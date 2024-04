„Kat“ Zdeněk Chlopčík končí v porotě StarDance, nahradí ho Jan Tománek

„V historii StarDance se v porotách představilo celkem šestnáct osobností. Například Vlastimil Harapes, Michael Kocáb nebo Jan Révai. Změny ve složení poroty tedy nejsou vůbec ničím neobvyklým. Už teď mohu potvrdit, že se v připravované řadě vrátí Jan Tománek, který nahradí Zdeňka Chlopčíka. Ten v dosavadních dvanácti ročnících zvládal svoji roli skvěle a za to mu patří dík,“ oznámila ve čtvrtek kreativní producentka pořadu Lucie Kapounová.

Jan Tománek se StarDance zatím účastnil častěji v roli tanečníka než porotce. Do současnosti na parketu vytvořil pár se čtyřmi VIP osobnostmi. Hned v prvním ročníku, v roce 2006 to bylo s moderátorkou Jolanou Voldánovou, o šest let později s modelkou Pavlínou Němcovou, v roce 2013 pak s trojskokankou Šárkou Kašpárkovou a loni s herečkou Ivanou Chýlkovou.

„Jsem šťastný, že mám znovu příležitost zúčastnit se tohoto úžasného projektu a těším se na každý soutěžní večer StarDance. Bavilo mě být na parketu i v porotě. Coby porotce budu odborný a laskavý. Budu doporučovat všem účastníkům, jak se kolo od kola zlepšovat,“ říká Jan Tománek, staronový porotce nadcházejícího třináctého ročníku.

Ivana Chýlková a Jan Tománek ve StarDance XII (2023)

Zdeněk Chlopčík se coby televizní porotce tedy naposledy představil v neděli 24. března, když hodnotil jako pozvaný čtvrtý člen poroty výkony soutěžících v slovenské taneční show Let’s Dance, kterou vysílají Markíza a Voyo.

StarDance je českou verzí celosvětově úspěšné televizní taneční soutěže britské veřejnoprávní BBC, která ji uvádí pod názvem Strictly Come Dancing. Vysílá se u nás od roku 2006. Loni sledovalo deset sobotních přímých přenosů od října do prosince v průměru 1,7 milionu dětských i dospělých diváků.