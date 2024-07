Bylo to těžké, vzpomíná Zbyněk Merunka. Po konci na Nově prosil kolegy o práci

Zbyněk Merunka patřil k nejpopulárnějším tvářím TV Nova, hlásil vůbec její historicky první Televizní noviny. Po roce 1999 z ní odešel, ale z televizních obrazovek nezmizel. Uváděl na TV Prima pořady o vaření a autech. V současné době si užívá roli dědečka a občas přijme nabídku na moderování některé ze společenských akcí.

„V době krize na Nově jsme zůstali s mou moderátorskou kolegyní Evou Jurinovou a dalšími kolegy věrni americkému vedení ze společnosti Central European Media Enterprises (CME), která celý televizní projekt zafinancovala a rozjela, a odmítli jsme odejít s tehdejším ředitelem Železným na Barrandov,“ zavzpomínal Merunka po pětadvaceti letech v červnovém vydání Zpravodaje města Mníšku pod Brdy, kde žije od roku 1997.

„Měl jsem pracovní smlouvu s Američany a přišlo mi nefér ji porušit. Česko nakonec tato kauza stála na odškodném pro Američany přes deset miliard korun. Bylo to tehdy velmi těžké období i po finanční stránce, protože jsme spláceli hypotéku na dům. I když jsem na to nebyl zvyklý, začal jsem obvolávat známé, které jsem si za těch pár na let na obrazovce udělal, jestli pro mě nemají nějakou moderátorskou práci,“ popisuje.

Stanislavou Wanatowiczovou brzy vystřídala Eva Jurinová. „S Evou nám to ladilo. A myslím, že

se podařilo pohodu mezi námi přenést i na diváky. Hlavně jsme nesměli myslet na to, že nás sledují tři a půl milionu diváků,“ říká Merunka.

Díky tomu občas moderoval plesy a jiné společenské a komerční akce. „K tomu se nám tehdy naštěstí dobře rozjela rodinná cukrárna, takže bylo pořád co dělat. Vybrali si mě pak jako moderátora do kulinářského pořadu Mňam aneb Prima vařečka. Chvíli jsem moderoval také Černé ovce nebo dopolední Prima jízdu. Moc mě bavilo moderování Autosalonu, u kterého jsem vydržel devět let,“ říká. Podnikání se už s manželkou Alexandrou nevěnují, všechno vybavení ze své Cukrárny Meruňka prodali do gastro bazaru.

V rozhovoru zavzpomínal Zbyněk Merunka také na svou kolegyni Evu Jurinovou, se kterou moderoval Televizní noviny. „Eva byla profesionálka, měla letité zkušenosti z vysílání Československé televize. Od začátku jsme si takzvaně sedli a spolupráce s ní byla bezvadná. Zprávy od redaktorů jsem mezi nás rozděloval já a pro sebe si nechával násilí, války a jakékoli krvavé záležitosti, které ona nechtěla číst. S Evou jsme pak zůstali v kontaktu i po našem konci na Nově. Hluboce mě zasáhl její odchod před třemi lety,“ dodává.

Zbyněk Merunka se původně se vyučil strojním zámečníkem, během zaměstnání v Československém rozhlasu vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. S manželkou Alexandrou mají dceru Alžbětu, syna Matěje a od nich dvě vnučky a jednoho vnuka.

VIDEO: 4. února 1994 odstartovaly na Nově první Televizní noviny: