Není to schválně, vysvětluje Kostka, proč si ještě nevzal Studenkovou

„Odpor k sňatku nemám, ale zvykli jsme si my i naše okolí neřešit to. K tomu, co žijeme, papír nepotřebujeme,“ říká Kostka. „Kdyby nám osud dopřál děti, asi bychom se vzali, to by už byl, abych tak řekl, důvod,“ vysvětluje, „ale nemáme to tak, že bychom se tomu bránili. Prostě je to tak, jak to je.“ Na jejich vztah to vliv nemá. Navíc Zdena Studenková už vdaná byla, dokonce dvakrát. Z druhého manželství s režisérem Stanislavem Párnickým má dceru Simonu.

Kostka se Studenkovou jsou pracovně velmi vytížení, proto byli rádi, že se jim podařilo uhájit si v diáři volný termín, aby mohli přijet do Prahy pozdravit se s ředitelem Divadla Kalich Michalem Kocourkem a společně s dalšími kolegy oslavili pětadvacáté výročí založení této pražské scény. Slovenská herečka na jeho prknech odehrála řadu repríz v muzikálu Hamlet, který napsal Janek Ledecký, dřívější spolumajitel a spoluzakladatel divadla.

„Když jsme tady přišli na první přezpívání, chodili jsme ještě po udusané hlíně. Postupně jsme začali zkoušet a potom už se velmi rychle vybudovalo divadlo,“ říká herečka. „Jezdívala jsem sem hrát tři roky. Janek Ledecký, který mě ke spolupráci oslovil, mi pak půjčil byt svojí sestry, která byla tou dobou v zahraničí. Takže jsem tu měla i svoje soukromé místečko a bylo to velmi příjemné. Vždycky jsem přijela na celý týden a každý večer hrála v Kalichu,“ zavzpomínala Studenková.

Na Slovensku šla z muzikálu do muzikálu. Mezi čtyřicítkou a padesátkou se jim věnovala intenzivně. „Ale když si pak můj partner Branko založil Fragile, což je vokální formace, která vystupuje bez hudebního doprovodu, přestala jsem zpívat, protože jsem si řekla, že mu nemůžu dělat ostudu,“ tvrdí sebekriticky Studenková. Ale Kostka tomu rád není: „Nevím, proč si to usmyslela. Kdybych tehdy tušil, že to myslí vážně, tak jí to zakážu, protože byla úžasná muzikálová herečka. V tom spojení zpěvu a fantastického hereckého projevu byla jedinečná.“

Aby využil její schopnosti zpívat a natočil s ní album, ho ale nenapadlo.„Osudem se to nějak vyvinulo, že na tohle jsem si čas nenašel, protože jsem se musel hned věnovat kapele,“ říká skladatel a dirigent. „Ale částečně jsem si to splnil jednou písní na jejím albu, které vzniklo zhruba před třiceti lety. Hned poté, co jsme se poznali, jsme jí složili píseň, akorát si už nepamatuji, jak se jmenuje. Zdenka ji zpívá na své desce.“

Manželé jsou pořád na cestách. Kostka koncertuje se skupinou Fragile po celém Slovensku a někdy i v Česku a Studenková, která po čtyřiceti pěti letech odešla z angažmá ve Slovenském národním divadle, jezdí se zájezdovými představeními. Mají ale svoje rituály. „Zdenka je fantastická kuchařka a velmi se o mě po této stránce stará. Vůbec o celý náš domov. Dbá hlavně na to, abychom měli královské snídaně a obědy. Jsem jí za to velmi vděčný. Není to samozřejmě jenom o jídle, ale o tom našem setkávání. A když občas přijde smutek z toho, jak málo se vidíme, vždycky zdůrazním, že málokdo spolu tak často stoluje jako my. Užíváme si to,“ prozradil Kostka.

Navzdory gurmánským zážitkům, nadváhou ani jeden netrpí. Naopak, vypadají o několik let mladší, než ve skutečnosti jsou. „Nemůžu říct, že by Zdenka dělala dietní pokrmy, to opravdu ne. Ale vaří zdravě a z kvalitních surovin,“ vysvětluje Kostka. Částečně se věnují i sportu. „Zdenka se v životě nacvičila dost, i teď pořád hodně cvičí. Co jí zdraví dovolí. Nikam ale nechodí, má svoji sestavu, kterou zvládá doma. A mým nejoblíbenějším relaxem je fotbal. Miluji ho jako divák i jako hráč. Dříve jsem dělal i hokej, squash a tenis,“ vypočítává lídr skupiny Fragile své aktivity.

Důležitým bodem v jejich životě bývá dovolená. „Zdenka miluje, když se na ni může těšit, to těšení je pro ni vlastně nejdůležitější. Takže si ji pečlivě dopředu plánujeme. Na zimní dovolené ji neužije, má ráda moře. Ale jezdíme pokaždé jinam, nemáme oblíbenou destinaci,“ přidává další informaci.

S kapelou především koncertuje, ale poslední dobou je taky vytěžuje působení v novém televizním pořadu Síň slávy na STVR. „Uvádíme slovenské ale i české a další zahraniční osobnosti do Síně slávy. Máme na starosti hudební dramaturgii a postprodukci, což nás velmi zaměstnává,“ svěřil se Kostka.

Zdena Studenková se stále objevuje i před kamerou. Aktuálně točí seriál Dunaj, k vašim službám, jenž je obdobou Zlaté labutě. Hraje Boženu Kučerovou, kterou v české verzi ztvárnila Daniela Kolářová. Jestli jí kolegové záviděli, když jezdívala do Prahy hrát Hamleta, prý neumí posoudit. „Ale každý, kdo měl šanci jít zpívat do Prahy, si to užíval. Češi kladou velký důraz na kulturu, a to je strašně důležité,“ říká herečka, která se do srdcí českých diváků zapsala především rolí zpěvačky Gábiny Bednářové ve filmu S tebou mě baví svět.