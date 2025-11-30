Lásky? Naštěstí jen můj přítel. Popová princezna Zara Larsson okouzlila Prahu

Švédská zpěvačka Zara Larsson (27) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak to má se zamilováváním se. Přiznala také, že kvůli velkému vytížení nestíhá přemýšlet nad ničím jiným než nad prací.

Je vaše nové LP Midnight Sun svým způsobem únikem od reality?
Myslím, že pokud to tak chceš, může to tak rozhodně být. Muzika slouží k účelům, k jakým ji potřebuješ. To je úžasná cesta, jak cítit propojení s dalšími lidmi, protože když píšu moje songy, píšu je z mé perspektivy a mých pocitů, ale žádný z těch pocitů není tak unikátní.

Myslím, že jsme všichni občas zranitelní. Všichni se občas cítíme šťastní, všechny pocity jsou lidské a myslím si, že je hezké poslouchat něco, abyste se necítili osaměle. Ale také je to velmi zábavné album, je taneční, v tempu, má dobrou energii a to si myslím, že je pěkné občas navlíknout tuhle bublinu a cítit se v ní dobře.

Zara Larsson na udílení MTV Video Music Awards v Elmontu (7. září 2025)
Zpěvačka Zara Larsson
Zpěvačka Zara Larsson (2024)
Zpěvačka Zara Larsson (2024)
Z vašich aktuálních sexy videoklipů sálá silná letní energie. Potřebujete léto, abyste byla sama sebou na sto procent?
Možná. Věř tomu, nebo ne, ale miluji zimu. Jsem narozená v prosinci, mám ráda Vánoce, Nový rok, všechno kolem toho, stmívání během dne. Ale to léto? Já se prostě cítím volně. Teď, když pořád jen pracuji, tak volno skutečně nedostávám.

Ale pamatuju si letní radovánky, jako letní prázdniny, volno od školy. Můžeš si dát jen šortky a tričko, jít ven a je to pořád párty a dobrý čas. Los Angeles mám ráda pro to, že tam je pořád léto, slunečno, palmy a ten pocit! Ach, probouzet se každé ráno s tím pocitem. Miluju léto více než zimu.

Máte půvab, hlas a jste smyslná. Ale červenáte se třeba, když vás nálepkují slůvkem ikona?
Ano, ale u ikony ještě nejsem! Doufejme, že jednoho dne. Ale mám před sebou ještě hodně práce, ale to označení mi velmi lichotí.

Zara Larsson na MTV Video Music Awards (New York, 28. srpna 2016)

Kdybyste někdy nahrála coververzi nějaké disco nebo dance klasiky, co by to bylo?
Nahrála jsem od kapely ABBA Lay All Your Love on Me. Je to skladba, kterou miluju. Miluju všechny jejich písničky. Ale miluju na karaoke I Will Survive. Spousta disco nebo takových housových skladeb má silné vokály, takže možná bych nahrála I Will Survive.

Jste dítě narozené v devadesátkách v Evropě. Jste fanouškem eurodance té éry?
Ano, spousta toho inspirovalo Euro Summer na mém albu a má to mít východoevropskou letní atmosféru. Je to rozhodně velká část mého dětství. Během dospívání mě to skutečně ovlivnilo a díky tomu jsem chtěla zpátky a podmanit si svět. Ráda bych spolupracovala s nějakými ikonami té éry. Ráda bych měla Euro Summer featuring Inna.

Stockholm je vaše město. Jmenujte tři věci, proč jej máte ráda.
Mám ráda, že je tak blízko u vody. Voda je všude. Pak se tam dá krásně procházet. A skýtá spoustu dobrého jídla.

Zpěvačka Zara Larsson (2024)

Vystupování se singlem Lush Life. Pořád je to radost, nebo spíše závazek?
Och, pořád je to radost, skutečně je. Miluju tu písničku, ale nejvíc na tom mám ráda, že když ji zpívám, lidi to nadchne. Je to jedna z mých největších písní. Takže dav zná všechna slova a zpívá se mnou. To mi dělá radost. Takže dostat tu reakci od publika je vždycky radostí.

Jste v životě v určitých situacích méně nervózní, když jste zamilovaná?
Myslím si. Dodá ti to trochu odvahy, nebo přinejmenším i trošku hlouposti. Ale jo. (smích)

Celebrity crush. Pojem, který značí, že jste zamilovaná do někoho slavného. Máte momentálně nějakou celebrity crush?
Vlastně nemám. Myslím, že je tomu tak poprvé v mém životě, že nemám na nikoho „crush“ (není zamilovaná – pozn. red.), kromě mého přítele. Vždycky jsem měla tu a tam nějaký „crush“, ale teď na to nemám čas. Můj mozek je obsazený jinými věcmi a tolik pracuju, takže místo toho, abych sama sebe vytěžovala nějakými „crushes“, přemýšlím o práci. Vím, že to zní nudně, ale je to mnohem zábavnější a naplňující, což znamená, že skutečně přemýšlím o svém životě. Ale ne. Moje jediná „crush“ je momentálně jen můj přítel. Naštěstí. (smích)

