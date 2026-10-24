Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na večerní přenos. Tak to vypadalo v sobotu v zákulisí StarDance, kam zavítala také zpěvačka Tereza Černochová s dcerou Laurou, jejímž otcem je tanečník Michal Kurtiš.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Soutěžící se musí svěřit do péče vizážistů.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak přijdou na řad také kadeřníci.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvačka Marta Jandová coby „gazela“ z pohádky Zootropolis. Do zákulisí se přišla podívat i zpěvačka Tereza Černochová s dcerou Laurou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Někdy je třeba ještě doladit detaily.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvaččin tanečník Martin Prágr občas nevychází z údivu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zřejmě ho fascinoval i růžový kožich.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Připravené jsou také pohádkové kostýmy pro všechny tanečnice.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herec Vojtěch Dyk v péči kadeřnice Blanky Haškové
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Čas je i na pozdravy svých konkurentů.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Dyk je téměř hotový pohádkový princ Václav, kterého hrál Václav Neckář.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jeho tanečnice Catharina Málek se „proměnila“ v Helenu Vondráčkovou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
I během příprav se soutěžící dobře baví.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Šíleně smutná princezna a princezna Zubejda
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Čas na selfíčko se najde vždy.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Catharina Málek by už mohla vyběhnout na taneční parket.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Do zákulisí se přišel podívat i tenista Radek Štěpánek, který vypadl v druhém kole.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Rozčepýřený Tomáš Matonoha
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady už hercova kštice začíná přípomínat seriózní účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Lotrando jak vyšitý
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hercova tanečnice Lenka Nora Návorková dostala paruku.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Z blondýnky musí být totiž exotická princezna Zubejda.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Přípravy někdy trvají déle.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ale nechybí ani foto na památku.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Lotrando a Zubejda před výstupem
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herec Tomas Sean Pšenička dostal make-upový základ.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak ho vizážista Pavel Bauer ozdobil i zlatem.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Také účes se musí zafixovat. Z herce bude Herkules.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
„Pšenda“, jak herci přezdívají, v družném hovoru s porotkyní Tatianou Drexler
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hercova tanečnice Natálie Otáhalová se proměnila v Megaru alias Meg z disney pohádky o řeckém hrdinovi Herkulovi.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vizážista Pavel Bauer a profesionální tanečníci Michal Kurtiš a Natálie Otáhalová
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Natálie Otáhalová vypadala skoro jako řecká bohyně.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vizážisti si vzali do parády také kaskadérku Hanu Dvorskou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Po líčení přišlo na řadu i česání.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hana Dvorská v zákulisí srší dobrou náladou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady sleduje střihání vousů zpěváka Tomáše Poláka.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na třetí večer oblékla pestrobarevný kostým připomínající krále Jelimána z Madagaskaru.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jejímu tanečníkovi Michalu Kurtišovi k němu sladili i líčení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Svou snachu Saru Prachař Sandevu přišla podpořit i herečka Dana Batulková (otočená zády).
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pro herečku vybrali romantický look ve stylu Hermiony Grangerové.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Sara Prachař Sandeva v rukou profesionálů
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Sara Prachař Sandeva a Hana Dvorská v zákulisí třetího večera StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě pár detailů a může se jít.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hereččin tanečník Daniel Makovec se dočkal také.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kromě líčení se mu postarali i o účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vlasy mu sčesali dozadu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak přišel na řadu kostým.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ten ozdobili i kožešinou, aby vypadal jako uniforma Viktora Kruma z filmu Harry Potter.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herečce Lucianě Tomášové udělali také manikúru.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady je už v kostýmu Leontýnky z filmu Ať žijí duchové!
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvák Tomáš Polák a jeho sestřih vousů
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak se upraví ještě účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A už zbývá jen vyrazit v kostýmu doktora Mráčka na parket.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jeho tanečnice Adriana Mašková nemá problém protáhnout si nohy i během příprav.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nejdřív si oblékla kostým a až pak se nechala učesat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Michal Kurtiš a Adriana Mašková v zákulisí StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kadeřníci pro ni zvolili mokrý look.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Do zákulisí se přišel podívat i herec Jiří Dvořák.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nechyběl ani tanečník a dvojnásobný vítěz StarDance Dominik Vodička.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Bez porotců by to nešlo.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady je Zdeněk Chlopčík už v gala.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ale detaily se upravují pořád.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotkyně Tatiana Drexler se baví s tanečníkem Michalem Kurtišem.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak přišel na řadu její účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A samozřejmě i kostým a doplňky
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Také Jana Burkiewiczová se svěřila do rukou profesionálů.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady jí vymýšlí účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotkyně vypadá spokojeně.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kadeře Richarda Genzera občas dají kadeřníkům zabrat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotce jim ale důvěřuje.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ve StarDance už předvedl několik účesů.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V zákulisí samozřejmě nechybí ani moderátoři.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Marek Eben při líčení...
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
...a pak při oblékání
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady je Tereza Kostková v rukou vizážisty Pavla Bauera.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Moderátorka měla tentokrát zelenou róbu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Krátce před začátkem přímého přenosu to bývá vzrušující.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Soutěžící a tvůrci mají svůj hecující pokřik.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Soutěžní páry ve StarDance XIV během třetího večera
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pohádkový večer otevřelo taneční číslo Dominika Vodičky a jeho manželky Elišky na hudbu Petra Hapky z filmu Panna a netvor.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Taneček moderátorské dvojice je už tradicí.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako první tančil herec Tomas Sean Pšenička.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S Natálií Otáhalovou předvedli jive.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tančili na skladbu Zero to Hero z animovaného filmu Herkules.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Porota ocenila jejich dobrou energii a nápady, výhrady však směřovaly k technice i vzájemné pozornosti na parketu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 24 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pak přišel na řadu herec Tomáš Matonoha.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S Lenkou Norou Návorkovou zatančili valčík.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tančili na písničku Řízni, řízni z pohádky Lotrando a Zubejda.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Porota ocenila herecké pojetí vystoupení, samotného tance však podle ní mohlo být více.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 23 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Další přišla na řadu kaskadérka Hana Dvorská.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S Michalem Kurtišem předvedli sambu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Vsadili na píseň I Like to Move It z animovaného filmu Madagaskar.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jejich vystoupení však porotu příliš nepřesvědčilo. Zdeněk Chlopčík ocenil především chvíle, kdy Dvorská tančila s partnerem, při sólových pasážích ale podle něj ztrácela orientaci v prostoru.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 16 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako čtvrtý v pořadí tančil herec Vojtěch Dyk.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S Catharinou Málek je čekal jive.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tanec předvedli na skladbu Miluju a maluju z pohádky Šíleně smutná princezna.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tatiana Drexler měla výhrady k práci chodidel, Zdeněk Chlopčík ocenil výborný začátek.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 30 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pak zatančila zpěvačka Marta Jandová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S Martinem Prágrem předvedli sambu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Vybrali si skladbu Zoo z animovaného filmu Zootropolis: Město zvířat.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Porota ocenila především zpěvaččin pokrok a energii, kterou do vystoupení vložila.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 30 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Další v pořadí byla herečka Sara Prachař Sandeva.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S Danielem Makovcem tančili valčík.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Svůj tanec předvedli na skladbu Potter Waltz z filmu Harry Potter a Ohnivý pohár.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jejich vystoupení přineslo pohádkovou atmosféru, porota však upozornila i na několik nedostatků. Zdeněk Chlopčík u Sandevy stále vnímal občasnou nejistotu a Makovce peskoval za to, že byl mimo rytmus.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 19 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako předposlední vystoupil zpěvák Tomáš Polák.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S Adrianou Maškovou zatančili sambu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Své taneční dovednosti předvedli na skladbu Znala panna pána z filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Richard Genzer ocenil Polákův pokrok, zároveň ale naznačil, že vystoupení mělo i své nedostatky.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 20 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako poslední tančila herečka Luciana Tomášová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S Robinem Ondráčkem je čekal jive.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tančili na píseň Zavolejte stráže z české filmové pohádky Ať žijí duchové!
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jejich vystoupení sklidilo od poroty chválu a dostali nevyšší počet bodů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 33 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Třetí večer se stal osudným pro kaskadérku Hanu Dvorskou a jejího tanečního partnera Michala Kurtiše. Se StarDance se museli rozloučit, protože nedostali dostatek diváckých hlasů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka