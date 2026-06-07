„Moc se těším. Mně to moc baví. Moje žena by porotkyni dělat nechtěla. Já jsem se jí ptal,“ řekl Chlopčík.
O devatenáct let mladší manželka Brigita Chlopčíková je nejen jeho životní partnerkou, ale i taneční. Vzali se před víc než dvaceti lety a společně vedou kurzy společenského tance.
„Jí vadí, že jsme v práci spolu, doma spolu. Vadí jí, že mě pořád vidí,“ prozradil Chlopčík a diplomaticky popsal, jak v tak intenzivním soužití řeší případné neshody. „Když máme spor, ona ví, že 99 procent chyb je mých, tak se omluvím,“ řekl taneční mistr, který závodil v tanci až do svých čtyřiceti let.
Pak byl ale nucen závodní kariéru opustit. „Mně se nechtělo, ale manželka už říkala, ať skončím, že už nevypadám dobře. U toho tance, že ti mladší vypadají lépe než já,“ vysvětlil. „Teď mi zas říká, že vypadám dobře,“ dodal Chlopčík.
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Jeho popularita z televize prý nemá na jeho taneční kurzy velký vliv. „My nemůžeme mít více, protože máme plno. Zájemců máme víc, než můžeme vzít. Čekají třeba tři roky, než je můžeme vzít,“ vysvětlil Chlopčík, který se k radosti diváků vrátí na podzim na televizní obrazovky coby pověstný „kat“ poroty pořadu StarDance aneb Když hvězdy tančí.