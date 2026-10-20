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Necítíte žádnou radost. Zdeňka Žádníková o své krizi i životních traumatech

Milan Eisenhammer
  20:00

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Zdeňka Žádníková-Volencová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ve čtyřiceti řešila kolaps zaviněný totálním vyčerpáním, tehdy ji doběhlo i trauma z dospívání, kdy si dostatečně neodžila smutek z odchodu maminky. Co jí pomohlo znovu se nastartovat? A jak na ni dnes vzpomíná? I o tom vypráví herečka Zdeňka Žádníková - Volencová v rozhovoru pro magazín Téma.

Zdeňka s manželem jsou svoji skoro pětadvacet let, mají spolu čtyři děti. Dejvickému divadlu je věrná ještě déle, letos to bude třicet let, byť od loňska už v něm působí na volné noze. Děti jí prý říkají Herodeska, protože je údajně velmi přísná.

A přitom se zdá, že má srdce na dlani. Mimo jiné se dvacet let věnuje svému nadačnímu fondu, jenž výtvarnými projekty proměňuje k nepoznání zdravotnické objekty po celé republice. Tvrdí o sobě, že po otci vědci má tendenci vše analyzovat, a přitom dá na intuici a věří na náhody.

Celým vaším životem prostupují náhody a změny. Ta poměrně čerstvá je jasná na první pohled: ač bruneta, jste teď blond. Proč?
Už více než rok zkouším, jestli mají blondýny snazší život. (usmívá se)

A…?
Mají… I cizí lidé mi začínají po dvou minutách říkat Zdeničko. A netrápí mě to. Naštěstí v sobě pořád mám určitou míru lehkomyslnosti a dětské duše, o což nechci přijít. Vlastně ani o tu svou nadšenou naivitu…

Tenkrát byla jiná doba, mně bylo sedmnáct. Vůbec jsem netušila, co se děje. Maminku odvezla sanitka.

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Necítíte žádnou radost. Zdeňka Žádníková o své krizi i životních traumatech

Premium
Zdeňka Žádníková-Volencová

Ve čtyřiceti řešila kolaps zaviněný totálním vyčerpáním, tehdy ji doběhlo i trauma z dospívání, kdy si dostatečně neodžila smutek z odchodu maminky. Co jí pomohlo znovu se nastartovat? A jak na ni...

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