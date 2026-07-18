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Chci se teď na čas vytratit, říká po turné s filmem Odyssea herečka Zendaya

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Bílý korzet Zendaya později vyměnila za pohodlnější šaty s podprsenkou z listů...

Bílý korzet Zendaya později vyměnila za pohodlnější šaty s podprsenkou z listů připomínající vavřínový věnec, jaký nosili bohové na Olympu. | foto: ČTK

Zendayu na premiéru doprovodil její manžel Tom Holland, který si ve filmu...
Matt Damon a Zendaya ve filmu Odyssea (2026)
V bílé byla Zendaya i na předchozích premiérách. V Paříži vynesla krajkové šaty...
Řeckou bohyni tentokrát Zendaya připomínala především účesem a šperky.
83 fotografií
Herečka a zpěvačka Zendaya (29) má za sebou několik premiér velkofilmu Odyssea a prohlásila, že plánuje na čas zmizet z Hollywoodu. Za poslední rok zvládla natočit pět filmů a vdát se za kolegu Toma Hollanda. A bylo toho na ni moc.

Zendaya se rozhodla si dát na čas pauzu od Hollywoodu. Na otázku, co chce dělat, odpověděla jednoduše. „Nic. Prostě se budu starat o sebe, víte? A držet se stranou,“ sdělila Zendaya své plány pro Entertainment Tonight.

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„Je to takový kolotoč, každou vteřinu se ocitáš na nějakém novém místě a myšlenky ti lítají sem a tam. Je to zábava a jsem za to vděčná, nic bych neměnila, ale někdy prostě potřebuješ na chvilku zmizet,“ vysvětlila.

Za posledních 12 měsíců natočila kromě Odyssey ještě filmy Spider-Man: Zbrusu nový den, Drama, Duna: Část třetí, namluvila jednu z postav filmu Shrek 5 a účinkovala v seriálu Euforie.

Bílý korzet Zendaya později vyměnila za pohodlnější šaty s podprsenkou z listů připomínající vavřínový věnec, jaký nosili bohové na Olympu.
Zendayu na premiéru doprovodil její manžel Tom Holland, který si ve filmu zahrál Odysseova syna Telemacha. Na rozdíl od své ženy nezvolil nic tematického a přišel v klasickém obleku.
Matt Damon a Zendaya ve filmu Odyssea (2026)
V bílé byla Zendaya i na předchozích premiérách. V Paříži vynesla krajkové šaty Louis Vuitton s odhaleným břichem a kabátek s volány.
83 fotografií

Mezitím se stihla i tajně provdat za svého kolegu ze Spider-Mana i Odyssey Toma Hollanda. Herec svatbu potvrdil s tím, že tam byly obě jejich rodiny, ale víc se k události nešířil. Fotkám, které se objevily na internetu, se vysmál, protože prý byly vytvořeny umělou inteligencí a se skutečnou svatbou neměly nic společného.

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