„Nejvíc prasácké fóry mají lékaři.“ Izer o kšeftech, náušnicích i podrazu parťáka

Po kom máte talent bavit lidi?

Tvrdí se, že po dědovi z tátovy strany.

Čím váš děda byl?

Uměleckým kovářem na Barrandově, pětatřicet let. Ještě předtím, za války, byl totálně nasazený ve válečné výrobě v Říši, kde na ně spojenci sypali bomby, takže dědovi šlo i o život, ale on uměl líčit i válečné hrůzy tak, že všichni řvali smíchy. Děda, to byl vypravěč, sekáč!

Co konkrétně v rajchu za války dělal?

Montoval tam letadla.