Vcelku nenápadný ateliér v srdci Brna. Dost možná byste ho i přehlédli. Ale když vstoupíte do jeho zadní části, je vám hned jasné, že tady vzniká něco opravdu speciálního. Připadám si lapená v záplavě barev. A přiznávám, jsem notně okouzlená. Za tímto efektem stojí desítky hodin práce. Někdo stříhá, další šije, jiný celý den lepí jeden kamínek za druhým. Všechno musí nejen dobře vypadat, ale především přežít otočky, kopy, hluboké záklony i zvedačky. Právě tady letos vznikají všechny soutěžní dámské kostýmy pro televizní show StarDance.
Používá se lycra, pružný krep, síťoviny nebo materiály podobné těm plavkovým. U standardních tanců přicházejí na řadu jemné šifony včetně velmi lehkých látek z Japonska.