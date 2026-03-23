Zdeněk Svěrák kvůli ní uvažoval o rozvodu. Kam se poděla Ivona Krajčovičová

Tereza Hrabinová
  11:53
Krásná slovenská herečka Ivona Krajčovičová oslnila v 80. letech filmové publikum i štáb, obzvlášť hereckého kolegu Zdeňka Svěráka. Jaký byl jejich skutečný vztah a kam se herečka později vytratila?

Věčného idealistu Bohouše Burdu, kterého otravuje dosavadní neuspokojivý život ve městě, a tak se odstěhuje do rodné hájenky, si Svěrák zahrál v Olmerově filmu Co je vám, doktore? z roku 1984. | foto: Filmové studio Barrandov

Ivona Krajčovičová dostala příležitost zahrát si po boku charismatického Zdeňka Svěráka ve snímku „Co je vám, doktore?“ ještě jako studentka bratislavské Vysoké školy múzických umění. Bylo jí necelých 24 let.

Milenecký pár ztvárnili natolik přesvědčivě, že je režisér Vít Olmer obsadil společně i o rok později do dalšího filmu „Jako jed“. Přestože měl hlavního hrdinu původně hrát Jiří Menzel.

Komedie vypráví příběh padesátníka Pavla Hnyka, který chytí druhou mízu a zamiluje se do své mladší kolegyně. Brzy se okolo filmů začlo tradovat, že se podobný příběh odehrával i mimo kameru.

„Po natáčení jsme chodili do snacku v centru města, kde předkládali hostům takové lahůdky, že by se za ně nemusela stydět žádná ‚michelinka‘. A abych nezapomněl, ve filmu hlavní ženskou roli hrála krásná a temperamentní slovenská herečka Ivona Krajčovičová, do níž jsme byli všichni zamilovaní, nejvíc Zdeněk Svěrák, snad se na mě nebude zlobit,“ prozradil Vít Olmer v rozhovoru pro iDNES.

Láska, nebo jen filmová chemie?

„Bylo štěstí, že se podařilo najít krásnou slovenskou herečku, která prostě byla výrazný typ. Na muže v mém věku mohla skutečně klidně působit jako jed. Po padesátce to může potkat každého chlapa,“ řekl k tomu jednou Zdeněk Svěrák.

Podle pamětníků tehdy dokonce uvažoval o rozvodu, ale o 25 mladší Krajčovičová jeho city neopětovala. Dala přednost samotnému režisérovi.

„Tam se stala taková věc, která v tom hrála roli, a sice to, že jsme měli společnou lásku,“ svěřil se po letech Vít Olmer v rozhovoru pro týdeník Sedmička. Z dlouholetých přátel se tak stali sokové.

Sám Svěrák ale celou situaci později zlehčil: „Ivona Krajčovičová se mi líbila. Nebylo těžké to ve filmu zahrát. Ostatní jsou bulvární drby.“

Kam zmizela Ivona Krajčovičová?

Krajčovičovou jsme mohli vidět například také v televizním seriálu Materské znamienko (1985) i ve filmech Ideálny manžel (1985), Húkanie sovy (1988) či Dúhová cesta (1991).

Od roku 1994 už se však před kamerou neobjevila, a to především kvůli zdravotním problémům – konkrétně zánětlivému onemocnění zvanému orbitocelulitida. Herectví dnes považuje za uzavřenou kapitolu.

Zdeněk Svěrák kvůli ní uvažoval o rozvodu. Kam se poděla Ivona Krajčovičová

