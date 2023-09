Budou tam holky v plavkách, řekl jsem doma a jel, říká o Love Islandu Vlček

Prošel jste Love Islandem, jak změnila tato reality show váš život?

O 180 stupňů. To jako fakt, život se mi otočil, hlavně mi televize pomohla získat sledující a myslím si, že jsem se toho chopil dost dobře. Začal jsem s TikTokem, celkově se sociálními sítěmi, právě teď začínám i s YouTube. Fakt se tomu chci věnovat a změnilo mi to v tomto ohledu život. Předtím jsem musel chodit na brigády, když jsem studoval, teď mám peníze ze sociálních sítí a je to skvělý. Neměnil bych.

Spousta lidí dnes říká, že „televize je mrtvá“. Vy jste důkazem toho, že není, zejména ve vztahu k sociálním sítím...

Stoprocentně. Já si myslím, že já jsem toho živoucím důkazem. Odjížděl jsem s tisícem sledujícím na TikToku a na Instagramu a teď se blížím ke sto tisícům na Instagramu a na TikToku už mám 155 tisíc lidí. Takže jo, ta čísla jsou obrovská. Většina lidí, co vzejdou takhle „z televize“, mají „hype“ samozřejmě tak měsíc, maximálně dva a je konec. Každopádně já jsem rád, že jsem si to dokázal udržet. Myslím, že jsem se toho chopil slušně a chci v tom pokračovat.

Ono se řekne YouTube, ale jak ho uchopit a být zábavný? Velká čísla přehrání určitě dělají i mladší teenageři, budete kvůli těmto divákům zkoušet třeba i dnes velmi populární videa typu „ochutnávání sladkostí“?

To nebudu. Já už odmala sleduji na YouTube Jakuba Enžla a Lišáka a chtěl bych se vydat touto cestou. Cvičím, dělám MMA, v podstatě jsem začal cvičit díky těmto klukům. Chci dělat obsah z gymu a samozřejmě nějaké vlogy, zvát si hosty, cvičit s nimi... Nechci dělat žádné takovéhle „tasting věci“ nebo bizáry. Chci to fakt brát vážně.

Kolikrát týdně cvičíte? Co snídáte a co večeříte?

Cvičím většinou třeba tak osm tréninků do týdne, někdy jsou dvoufázové, někdy ne, to záleží. Co snídám? Když mám chuť na slanou snídani, tak většinou vajíčka, a když na sladkou, tak vločky s proteinem. A co večeřím? Klasika. Kuřecí s rýží, nějakou zdravou stravu.

Popularitu Love Islandu jste se snažil využít také ve spolupráci s dalším soutěžícím, Davidem Vitáskem. Jak to nakonec dopadlo?

Fungovalo to, začali jsme spolu dělat i podcast, který ale bohužel nešťastně skončil, takže už nebude. Měli jsme ho ještě s Tomášem Rysem neboli Haterisem, pod tímto jménem ho zná většina lidí. Skončilo to a vztahy se... Jak to mám říct. Lidé se scházejí a rozcházejí, tak to je. Byli jsme spolu v reality show, tam jsme měli hezký vztah. Samozřejmě realita je pak taky trošku jiná. Podcast bohužel nevyšel, ale jel nám a snažili jsme se to nějak spolu udržet.

Jak reflektujete jakožto bývalý účastník novou řadu reality show Love Island?

Mně se to strašně líbí, protože jsem tam dokázal protlačit svého spolužáka z Brna a také díky němu to sleduji. Na „svoji“ sérii jsem se nedíval, já se nedokážu dívat sám na sebe, to je takové zvláštní. (smích) Nelíbím se sám sobě. Ale teď mě to sledovat baví, někteří lidé jsou fakt bizarní, ale o to jde. O to, aby to bylo sledované. Připomínám si, že vlastně už je to rok, co jsem tam byl, což mi připadá skoro neuvěřitelné. Ale líbí se mi to. Líbí se mi ty hry, ten celý koncept.

Co váš osobní život? Kolik času máte na vztahy, rande a podobně?

Můj osobní život: Řeknu třeba, jak vypadá můj běžný den. Ráno jdu na trénink, pak si udělám nějaké věci, co potřebuji, odpoledne jdu na trénink... Takže takhle, momentálně nikoho nemám. Každopádně byl bych rád, kdybych někoho měl. Ten čas na to je. Jak říkám, nemusím chodit do práce, jsem časově flexibilní a rád bych asi s někým byl. Teď jsem už skoro rok sám.

Jste romantik?

Jo, myslím si, že jo.

Když máte teď čas jen na sebe a můžete utrácet jen za sebe, co si rád dopřejete?

Nepotrpím si na drahé věci, nějaké značkové oblečení a podobně. Peníze jsem si teď hodně užíval a rozprašoval hlavně za dovolené.

Foto: V show Love Island 2022 skončili Zbyněk Vlček a Sabina Karásková na druhém místě. Tanečnice začala později chodit s expartnerem zpěvačky Moniky Bagárové, MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem:

Lákají vás spíš exotické destinace, nebo jste srdcem Evropan a máte rád tu starou Evropu?

Jsem asi srdcem Evropan. Byl jsem i v Thajsku, ale to bylo pracovní soustředění, to nebyla dovolená. Evropa se mi moc líbí, ale neříkám, že bych nechtěl prozkoumat i další místa a kontinenty.

Nemohu se nezeptat. Jak pohlížíte na ostatní, kteří mají taky takové zbraně, kterými disponujete, krásu a mládí, a založí si placený profil na OnlyFans?

Většinou tam je ten obsah, jaký je, odhalování se a podobně. Ale každý máme svůj život. Každý si může dělat, co chce. Můžeme se svobodně rozhodovat. A když to někdo chce dělat, tak to chce dělat. Já ve svém okolí nemám nikoho, kdo to dělá, takže to neřeším. Ale nejsem toho úplně zastáncem.

Co byste vzkázal čtenářům a divákům, kteří by chtěli jít do nějaké reality show? Mají myslet na to, co na to řeknou lidé z jejich okolí?

Rozhodně ne. Já si myslím, že kdybych předem řekl doma, kam jedu a tak dále, tak se jim to nebude moc líbit. Každopádně jsem řekl taťkovi, že jedu na vilu, kde budou holky v plavkách. Ten řekl. „Tak si jeď!“ (smích). A řekl jsem jim to snad týden před odjezdem. Ale určitě je dobré se nenechat ovlivňovat. Dokáže vám to změnit život, otevřít nové cesty. Pokud budete sví a chovat se přirozeně i v televizi, nemůže vám to nějak neprospět.

Zlomilo by vás, kdyby do toho rozhodnutí jet, či nejet mluvili přátelé a rodina?

Těžko říct. Já jsem to řekl kámošům. Těm se to líbilo. Ale rodina samozřejmě, to je něco jiného. Chodil jsem na školu a ani ségře se to rozhodnutí úplně moc nelíbilo. Každopádně to už jsem měl podepsané papíry a musel jsem jet. V tomhle bych byl pro, stát si za svým názorem.