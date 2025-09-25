Účast u voleb si ještě promyslím, slyšel jsem spoustu nadávek, říká Pohlreich

Zdeněk Pohlreich (68) se svou účastí u voleb stále váhá. Původně se populární šéfkuchař nechal slyšet, že ho současná vláda zklamala, a proto hlasovat vůbec nebude. Tato jeho slova ale kritizovalo hned několik influencerů. V pořadu Impulsy Honzy Benešovského mu dnes poslal vzkaz i ministr zemědělství a šéf lidovců Marek Výborný.
Zdeněk Pohlreich (2025)

Zdeněk Pohlreich (2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. (2025)
Zdeněk Pohlreich má Danielovu produkci rád.
Zdeněk Pohlreich v pořadu Ano, šéfe!
Zdeněk Pohlreich v pořadu Ano, šéfe!
Zdeněk Pohlreich v návaznosti na to během rozhovoru na Impulsu přiznal, že se nakonec u urny ukázat může. „Za tu dobu, co se okolo toho strhlo, tak jsem si uvědomil, že ten výrok nebyl úplně nejchytřejší, měl jsem si to nechat pro sebe. Ale jak se říká, slovo vyřčené ani párem volů vrátit nelze,“ řekl ve čtvrtek.

„Na druhou stranu, my jsme dneska doma o tom vedli zajímavou debatu a já si to klidně můžu rozmyslet a rozhodnout se jinak. Takže v této myšlenkové fázi se teď nacházím. Ale nemůžu panu ministrovi slíbit, že budu volit tak, jak by si přál on,“ vysvětlil šéfkuchař s tím, že respekt k odlišným názorům považuje za součást demokracie.

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Kritika ze strany populárního šéfkuchaře mířila i na aktuální atmosféru ve společnosti. „Slyšel jsem a přečetl jsem si celou řadu nadávek ze strany lidí, kteří jsou zřejmě přesvědčení o tom, že mají ten názor správnější, než ho mám já. Ta doba je dneska taková s tím já asi nic neudělám a já jsem svrchovaně přesvědčený o tom, že každý má právo se rozhodnout podle svého,“ uvedl s dodatkem, že na stavu aktuální nálady ve společnosti má lví podíl celá politická scéna.

Televizní diváci mohou Zděňka Pohlreicha momentálně sledovat v další řadě pořadu Ano, šéfe! Známý kuchař, který provozuje také podniky Café Imperial, Next Door by Imperial a Divinis, v roce 2023 krátce přešel z Primy na konkurenční Novu, kde moderoval jednu řadu pořadu Pohlreichův souboj restaurací.

Pak se vrátil na televizní obrazovky Primy s novou reality show Česko na grilu, kde vystupoval jako jeden z porotců. Mimo to se ukázal například v pořadech Česko vaří s Pohlreichem, Rozpal to, šéfe! a další.

