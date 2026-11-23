Stále ještě úřadujícího krále tanečního parketu ze StarDance XIII Oskara Hese nyní čeká další velká výzva – tentokrát na ledové ploše. Jak si poradí s bruslemi, jaké nové dovednosti bude muset zvládnout a dokáže přenést svůj pohybový talent i do světa krasobruslení?
Český herec na sebe výrazně upozornil v oceňovaném seriálu Pustina. Následně se objevil v projektech Dukla 61, Bratři, Gerta Schnirch nebo Iveta, kde ztvárnil mladého Rudolfa Hrušínského. Českého lva získal za roli převaděče Josefa Hasila v sérii Král Šumavy – Agent chodec.
V roce 2024 získal titul krále tanečního parketu. Tanec je mu blízký už od dětství, kdy se věnoval folkloru, hip hopu i dalším tanečním stylům. Kromě filmové a televizní tvorby také pravidelně v rozhlase zpovídá známé osobnosti.
„Vlastně vůbec nevím, do čeho jdu, protože s krasobruslením mám minimální, skoro žádnou zkušenost. Myslím, že jsem byl za celý život na ledě tak dvakrát nebo třikrát. Moje přítelkyně se jako dítě krasobruslení věnovala. Když jsme se bavili o mé účasti v soutěži, řekla mi, ať do toho jdu, že mi to půjde,“ řekl Hes.
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„Teď ale zjišťuji, že je to úplně něco jiného než tanec. Člověk nestojí na vlastních nohách, ale na čepelích, takže je to pro mě pořádný masakr,“ dodal herec.
Na ledě se představí také herec Filip Březina, olympionička Gabriela Soukalová, herečka Klára Issová a její slovenská kolegyně Kristína Sisková a slovenský moderátor Krištof Králik.
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15. prosince 2024