Zápasník Jiří Procházka (33) fanouškům na sociálních sítích oznámil radostnou novinu. S partnerkou Kamilou Kordulíkovou (36) se příští rok dočkají přírůstku do rodiny. Na roli otce se bojovník těší.
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka po návratu z Las Vegas.

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka po návratu z Las Vegas. | foto: ČTK

Jiří Procházka a Kamila Kordulíková v Karlových Varech (9. července 2022)
Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka po návratu z Las Vegas, kde vyhrál...
Zleva kondiční trenér Filip Lukeš, hlavní trenér Jaroslav Hovězák, zápasník...
„Je mi velkou ctí oznámit, že příští rok budeme tři,“ napsal zápasník Jiří Procházka na Instagramu k fotce u vánočního stromečku, kde pózuje s partnerkou Kamilou. „Děkuji, za tohle požehnání i odpovědnost zároveň. Těším se a jdeme pro to.“

Bývalému šampionovi UFC v polotěžké váze pod příspěvkem hned gratulovali fanoušci i známé tváře. Mezi nimi například raper a Objev roku letošního Českého slavíka Renne Dang, hudebník Marpo nebo španělský kanoista Cristian Toro. „Moc gratuluji oběma,“ popřál také český lezec Adam Ondra.

Bojovník Jiří Procházka, kterému kvůli image přezdívají i český samuraj, a advokátka Kamila Kordulíková se poznali před lety v Příbrami. Procházka tam na galavečeru vystupoval ještě jako amatér. Několikrát se rozešli, ale nakonec se zase vrátili k sobě.

Příští rok budeme tři. Český samuraj Jiří Procházka oznámil, že bude otec

30. listopadu 2025  18:03

