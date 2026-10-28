Sexy nohy Tomášové i Černochová s Kurtišovou dcerou. Jak vypadá zákulisí StarDance

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance
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Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance
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Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné....
Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...
Vítězka první řady reality show Zrádci Nicole Šáchová (29) znovu provokuje odvážnými snímky. Na Instagramu zveřejnila fotografii, na které pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá rukou. Na sobě má pouze...
Herečka Dakota Johnsonová (37) a rapper Machine Gun Kelly (36), známý i pod zkratkou MGK, spolu tráví stále více času. Přesto se zatím nechtějí označovat za pár. Spojuje je prý černý humor i...
Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (48) šla doslova s kůží na trh. Svlékla se pro reklamní kampaň na spodní prádlo. Focení jí nedělalo problémy. Byla sama sebou a věří, že tím povzbudí všechny ženy,...
Raine Spencerová vstoupila do povědomí veřejnosti především jako nevlastní matka princezny Diany. V životopisech bývá často představována jako zlá macecha, kterou Diana dlouhé roky nenáviděla. Jejich...
Některé patří už k andílkům veteránkám, jiné si premiéru na přehlídce luxusního spodního prádla odbyly teprve nedávno. Brazilky Adriana Lima a Alessandra Ambrosio se na molu Victoria’s Secret...
Modelka, playmate a především maminka tří malých dětí Lela Vémola (37) si po rozchodu s Karlosem Vémolou (41) prochází velmi těžkým obdobím. Jak bojuje se stresem nedostatkem spánku a faktem, že se...
Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na...
Věra Komárová končí po čtyřiadvaceti letech v Dermacolu, který dlouhá léta pomáhala rozvíjet. Její odchod vyvolal na sociálních sítích vlnu reakcí. Podporu jí vyjádřily například modelky Andrea...
Hvězda seriálu Bridgetonovi, fotbalista, zpěváci, ale také představitelé Jamese Bonda se můžou pochválit titulem nejvíce sexy muž světa. Magazín People nyní představil letošního držitele ocenění....
Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...
Ruská supermodelka Irina Šaiková (40) znovu přitáhla pozornost odvážným módním výběrem. Na večírek dorazila v černé podprsence a průsvitných červených kalhotách, pod nimiž prosvítala tanga. Že by se...
„Ruda trpí na mě a já na něj. Říká mi sametová, protože jsem na něj prý vždycky působila sametově,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Mahulena Bočanová o Rudolfu Merknerovi, exmanželovi Jany Bernáškové....
„Nemluvím o kultuře, ale životním stylu a ten tady není tak špatný,“ říká Václav Kuneš, choreograf a šéf respektovaného tanečního souboru 420People. Za sebou má působení v mnoha zemích a řadu...
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Herec Dolph Lundgren se téměř deset let potají potýkal s rakovinou ledvin, která mu byla nesprávně diagnostikována. Švédskému záporákovi z Rockyho lékaři v roce 2015 odstranili nádor z ledviny, když...
Herečka a dabérka Veronika Gajerová (63) je vdanou paní. Vzala si dlouholetého přítele Michala Machače (49), který pracuje jako divadelní osvětlovač a technik. Dvojice se seznámila v Divadle ABC.