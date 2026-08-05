Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Studenková je fit i po sedmdesátce. V bikinách v bazénu ukazuje, jak na to

Autor:
  13:38
Zdena Studenková (Praha, 27. srpna 2020)

Zdena Studenková (Praha, 27. srpna 2020) | foto: Profimedia.cz

Zdena Studenková předvedla cvičení v bazénu
Zdena Studenková o sebe pravidelně dbá.
Zdena Studenková si nechala napíchat botox.
Zuzana Studénková.
39 fotografií
Slovenská herečka Zdena Studenková (72) má vzhled, který jí závidí o dvacet let mladší ženy. S obličejem si nechává pomoci estetickou medicínou, tělo udržuje pravidelným cvičením. Svým sledujícím poradila jednoduché cviky v bazénu.

„Jak se dá cvičit ve čtyřicítkách. Ani se nezpotíš,“ napsala Zdena Studenková k videu, v němž předvádí cvičení v bazénu. Herečka v hnědých bikinách nabádá své sledující, kterých má na Instagramu přes 40 tisíc, aby cvičili a starali se o svá těla.

Mnohé herečky dnes vypadají jako coury, pustila se Studenková do českých filmů

Sama se díky tomu i po sedmdesátce pyšní pevnou postavou, mladistvým vzhledem a velkým elánem.

V bazénu předvedla jednoduché cviky, které díky odporu vody nabývají na účinnosti. Nejprve procvičila ruce zdviháním těla nad okraj bazénu. Pak přidala nohy, čímž zapojila břišní svaly. Nohy procvičila tak, že napodobila jízdu na kole. „I takové cvičení ve vodě má smysl,“ zdůrazňuje Studenková.

Kromě receptů na cvičení zveřejňuje Studenková na sociální síti i své recepty na vaření. Nedávno třeba pražmu v solné krustě.

Vzhled herečky obdivují ženy mladší o desítky let. V minulosti ale přiznala, že o svůj vzhled pečuje pomocí neinvazivní estetické medicíny.

Zdena Studenková (Praha, 27. srpna 2020)
Zdena Studenková předvedla cvičení v bazénu
Zdena Studenková si nechala napíchat botox.
Zdena Studenková
39 fotografií

Kromě operace očních víček nepodstoupila žádný chirurgický zákrok pro omlazení. Využívá ale pravidelné aplikace botulotoxinu, laserové omlazení pleti, ošetření vlastní plazmou i hydrataci kyselinou hyaluronovou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Bianca Censori opět provokuje. V garáži pózovala architektka téměř nahá

Ani při pózování u auta se Bianca Censori nedržela zpátky. Oblékla hluboce...

Bianca Censori (31) opět vsadila na model, který toho příliš nezakrýval. Manželka rapera Kanyeho Westa (49), známého také jako Ye, nafotila v podzemní garáži sérii odvážných snímků. Před objektivem...

Orlando Bloom už lásku netají. Se švýcarskou modelkou tráví dovolenou v Itálii

Orlando Bloom a Luisa Laemmelová tráví dovolenou v Itálii (červenec 2026)

Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...

Saskia Burešová slaví 80 let. Kdo byli muži jejího života a jaké je její skutečné jméno

Syn Petr se narodil v roce 1974.

Televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová patří už desítky let k nejznámějším tvářím České televize. Přestože je na obrazovkách nepřehlédnutelná už od 60. let, svůj soukromý život si vždy...

Madonna ukázala svou netradiční sbírku. Sošky penisů si vystavuje doma v koupelně

„Říkám jim moje sbírka ptáků. Mám čtyři, dva malé a dva velké,“ uvedla Madonna...

Zpěvačka Madonna (67) otevřela dveře svého londýnského domu magazínu Vogue a ukázala předměty, které pro ni mají zvláštní význam. Největší pozornost vzbudila její koupelna, kde vystavuje čtyři sochy...

Dvacetiletá dcera Toma Cruise se vzdala otcova příjmení, tátu neviděla od dětství

Dvacetiletá Suri Noelleová si podle veřejných záznamů změnila příjmení a vzdala...

Dvacetiletá Suri, dcera hollywoodských herců Toma Cruise (64) a Katie Holmesové (47), už podle veřejných záznamů nepoužívá otcovo příjmení. Ve voličských registrech v americké Pensylvánii vystupuje...

Studenková je fit i po sedmdesátce. V bikinách v bazénu ukazuje, jak na to

Zdena Studenková (Praha, 27. srpna 2020)

Slovenská herečka Zdena Studenková (72) má vzhled, který jí závidí o dvacet let mladší ženy. S obličejem si nechává pomoci estetickou medicínou, tělo udržuje pravidelným cvičením. Svým sledujícím...

