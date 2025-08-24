Jste v nové řadě Ano, šéfe! vlídnější a máte korektnější humor než dřív? Doba se změnila, takže kritika a vtípky, které byly zábavné, se teď považují za závadné.
Snažil jsem se odolat, abych nepodlehl nynější vlně změkčilosti. Jak se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš. Takže jsem i tuhle poslední sérii dělal tak, jak jsem považoval za vhodné, a rozhodně se nepokoušel o laskavý humor České televize.
Už neexistuje to, o čem se vzletně mluvilo jako o pivní kultuře. Na venkově už dneska tu klasickou hospodu skoro nikdo nepotřebuje.