roce 1980 a v roce 1981 přijala jeho žádost o ruku. Nepodařilo se jí však Camillino místo v princově duši zaplnit. Ačkoli se Charles s Dianou oženil, na Camillu nezapomněl a podle životopisu Jonathana Dimblebyho spolu milostný vztah obnovili už na konci sedmdesátých let a znovu pak na přelomu let 1996 a 1997, kdy se Charlesovo manželství s Dianou rozpadalo.
Jejich pouto nakonec přetrvalo i přes trvalou pozornost bulvárních novinářů, včetně úniku velmi citlivých informací z intimní komunikace, i mediální válku v období obou veřejně propíraných rozvodů. Jednou z největších zkoušek celé monarchie pak byla smršť výčitek, která se na královnu, Charlese i Camillu snesla po Dianině tragické smrti. Vzali se v roce 2005 na Windsoru.
Jakkoli Camilla jako rozvedená matka dvou dětí neodpovídala profilu Charlesovy nevěsty, jaký si žádala někdejší společenská pravidla, během let však své místo po jeho boku obhájila. Na rozdíl od partnerek s patřičným původem byla Camilla vůči Charlesovi diskrétní a ke královské rodině loajální, což jsou hodnoty pro královnu mnohem podstatnější než dědičný titul.
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Britská královská rodina