Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zendaya natáčela v Praze. Ve videu bojuje na Strahově a skáče ze střechy muzea

Autor:
  12:00
Americká herečka Zendaya (30) se v nové kampani švýcarské sportovní značky On proměnila v hrdinku akčního filmu. V reklamním spotu natočeném v Praze předvádí bojové scény, utíká před útočnicemi a dostane se až na střechu Nové budovy Národního muzea, odkud skočí. Na druhé kolekci, kterou vytvořila společně se značkou, se podílel také její dlouholetý stylista Law Roach.
Zendaya je tváří švýcarské značky On, která vyrábí sportovní oblečení a obuv. Pro představení nové kolekce si firma vybrala Prahu, s herečkou tu nafotila promofotky a natočila akční video. (1. října 2026)
Zendaya je tváří švýcarské značky On, která vyrábí sportovní oblečení a obuv. Pro představení nové kolekce si firma vybrala Prahu, s herečkou tu nafotila promofotky a natočila akční video. (1. října 2026)
Zendaya je tváří švýcarské značky On, která vyrábí sportovní oblečení a obuv. Pro představení nové kolekce si firma vybrala Prahu, s herečkou tu nafotila promofotky a natočila akční video. (1. října 2026)
Zendaya je tváří švýcarské značky On, která vyrábí sportovní oblečení a obuv. Pro představení nové kolekce si firma vybrala Prahu, s herečkou tu nafotila promofotky a natočila akční video. (1. října 2026)
63 fotografií

Zendaya se kvůli nové reklamní kampani značky On vrátila do Prahy. Firma si českou metropoli opět vybrala jako kulisu pro propagační fotografie i akční video, které doprovází uvedení druhé kolekce vytvořené ve spolupráci s herečkou. Natáčelo se mimo jiné na Strahově, u budovy správy tunelů Technické správy komunikací a v Nové budově Národního muzea.

Dvouminutový spot začíná na Strahově. Zendaya v něm probíhá mezi ventilačními věžemi a prchá před skupinou útočnic. Dění se následně přesouvá k budově správy tunelů TSK, kde se herečka dostává do bojové scény. Poté pokračuje přes schodiště a chodbu Nové budovy Národního muzea až na její střechu. Právě z ní na konci videa skočí.

Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney

Akční film natočilo argentinské režijní trio Pantera, tvůrci se inspirovali vizuálním jazykem a fyzickou dynamikou klasických akčních filmů. Zendaya v choreografovaných scénách předvádí kaskadérské kousky a jednotlivé části kolekce se stávají součástí akce.

V jednom ze soubojů například využívá boty jako štít a stahovací šňůrku kalhot jako zbraň. Při přípravě spotu spolupracoval také Law Roach, známý americký stylista celebrit a módní kreativní poradce, který si říká Image Architect.

Výrazným motivem kolekce je hadí vzor inspirovaný kůží krajty, který tvůrci pojali jako moderní podobu maskáčového vzoru. Objevuje se například na oversized anoraku, parachute kalhotách, přiléhavém topu nebo body. Pozornost přitahují také fotografie z kampaně, na nichž Zendaya pózuje s živým hadem kolem krku.

Zendaya v Praze při natáčení reklamní kolekce pro švýcarskou značku On (1. října 2026)

Kolekce byla uvedena 1. října 2026 a je dostupná prostřednictvím webu značky On a v jejích prodejnách.

Švýcarská značka On vznikla v roce 2010 v Curychu a původně se zaměřila především na běžeckou obuv. Proslavila se technologií CloudTec®, která využívá speciálně tvarované prvky v podrážce pro tlumení došlapu a podporu odrazu. Dnes nabízí také sportovní oblečení a doplňky a působí ve více než 80 zemích světa.

Chci se teď na čas vytratit, říká po turné s filmem Odyssea herečka Zendaya

Pro Zendayu nejde o první filmově pojatou spolupráci s On. Značka už v roce 2025 představila kampaň Zone Dreamers, která vznikla v Barrandov Studiu v Praze. Tehdy se herečka ocitla v retrofuturistickém světě inspirovaném sci-fi a spolupracovala opět s Lawem Roachem, tentokrát pod režijním vedením umělkyně Nadie Lee Cohenové.

Zendaya se tak v Praze objevila v souvislosti s natáčením už několikrát. V září 2018 zde s Tomem Hollandem natáčela film Spider-Man: Daleko od domova (Spider-Man: Far From Home), jehož štáb zavítal také do Liberce. V roce 2025 se do české metropole vrátila kvůli kampani Zone Dreamers a letos v říjnu zde natáčela další kampaň pro On.

Herečka si své soukromí dlouhodobě pečlivě střeží. S Tomem Hollandem tvoří pár od natáčení série Spider-Man a vztah veřejně potvrdili v roce 2021. V roce 2026 se Holland o Zendaye několikrát vyjádřil jako o své manželce a naznačil, že se uskutečnil soukromý obřad.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Kašpárek vzal do společnosti svou vnadnou přítelkyní. Zaujala odvážným modelem

Radek Kašpárek s přítelkyní Ivanou na módní show Osmanyho Laffity (25. září...

Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) přišel na módní show návrháře Osmanyho Laffity se svou novou přítelkyní Ivanou Věžníkovou (38) a hned byli středem pozornosti. Věžníková totiž zvolila extravagantní...

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...

Zendaya natáčela v Praze. Ve videu bojuje na Strahově a skáče ze střechy muzea

Zendaya je tváří švýcarské značky On, která vyrábí sportovní oblečení a obuv....

Americká herečka Zendaya (30) se v nové kampani švýcarské sportovní značky On proměnila v hrdinku akčního filmu. V reklamním spotu natočeném v Praze předvádí bojové scény, utíká před útočnicemi a...

2. října 2026

Michelle z Prciček ukázala čtrnáctiletou dceru. Vypadají jako dvojčata

Alyson Hanniganová s její mladší dcera Keeva (2026)

Hvězda filmu Prci, prci, prcičky a seriálu Jak jsem poznal vaši matku Alyson Hanniganová (52) zveřejnila selfie se svou čtrnáctiletou dcerou Keevou. Lidé se podivují, jak moc si jsou s dcerou...

2. října 2026

Kuchařová otevřeně: o manželovi, Miss World i nařčení lidskoprávních organizací

Taťána Kuchařová

Od jejího vítězství v Miss World uplynulo dvacet let a Taťána Kuchařová dnes žije spokojený manželský život, věnuje se modelingu, beauty projektům i práci pro seniory a ženy. V rozhovoru pro iDNES.cz...

2. října 2026  9:45

Zdědila talent a skromnost: Dcera Mekyho Žbirky promluvila o slavném otci

Miro Žbirka s dcerou Lindou (2017)

Rodina Mekyho Žbirky dál pečuje o jeho odkaz a pět let po jeho úmrtí vydává reedici jeho alba Songs for Boys & Girls, které vyšlo před 27 lety pro děti. Na bukletu je mezi dětskými obrázky jeden,...

2. října 2026

Sting nechtěl skončit jako jeho rodiče. Pohled z okna rodného domu ho deprimoval

Sting v O2 areně v Praze 28. října 2022

Jeden z králů britského popu Sting prošel za půlstoletí na hudební scéně snad všemi styly kromě heavy metalu. Zpěvák, baskytarista, skladatel a autor řady hitů oslaví 2. října 2026 pětasedmdesáté...

2. října 2026  5:30

Promluvila o svém napadení a přišla o práci. Janě Fabiánové lidi nevěřili

Jana Fabiánová

Dříve se musela hodně hlídat, aby nepřibrala. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová, která je vegankou, ale říká, že od doby, co jí jenom rostlinnou stravu, tak se jí zlepšil metabolismus. „Kalorie vůbec...

2. října 2026

Zlepšuje se to, říká Michaela Maurerová o vztahu s dvojčaty, která šla k otci

Herečka Michaela Maurerová

Starší dvojčata Josef a Magdalena budou zanedlouho plnoletá, těm už dávno Michaela Maurerová dětské knihy nečte. Ale ani skoro osmiletá Emma o to nestojí. „Chodí do druhé třídy, ale už je z ní...

2. října 2026

Cítila jsem se jako „odhozená Karlem Gottem.“ Formanová o osudových mužích i Americe

Premium
Martina Formanová. Jestli má někdo o čem vyprávět, pak ona k takovým lidem...

Jestli má někdo o čem vyprávět, pak Martina Formanová k takovým lidem určitě patří. Jako mladičká prožila roky s Karlem Gottem, později přesídlila do USA, kde se vdala za Miloše Formana. Píše knihy a...

1. října 2026

Peníze od Michala Davida nechce. David Gránský po vážném úrazu odmítl pomoc

David Gránský

Herec David Gránský (34) se po operaci zlomené holenní a lýtkové kosti zotavuje doma. Zranění z muzikálu Ledové království mu přineslo neplánovanou pracovní pauzu. Finanční pomoc mu nabídl i zpěvák...

1. října 2026  15:12

Pavol Habera zveřejnil fotku se synem. Paul Henry otce hodně přerostl

Paul Henry Habera, Pavol Habera a Daniela Peštová na natáčení SuperStar (2018)

Když naposled viděli diváci Superstar Paula Henryho Haberu (17), byl to malý kluk, co přišel navštívit tátu na natáčení. Pavol Habera (64) letos v porotě Superstar opět usedl a příliš se nezměnil....

1. října 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zpěvačka Eva Burešová přijala jméno Saija. Matrika jí ho schválila

Eva Burešová jako Saija

Eva Burešová (33) už před několika týdny oznámila, že mění jméno i styl. Přechází na metal a bude se jmenovat Saija. Teď se ale ukázalo, že to Burešová se jménem Saija myslí vážně. Nechala si ho...

1. října 2026  11:20

Jim Carrey se oženil. Vzal si svou dlouholetou přítelkyni Min Ah

Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)

Herec Jim Carrey (64) se potřetí oženil. Za ženu si vzal svou dlouholetou přítelkyni Min Ah. Hvězda filmů Maska, Blbý a blbější, Ace Ventura: Zvířecí detektiv, Truman Show, Božský Bruce, Věčný svit...

1. října 2026  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.