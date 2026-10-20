Zdeňka s manželem jsou svoji skoro pětadvacet let, mají spolu čtyři děti. Dejvickému divadlu je věrná ještě déle, letos to bude třicet let, byť od loňska už v něm působí na volné noze. Děti jí prý říkají Herodeska, protože je údajně velmi přísná.
A přitom se zdá, že má srdce na dlani. Mimo jiné se dvacet let věnuje svému nadačnímu fondu, jenž výtvarnými projekty proměňuje k nepoznání zdravotnické objekty po celé republice. Tvrdí o sobě, že po otci vědci má tendenci vše analyzovat, a přitom dá na intuici a věří na náhody.
Celým vaším životem prostupují náhody a změny. Ta poměrně čerstvá je jasná na první pohled: ač bruneta, jste teď blond. Proč?
Už více než rok zkouším, jestli mají blondýny snazší život. (usmívá se)
A…?
Mají… I cizí lidé mi začínají po dvou minutách říkat Zdeničko. A netrápí mě to. Naštěstí v sobě pořád mám určitou míru lehkomyslnosti a dětské duše, o což nechci přijít. Vlastně ani o tu svou nadšenou naivitu…
Tenkrát byla jiná doba, mně bylo sedmnáct. Vůbec jsem netušila, co se děje. Maminku odvezla sanitka.