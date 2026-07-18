Zendaya se rozhodla si dát na čas pauzu od Hollywoodu. Na otázku, co chce dělat, odpověděla jednoduše. „Nic. Prostě se budu starat o sebe, víte? A držet se stranou,“ sdělila Zendaya své plány pro Entertainment Tonight.
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„Je to takový kolotoč, každou vteřinu se ocitáš na nějakém novém místě a myšlenky ti lítají sem a tam. Je to zábava a jsem za to vděčná, nic bych neměnila, ale někdy prostě potřebuješ na chvilku zmizet,“ vysvětlila.
Za posledních 12 měsíců natočila kromě Odyssey ještě filmy Spider-Man: Zbrusu nový den, Drama, Duna: Část třetí, namluvila jednu z postav filmu Shrek 5 a účinkovala v seriálu Euforie.
Mezitím se stihla i tajně provdat za svého kolegu ze Spider-Mana i Odyssey Toma Hollanda. Herec svatbu potvrdil s tím, že tam byly obě jejich rodiny, ale víc se k události nešířil. Fotkám, které se objevily na internetu, se vysmál, protože prý byly vytvořeny umělou inteligencí a se skutečnou svatbou neměly nic společného.