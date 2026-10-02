Zendaya natáčela v Praze. Ve videu bojuje na Strahově a skáče ze střechy muzea

Zendaya se kvůli nové reklamní kampani značky On vrátila do Prahy. Firma si českou metropoli opět vybrala jako kulisu pro propagační fotografie i akční video, které doprovází uvedení druhé kolekce vytvořené ve spolupráci s herečkou. Natáčelo se mimo jiné na Strahově, u budovy správy tunelů Technické správy komunikací a v Nové budově Národního muzea.
Dvouminutový spot začíná na Strahově. Zendaya v něm probíhá mezi ventilačními věžemi a prchá před skupinou útočnic. Dění se následně přesouvá k budově správy tunelů TSK, kde se herečka dostává do bojové scény. Poté pokračuje přes schodiště a chodbu Nové budovy Národního muzea až na její střechu. Právě z ní na konci videa skočí.
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Akční film natočilo argentinské režijní trio Pantera, tvůrci se inspirovali vizuálním jazykem a fyzickou dynamikou klasických akčních filmů. Zendaya v choreografovaných scénách předvádí kaskadérské kousky a jednotlivé části kolekce se stávají součástí akce.
V jednom ze soubojů například využívá boty jako štít a stahovací šňůrku kalhot jako zbraň. Při přípravě spotu spolupracoval také Law Roach, známý americký stylista celebrit a módní kreativní poradce, který si říká Image Architect.
Výrazným motivem kolekce je hadí vzor inspirovaný kůží krajty, který tvůrci pojali jako moderní podobu maskáčového vzoru. Objevuje se například na oversized anoraku, parachute kalhotách, přiléhavém topu nebo body. Pozornost přitahují také fotografie z kampaně, na nichž Zendaya pózuje s živým hadem kolem krku.
Kolekce byla uvedena 1. října 2026 a je dostupná prostřednictvím webu značky On a v jejích prodejnách.
Švýcarská značka On vznikla v roce 2010 v Curychu a původně se zaměřila především na běžeckou obuv. Proslavila se technologií CloudTec®, která využívá speciálně tvarované prvky v podrážce pro tlumení došlapu a podporu odrazu. Dnes nabízí také sportovní oblečení a doplňky a působí ve více než 80 zemích světa.
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Pro Zendayu nejde o první filmově pojatou spolupráci s On. Značka už v roce 2025 představila kampaň Zone Dreamers, která vznikla v Barrandov Studiu v Praze. Tehdy se herečka ocitla v retrofuturistickém světě inspirovaném sci-fi a spolupracovala opět s Lawem Roachem, tentokrát pod režijním vedením umělkyně Nadie Lee Cohenové.
Zendaya se tak v Praze objevila v souvislosti s natáčením už několikrát. V září 2018 zde s Tomem Hollandem natáčela film Spider-Man: Daleko od domova (Spider-Man: Far From Home), jehož štáb zavítal také do Liberce. V roce 2025 se do české metropole vrátila kvůli kampani Zone Dreamers a letos v říjnu zde natáčela další kampaň pro On.
Herečka si své soukromí dlouhodobě pečlivě střeží. S Tomem Hollandem tvoří pár od natáčení série Spider-Man a vztah veřejně potvrdili v roce 2021. V roce 2026 se Holland o Zendaye několikrát vyjádřil jako o své manželce a naznačil, že se uskutečnil soukromý obřad.