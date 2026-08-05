„Jak se dá cvičit ve čtyřicítkách. Ani se nezpotíš,“ napsala Zdena Studenková k videu, v němž předvádí cvičení v bazénu. Herečka v hnědých bikinách nabádá své sledující, kterých má na Instagramu přes 40 tisíc, aby cvičili a starali se o svá těla.
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Sama se díky tomu i po sedmdesátce pyšní pevnou postavou, mladistvým vzhledem a velkým elánem.
V bazénu předvedla jednoduché cviky, které díky odporu vody nabývají na účinnosti. Nejprve procvičila ruce zdviháním těla nad okraj bazénu. Pak přidala nohy, čímž zapojila břišní svaly. Nohy procvičila tak, že napodobila jízdu na kole. „I takové cvičení ve vodě má smysl,“ zdůrazňuje Studenková.
Kromě receptů na cvičení zveřejňuje Studenková na sociální síti i své recepty na vaření. Nedávno třeba pražmu v solné krustě.
Vzhled herečky obdivují ženy mladší o desítky let. V minulosti ale přiznala, že o svůj vzhled pečuje pomocí neinvazivní estetické medicíny.
Kromě operace očních víček nepodstoupila žádný chirurgický zákrok pro omlazení. Využívá ale pravidelné aplikace botulotoxinu, laserové omlazení pleti, ošetření vlastní plazmou i hydrataci kyselinou hyaluronovou.