5. srpna 2026  13:38

Michael Douglas se pochlubil jedinou dcerou. Carys vyrostla do krásy

Michael Douglas a jeho dcera Carys Zeta Douglasová v Palma de Mallorca (3....

Michael Douglas (81) se po delší době ukázal ve společnosti s dcerou Carys Zeta Douglasovou (23). Hollywoodská legenda převzala ve městě Palma de Mallorca ocenění pro ambasadora ostrova. Americký...

5. srpna 2026

Sexy samba tanečnice i s těhotenským bříškem. Veronika Lálová roztančila Brno

Těhotná Veronika Lálová na Brasil Fest Brno 2026

Průvod plánovala už loni, ale povedl se až letos. Proto si tanečnice Veronika Lálová atmosféru brazilského sambadronu, ovšem v Brně, nenechala ujít. Samozřejmě na Brasil Fest Brno 2026 i tančila....

5. srpna 2026  10:54

Po natáčení v sektě jsem měla noční můry. Pomohl mi terapeut, říká Alena Doláková

Herečka a stand-up komička Alena Doláková

Alena Doláková patří k herečkám, které si pečlivě vybírají role. Přiznává ale, že některé postavy si vybírají daň i po skončení natáčení. V pořadu FameCzech promluvila o psychicky náročných rolích,...

5. srpna 2026

Anistonová v plavkách si užívala na jachtě s partnerem, Coxovou i Pascalem

Jennifer Anistonová si dovolenou zpestřila sportem na moři. Na Mallorce...

Jennifer Anistonová (57) trávila část letní dovolené na Mallorce. Hvězda seriálu Přátelé vyrazila k moři s partnerem Jimem Curtisem a partou slavných přátel, mezi kterými nechyběl například herec...

5. srpna 2026

Arnold Schwarzenegger celou noc proplakal. Fanoušci byli v šoku

Arnold Schwarzenegger na akci Noc s legendou (18. června 2026)

„Rozhodujeme se víc pocitově než analyticky, spíš srdcem než rozumem,“ říká promotér Petr Větrovský. Občas jde do obrovského rizika, ale dál si plní své sny. Poté, co po několika letech vyjednávání...

5. srpna 2026

Labajová prošla už v 39 letech chirurgickou menopauzou. Chce to disciplínu, říká

Radana Labajová (2025)

Zpěvačka Radana Labajová (45) ze skupiny Holki! svým sledujícím na Instagramu popsala, jak se vyrovnala s předčasnou menopauzou, která u ní nastala před šesti lety po chirurgickém zákroku. Začátky...

5. srpna 2026

Pokaždé chci vyhrát. Ale už se nehroutím, když prohraju, říká Belladonna z Na lovu

Premium
Viktorie Mertová, známá jako Belladonna z pořadu Na lovu.

Na rozhovor pro Týdeník Televize jsme se sešli v restauraci, kde jednu ze stěn tvoří snad stovky deskových her. „Mám jich doma asi osmdesát, ale bohužel tomuto koníčku už nemám čas se věnovat,“ říká...

4. srpna 2026

Britská princezna Eugenie porodila. Miminko přišlo na svět v Portugalsku

Jack Brooksbank a princezna Eugenie v obrazárně Buckinghamského paláce po...

Britská princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank jsou trojnásobnými rodiči. Po dvou synech se neteř krále Karla III. dočkala dcery. Šťastnou novinu oznámila na sociálních sítích.

4. srpna 2026  19:09

Nová láska? Dolly Buster se líbala s princem a provozovatelem nevěstinců

Dolly Buster a princ Marcus von Anhlat

Loni v létě přišla o manžela a před pár týdny během natáčení reality show v Thajsku zkolabovala a musela na jednotku intenzivní péče. Bývalá pornoherečka Dolly Buster (56) je z nejhoršího ale venku a...

4. srpna 2026  17:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

SuperStar se vrací po pěti letech. Vítěz získá dva miliony, moderuje Mareš

Pavol Habera, Jakub Prachař, Ewa Farna, Leoš Mareš a Calin v SuperStar (2026)

Po pětileté pauze se na televizní obrazovky vrací pěvecká soutěž SuperStar. Nová řada odstartuje 2. září na Nově a Markíze. V porotě zasednou Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin,...

4. srpna 2026  16:27

Lela Vémola už není blondýnka. Nová kapitola, oznámila a ukázala proměnu

Lela Ceterová v lázních (březen 2026)

Influencerka a bývalá playmate Lela Vémola se po rozchodu s manželem a otcem svých dětí Karlosem Vémolou rozhodla pro další změnu. Novou kapitolu života ohlásila novými fotkami, kde ukázala svou...

4. srpna 2026  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.