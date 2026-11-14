Spousta šminek, kostýmy i paruky, shon a plné ruce práce. V zákulisí StarDance to před přímými přenosy vře. Málokdo ví, že se tam nachází i poklidné místečko, konkrétně Náměstíčko Marka Ebena. Podívejte se, jak to na pražském Výstavišti vypadá předtím, než soutěžící vyjdou na taneční parket.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V kole věnovaném osmdesátkám se hodně využívaly paruky.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Sara Prachař Sandeva dostala tmavou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Připomínala sexy Catherinu Zeta-Jonesovou v muzikálu Chicago.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady se už čeká jen na kostým.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hereččin taneční partner Daniel Makovec v rukou profesionálů.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tomas Sean Pšenička zvládá i natáčení na sociální sítě.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Rád také fotí fotografy.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Úprava kostýmu je nezbytná.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Herec vyfasoval také baret.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Jeho taneční partnerka Natálie Otáhalová při focení selfíčka.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Dvojice ještě zapózovala.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A pomalu mohli jít na parket.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Marta Jandová před proměnou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvačka také dostala paruku.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Takhle by vypadala s knírem.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
I paruka se musí ještě doupravit.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zavaž mi střevíček! Prosím...
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na řadu přijdou i nehty.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak se už jen čeká.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Příprava účesu tanečníka Martina Prágra.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Dojte i na líčení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Samozřejmě i oblečení kostýmu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tanečník se „svými“ ženami. S Ivou Kubelkovou tančil, s Martou Jandovou tančí.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vojtěch Dyk strávil u maskérů více času než obvykle.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nic se neponechalo na náhodu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Díky líčení a účesu se měnil v robota.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě kontrola kostýmu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Také tanečnice Catharina Málek měla méně obvyklé líčení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V mezičase se stihla pozdravit s porotcem Richardem Genzerem.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pokračování v líčení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Účes se musí pořádně zalakovat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A ještě rozhovor na kameru.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tomáš Matonoha si kvůli osmdesátkám oholil vousy. Sám svůj styl okomentoval, že vypadá jako německý pornoherec.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tanečnici Lence Noře Návorkové vytvořili osmdesátkový účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pózování v županu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A také foto v kostýmu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Luciana Tomášová dostala růžovou paruku.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Líčení je někdy nuda.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nesmí se zapomínat na hygienu ústní dutiny.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A hlad zažene banán.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě vystřihnout taneční pózu a může se jít.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tanečník Robin Ondráček v rukách kadeřnice Blanky Haškové.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Moderátorka Tereza Kostková během líčení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Došlo i na focení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Dlouhé vlasy jí tentokrát učesali dozadu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nechá se Richard Genzer inspirovat?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kluk džínovej Marek Eben.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A tady je moderátor už v gala.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Cedule v zákulisí StarDance XIV.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotkyně Tatiana Drexler na líčení.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vypadá spokojeně.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Něco malého k nakousnutí.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě se musí učesat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ale selfíčka na památku se stíhají také.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Upravit a zamaskovat port je důležité.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotkyně Jana Burkiewiczová čeká, až přijde řada na ni.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V zákulisí panuje většinou dobrá nálada.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kontrola účesu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A tady je už finální výsledek.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Richard Genzer se rád pozdraví s každým.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
O zábavu je pak postaráno.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kadeře se musí zkrotit.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A je z toho i uhlazená vlna.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotce v trochu netradičnějším účesu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Také Zdeněk Chlopčík se svěřil do rukou kadeřnice Blanky Haškové.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A tady je už obávaný porotce v kostýmu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Takhle vypadají návrhy šatů jednotlivých soutěžících.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvačka Dasha se upravuje sama.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ale doladění nechává na profesionálech.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě pár tahů štětcem...
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Také zpěvačka Naďa Wepperová se nechala upravit.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Učesat se nechal i zpěvák Adam Koubek.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Před nástupem mají soutěžící rituál.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nechybí povzbuzování a pokřik.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na velké rivaly to opravdu nevypadá.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Martin Prágr a Vojtěch Dyk před začátkem přímého přenosu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Taneční páry během šestého večera StarDance XIV.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako první tančili Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zatančili tango na hit skupiny Eurythmics Sweet Dreams.
Autor: Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 30 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Druzí vystoupili Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tančili chachu na diskotékovou píseň Té, co snídá od Jiřího Korna.
Autor: Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 27 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako třetí v pořadí tančili Marta Jandová a Martin Prágr.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Na píseň Another Day In Paradise od Phila Collinse zatančili rumbu, za kterou dostali také jednu 10.
Autor: Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 36 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Další v pořadí byli Vojtěch Dyk a Catharina Málek.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tančili chachu na píseň Video Killed The Radio Star.
Autor: Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 31 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako předposlední vystoupili Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pro své tango vybrali hit The Final Countdown od skupiny Europe.
Autor: Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 26 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jako poslední tančili Luciana Tomášová a Robin Ondráček.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zvolili píseň Can You Feel It od bratrů Jacksonových a tančili chachu a dostali za ni i dvě 10.
Autor: Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 38 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Nechyběl ještě taneční souboj párů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Ten nakonec vyhrál červený tým. Jeho členové si připsali tři body.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Ze soutěže nakonec vypadli herec Tomáš Matonoha a tanečnice Lenka Nora Návorková.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka