Zdeněk Godla žádá fanoušky o auto. Pokud máte nějaké navíc, budu vděčný, říká

Zdravim lidičky moje zlaty shanim nejake auto co by me dopracovalo do ordinace jelikoz to moje je po nehodě a skončilo na vrakovisti tak se nemam jak dopravovat do ordinace a dalsi nataceni jezdim take na Slovensko pokud by jste nekdo mel auto na vic ktery jeste poslouží byl bych vam velice vdecny z chomutova jsem odesel a bydlim tet kousek od Jičína kde jsem natáčel film s Petrem Václavem Nikdy nejsme samy pokud nekdo ma auto ktery mu zbytecne stoji byl bych moc rad