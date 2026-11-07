StarDance v sobotu oslavila 20 let a tři dny od prvního přímého přenosu. Nejen Marek Eben a Tereza Kostková proto vzpomínali na své začátky v taneční show. Jelikož večer vystoupili i bývalí účastnící, v zákulisí bylo trochu těsněji. Můžete se podívat, co stojí za krásnými hřívami soutěžících a tanečnic a dozvíte se také, koho připravil o župan Vojta Dyk.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tereza Kostková má za sebou 122 přímých přenosů StarDance.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Je tedy zvyklá, že se musí nechat upravit odborníky.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
O její účes se nyní postaral kadeřník Marty Tyl.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Za svůj vzhled sklidila moderátorka na sociálních sítích samou pochvalu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Také její moderátorský parťák Marek Eben se nechá nalíčit.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Váleček! A hned dvakrát!
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herec Tomáš Matonoha předvedl už několik účesů.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zatím na velké experimenty nedošlo.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jeho tanečnice Lenka Nora Návorková tentokrát vyfasovala ofinu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na stříhání nedošlo, jde o triky kadeřníků.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herečka Luciana Tomášová v dobré náladě
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pozdravit ji přišel Patrik Hartl, který v show tančil také.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nechyběla ani předčasně vypadnuvší Petra Nesvačilová.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herečka se bavila i s tanečníkem Robinem Ondráčkem.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ale i herečkou Marikou Šoposkou, která se v zákulisí nechala upravit také.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kartáč místo mikrofonu? Pro Martu Jandovou to není žádný problém!
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tentokrát pro ni kadeřníci zvolili vyčesaný ohon.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvačka srší pořád dobrou náladou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Z kostymérny zamíří zase k vizážistům.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pavel Bauer se postaral o poslední úpravy.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Za chvíli bude hotovo.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Společná fotografie nesmí chybět.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvaččin tanečník Martin Prágr v rukou kadeřnických profesionálů
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Občas dá čekání zabrat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě šáteček a hotovo.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
O Vojtěcha Dyka se také postaral Marty Tyl.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Každý z účastníků má svůj vlastní župan s vyšitým jménem. Tady ale něco nesedí.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Necelá půlhodinka do začátku přímého přenosu a koncentrace
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vojta Dyk sedící čekající
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Za chvíli se půjde na parket.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tanečnice Catharina Málek před „proměnou“
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Během úprav
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady je už skoro hotovo.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě doladit detaily.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A hotovo
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herečka Sara Prachař Sandeva s pentlí v zapleteném copu
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Po učesání je třeba nalíčit.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak se musí ještě převléct.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Župan i zahřeje.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tanečník Daniel Makovec u vizážistů
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak u kaděřníka
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A znova kontrola make-upu
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A pak ještě „porada“ s Catharinou Málek. Stíhá se všechno.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tomas Sean Pšenička při své proměně v Kena
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hercova tanečnice Natálie Otáhalová se zase proměnila v Barbie.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
I proto bylo líčení panenkovské.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Všechno musí být perfektní.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady se vizážista Pavel Bauer netváří nadšeně.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Také rty musí být jak od Barbie.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Úpravy po převlečení do kostýmu jsou nezbytné.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Barbie a Ken
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Naty a Tom
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Otlačený polibek na tvářích Michala Kurtiše je třeba radši smazat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porada s Martinem Prágrem?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Petra Nesvačilová v zákulisí nechybí, přestože nemohla v letošním ročníku kvůli zranění tančit.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A jaké je to tajemství bujných hřív soutěžících?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Někdy tomu třeba trochu dopomoci.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Do parády se dají i porotci.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jana Burkiewiczová při líčení
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotkyni teď vymysleli účes s ofinkou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě porada s Martym Tylem
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A doladění make-upu
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na řadu přišla i Tatiana Drexler.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Účes je téměř hotový.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Po převlečení do šatů je nutné samozřejmě lakovat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Richard Genzer se v zákulisí přivítal s Vavřincem Hradilkem.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zkontroloval, jestli má Tatiana Drexler „vystretý chrbát“.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak přišel na řadu on.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Laku spotřebují kadeřníci opravdu hodně.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Richard Genzer a Dasha v zákulisí StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Make-up pro Zdeňka Chlopčíka
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Michal Kurtiš a Hana Dvorská sice vypadli, ale do zákulisí se rádi podívají.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tentokrát dorazila i vítězka třetí řady StarDance Dana Batulková.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V zákulisí se nechala upravit i Jitka Schneiderová.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Před nástupem na parket nechyběl tradiční pokřik soutěžících.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tentokrát se hecovali i za zpěvu a hry na kytaru.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Taneční páry během pátého večera StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tereza Kostková a Marek Eben během večera zavzpomínali na začítky v show.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
O úvodní taneční číslo se postarali bývalí tanečníci Eduard Zubák, Petra Tirpák Kostovčíková, Václav Masaryk, Tereza Prucková, Daniel Kecskeméti a Eva Krejčířová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Přidali se k ním i bývalí účastnící StarDance, kteří seděli v hledišti.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako první tančili Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Předvedli slowfox na skladbu I’m Too Sexy.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 22 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Luciana Tomášová a Robin Ondráček nastoupili jako druzí.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tančili rumbu na píseň Shallow.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 30 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Třetí tančili Marta Jandová a Martin Prágr.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Předvedli jive na písničku Janka Ledeckého s názvem Na ptáky jsme krátký.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 32 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Další v pořadí byli Vojtěch Dyk a Catharina Málek.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Předvedli rumbu na skladbu Goodbye My Lover. A při hodnocení padla i první desítka této řady.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 37 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec tančili jako pátý pár.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Předvedli slowfox na skladbu Zatancuj si so mnou.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 26 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Své taneční dovednosti a la Michael Jackson ukázal i hereččin manžel Jakub Prachař, který seděl v hledišti.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako poslední zatančili Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Předvedli se s rumbou na píseň What Was I Made For?
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 36 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Soutěžní páry v Rozhodnutí pátého večera StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jelikož šlo o výroční díl, nakonec nikdo nevypadl.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pro soutěžící to bylo překvapení.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Děkovačka po skončení pátého večera StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
A kdo se na show přišel podívat? Nechyběli na začátku večera vystupující tanečníci Václav Masaryk, Tereza Prucková, Eduard Zubák, Eva Krejčířová, Daniel Kecskeméti a Petra Tirpák Kostovčíková.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Spolu s nimi tancovali Vavřinec Hradilek, Roman Vojtek, Marika Šoposká, Patrik Hartl, Dana Batulková, Anna Polívková a Jitka Schneiderová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Roman Vojtek s manželkou Petrou
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Kateřina Baďurová a Patrik Hartl
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Patrik Hartl a jeho manželka Martina
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Dana Batulková, Boris Hrivňák a Mariana Prachařová
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Anna Polívková
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Marika Šoposká a Jitka Schneiderová
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Marika Šoposká a Vavřinec Hradilek
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Milan Peroutka a Nikola Čechová
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka