Příští rok budeme tři. Český samuraj Jiří Procházka oznámil, že bude otec

„Je mi velkou ctí oznámit, že příští rok budeme tři,“ napsal zápasník Jiří Procházka na Instagramu k fotce u vánočního stromečku, kde pózuje s partnerkou Kamilou. „Děkuji, za tohle požehnání i odpovědnost zároveň. Těším se a jdeme pro to.“
Bývalému šampionovi UFC v polotěžké váze pod příspěvkem hned gratulovali fanoušci i známé tváře. Mezi nimi například raper a Objev roku letošního Českého slavíka Renne Dang, hudebník Marpo nebo španělský kanoista Cristian Toro. „Moc gratuluji oběma,“ popřál také český lezec Adam Ondra.
Bojovník Jiří Procházka, kterému kvůli image přezdívají i český samuraj, a advokátka Kamila Kordulíková se poznali před lety v Příbrami. Procházka tam na galavečeru vystupoval ještě jako amatér. Několikrát se rozešli, ale nakonec se zase vrátili k sobě.