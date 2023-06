Hejty vždycky zabolí, říká slovenská zpěvačka Zea. Promluvila i o rasismu

Pražský casting agentury Elite, kde se hledají nové modelingové talenty, přijela podpořit i zpěvačka Zea. Co tady od vás dnes uslyšíme?

Uslyšíte ode mě moje autorské věci z alba Burning Light, které je venku už dva a půl roku, ale během období covidu nemělo moc šanci. Takže se tváříme, že je stále nové.

Co pro vás osobně znamená svět modelingu?

Modeling mi otevřel cestu k tomu, co jsem chtěla vždycky dělat. Nejdřív to samozřejmě byl sen být modelkou, ale nemám potřebnou výšku, takže jsem si musela najít jinou cestu a to byla komerce. Ale casting a lidé, které jsem poznala už v minulosti, mi otevřeli dveře do světa tance, zpěvu i herectví. Modeling mě naučil, jak naložit s informacemi a využít kontakty.

Hudebním světem nedávno hodně hýbala Eurovize. Jak vy jakožto zpěvačka pohlížíte na tuto soutěž?

Viděla jsem performance děvčat z Vesny a často se mi to nestává, ale opravdu jsem se dojala, až mi ukápla slza. Bylo to opravdu krásné a myslím si, že Česká republika měla po dlouhé době opravdu kvalitní vystoupení. Já jako Slovenka se soutěže nemůžu zúčastnit, takže pro mě je to trošku prokletí. Ale je to samozřejmě velká věc, velký sen některých zpěváků.

Zpěvačka Zea s partnerem, raperem Pauliem Garandem

Víme, jak se vyjadřujete coby interpretka a jak působíte ve videoklipech. Ale jak byste popsala sama sebe v reálném životě?

Jsem myslím dost autentická. To je takový můj základ, který hledám v lidech i v hudbě. Ale já to neříkám jen tak, snažím se i Instagram a tu hudbu v podstatě prodávat lidem takové, jaká jsem já. Myslím, že každý, kdo mě zná, vidí, že ten rozdíl je tam minimální. Myslím, že v reálném životě jsem dost melancholická a ta melancholie pro mě znamená takové mé štěstí. Hledám štěstí v utrpení. (smích) Asi takto bych to nazvala. A jsem člověk, který má rád své přátele a je šťastný, když jsou oni šťastní.

Má vůbec umělecká duše čas a prostor na stálou lásku?

Má. Dokonce těch lásek má možná i víc. Stálá láska k někomu, stálá láska k něčemu… Ta umělecká duše u mě je stálá láska k hudbě a tanci. Potom je to samozřejmě také rodina a partner. Výhoda umělce je, že si tu lásku podle mě umí vytvořit k vícero věcem a stále nachází novou jiskru. Což znamená, že si najde lásku k novému songu a k nové produkci, k nové roli, k novému seriálu, ve kterém účinkuje a podobně.

Máte v současnosti partnera?

Ano, už dlouho, pět let. Je to též hudebník, takže někdy si lezeme na nervy. Někdy v rámci té hudby je to opravdu náročné, když dva umělci spolu fungují. Ale zároveň neexistuje nic lepšího. Chápeme se a je to super.

VIDEO: Zea – Hold Me (feat.Milan André):

Někteří si asi představují, že když jsou spolu ve vztahu dva umělci, celý den jsou zavření ve studiu a pak si objednají krabici s pizzou. Jak to je v reálu?

Jsou i takové dny. My s Pavlom (Paulie Garand, český raper, producent a režisér, pozn. redakce) jsme takoví administrátoři, až se tomu někdy smějeme. Strašně mnoho času trávíme na počítači. Protože si děláme skoro všechny věci sami. Od PR článků, přes maily až k bookingům. Sice nám s tím někdo pomáhá, ale mnoho času trávíme za počítačem. Dost často to u nás doma vypadá jako v kanceláři. Ale já se snažím vařit, takže ty krabice nejsou tak časté. Někdy to může být velmi těžké, smutné, je tam nervozita a stres. A potom jsou dny, když je to strašná pohoda a štěstí, že vám něco vyšlo a na něčem novém pracujete.

Váš exotický vzhled je dvojí devizou. Pro spoustu lidí je atraktivní a vzrušující, ale pak jsou tady tací, kterým může být trnem v oku. Jak pracujete s kritikou, rasismem a toxicitou na sociálních sítích?

Já se musím přiznat, že na sociálních sítích jsem toho v tomto ohledu zažila celkem málo. Dnešní doba, hlavně mám pocit, že i v České republice, mi přijde otevřenější. Samozřejmě se vždy někdo najde.

Jste hvězdou Hřebejkova seriálu Iveta, který pro slovenskou TV Joj napsal Petr Kolečko.

Po seriálu Iveta to bylo padesát na padesát. Buď to lidé milovali, nebo nenáviděli. A samozřejmě si to spojovali i s mojí barvu pleti. Samozřejmě to vždy zabolí a ublíží. Ale já stále říkám, že nejdůležitější je v tomto komunikace. Často se o tom bavím s kamarády i s lidmi na sociálních sítích. Snažím se odepisovat a nějak jim vysvětlit, že ignorace není moc dobrá věc. Myslím si, že komunikace je to nejlepší, jak s tím bojovat. Alespoň zareagovat. „Ok, takto jsi mi to napsal, nelíbí se mi to a končím tuto komunikaci. Děkuji.“

Jste mladá současná umělkyně, ale když jsme zmiňovali Ivetu, dokázal vás zaujmout a inspirovat třeba i někdo z dob československého popu?

Jasně! Vícero lidí z československé hudební scény. U mě jsou to stálice jako zpěváci Richard Müller a David Koller. Je to zpěvačka Katarzia, ale zaujala mě moc i nová zpěvačka Timea. Také například Jana Kirschner… Je jich hodně.

VIDEO: Alžběta „Zea“ Ferencová o seriálu Iveta: