Inkriminovaným příspěvkem bylo video, které na jejím koncertě natočila a následně sdílela jedna z jejích fanynek. „Tehdy jsem nevěděla, že jsem těhotná, ale aspoň moje mimčo stihlo slyšet ‚Midnight Sun‘ ještě před potratem,“ zněl popisek odvolávající se na zpěvaččin aktuální singl. „Já to zabila na pódiu a ty po koncertě,“ odepsala jí na to osmadvacetiletá Zara.
Tato její reakce vyvolala vlnu odporu jak ze strany internetové veřejnosti, tak i od zpěvaččina plánovaného obchodního partnera. Spolupráce, o kterou kvůli tomu přišla, jí měla vynést okolo tří milionů dolarů (přes 60 milionů korun).
„Mně ten vtip o potratu přišel opravdu vtipný. To, že jsem kvůli tomu ztratila třímilionovou spolupráci, fakt nepobírám,“ hájí se Zara Larsson v novém videu. „Jestli nesouhlasíte s tím, aby měly ženy právo na potrat, nebo o potratu vtipkovat, pak nám asi partnerství nebylo souzeno,“ říká.
Zároveň adresovala i naštvané reakce ze strany svých sledujících. „Je mi to u pr*ele. Můžete mi poslat třeba milion zpráv a komentářů o tom, jaká jsem ježibaba a špatný člověk, ale můj postoj se tím nezmění.“
Lásky? Naštěstí jen můj přítel. Popová princezna Zara Larsson okouzlila Prahu
V minulosti dala jasně najevo svůj názor například i na chování protiimigračních jednotek v USA – konkrétně poté, co agenti ICE zastřelili Američanku Renee Nicole Goodovou. „Radši bych si domů pozvala smažku na cracku než za*ranýho agenta ICE,“ zní ve volném překladu její příspěvek na Instagramu. „Zabíjejí, unášejí, páchají násilí z nenávisti. Jsou to zločinci.“
Důvodem je mimo jiné i to, že se kvůli situaci v Americe nemůže vídat se svým přítelem, švédským tanečníkem Laminem Holménem. „Důvodem, proč mě ani po šesti letech nemůže můj milý, laskavý, obětavý, soucitný, chytrý, hodný, přemýšlivý a talentovaný muž VŮBEC navštívit ve Státech, je to, že má záznam v trestním rejstříku. A za co? Za trávu! Už jsme se neviděli celé měsíce, a to jen kvůli tomu, že si před šesti lety trochu zahulil,“ rozčiluje se zpěvačka.
Vězni ve svých domovech. Kvůli agentům ICE se bojí imigranti v USA vycházet ven
Za současné rozkoly ve společnosti viní především kulturu křehkého mužského ega, redpill podcastů a nedostatku lásky od rodičů. „Musíme kluky už odmalička učit soucitu a empatii, aby i jako dospělí vnímali každého člověka jako člověka,“ píše. „Milionáři ve vedení si tuhle rozdělenost společnosti nechutně užívají. Ale my se můžeme změnit. Věřím tomu, musím tomu věřit. A ICE ať jde do pr*ele.“