Zřejmě i proto, že se dopředu vědělo, že během charitativního kola se nevyřazuje, panovala v zákulisí StarDance pohoda. Přispěli k tomu i patroni tanečních párů z Centra Paraple. Nicméně soutěžící, porota, kostyméři, kadeřníci i maskéři nic neponechali náhodě a pilně se na sedmý večer připravovali.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotkyně Tatiana Drexler stihla i focení pro fanoušky.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady je už porotkyně nalíčená.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na účesech se pilně pracuje.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Začíná se to rýsovat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě chvíli to ovšem potrvá.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak už schází jen pár detailů.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Převléct do šatů a ještě foto na památku.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Stihne se i porada s Janou Burkiewiczovou a Dashou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vojtěch Dyk čekající, stojící
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kromě účesu se ladí i make-up.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Že by nová fanynka?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hercova tanečnice Catharina Málek v rukou kadeřníků
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Všechno musí být perfektní a hlavně držet.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě samozřejmě líčení
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A taneční kostým
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Cévní chirurg Tomáš Bureš byl patronem Vojty Dyka a Cathariny Málek.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotkyně Jana Burkiewiczová je vždy dobře naladěná.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kadeřník Marty Tyl upravuje účes.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Dobrá rada pro Lucianu Tomášovou?
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Sara Prachař Sandeva si péči před přenosem užívá.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tentokrát dostala i dlouhý příčesek.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Svůdné pózování pro Tomase Seana Pšeničku
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A kontrola výsledku. Zřejmě může být.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady je už herečka v kostýmu pro sambu.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ohon drží pevně.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Její tanečník Daniel Makovec si nechal upravit účes také.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Porotce Zdeněk Chlopčík v rukou profesionálů
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Učesáno, oblečeno, schváleno
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Na Lucianu Tomášovou bylo kadeřníků víc.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Robin Ondráček se jen tváří, že trpí.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady debatuje s kreativní producentkou Lucií Kapounovou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Vidličkou se česala v disneyovce malá mořská víla.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V tu se ale herečka tentokrát neproměnila.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Byl z ní trochu bláznivý šašek.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Se svým tanečním partnerem jsou na stejné vlně.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ještě nesmí chybět video na sítě.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Robin Ondráček v kostýmu
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Upravit se pochopitelně nechává i moderátor Marek Eben.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Stejně tak jeho parťačka Tereza Kostková
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Stíhají se i small talky s porotci.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Martě Jandové vyčesali drdol.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tváře se na kameře nesmí lesknout.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Patronem Marty Jandové a Martina Prágra byl dobrovolný hasič Milan Prokop. Ani ten neunikl maskérskému štětci.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Lak na nehty musí ladit s kostýmem.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Do zákulisí se přišel podívat i vypadnuvší tenista Radek Štěpáněk.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Martin Prágr dostává cenné rady od porotkyně.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Mezitím ho stihnou učesat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Stihne se i obléct.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A pak už jen doladit detaily.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Ani porotce Richard Genzer nevynechal focení s fanoušky.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pak usedl do křesla.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A Blanka Hašková se pokusila zkrotit jeho kadeře.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V přestávce stíhá i rozhovory s Dashou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Výsledný účes se musí zafixovat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kostým musí sedět.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A port se musí zamaskovat.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tomas Sean Pšenička během příprav stíhá i pořizování materiálů na svůj Instagram.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kontrola kostýmu musí být.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Hercova tanečnice Natálie Otáhalová před česáním
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Během česání
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
A po učesání
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Už se stihla i převléct a doladit make-up.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Kostýmy musí být hezky vyžehlené.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
V zákulisí byli tentokrát i patroni z Centra Paraple.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Mezi soutěžící zavítala i ještě stále úřadující královna tanečního parketu Kateřina Bartuněk Hrstková.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
S manželem Lukášem Bartuňkem zatančila na úvod sedmého večera a připravila i choreografii vozíčkářů a soutěžících.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Učesat se nechala i vypadnuvší Lenka Nora Návorková.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Tady zapózovala s Catharinou Málek.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Zpěvačka Dasha se nechala učesat také.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Profesionálové si vzali do parády i její kolegyni Naďu Wepperovou.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Pokřiku na povzbuzení před přímým přenosem se účastní i soutěžící, kteří už vypadli.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Nechyběli tak například Tomáš Matonoha a Radek Štěpánek.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Přišla i Hana Dvorská.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Všichni se povzbuzují navzájem.
Autor: © Česká televize / Natálie Divincová
Taneční páry během sedmého večera StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Už poosmé v historii se tančilo pro Centrum Paraple.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
O úvodní číslo se postarali Kateřina Bartuněk Hrstková a Lukáš Bartuněk.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Diváci nebyli ochuzení ani o taneček moderátorů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Patronem Vojtěcha Dyka a Cathariny Málek byl cévní chirurg Tomáš Bureš z Kladna.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec se svou partnerkou zatančili slowfox.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Vybrali si písničku New York, New York.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Richard Genzer ocenil hlavně Dykovu krásnou práci rukou.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Podle Tatiany Drexler jeho výkonu ale pořád chybí nějaká větší jiskra, která by ji donutila vyběhnout na parket a aby měla „zimomriavky“.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 32 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Patronkou Sary Prachař Sandevy a Daniela Makovce byla referentka Jana Macíčková z Rožnova pod Radhoštěm.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka se svým partnerem tančili sambu.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tanec předvedli sambu na tradiční jamajskou píseň Day-O (Banana Boat Song).
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tatiana Drexler vytkla manželce Jakuba Prachaře „pokrčené“ kolena.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jana Burkiewiczová ocenila, že si herečka začíná tanec užívat.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 29 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Patronkou Luciany Tomášové a Robina Ondráčka byla úřednice Denisa Zahálková z Ústí nad Orlicí.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herečka a její tanečník předvedli slowfox.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pro své číslo si vybrali píseň Šaškové počmáraní.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Dvojice pobavila diváky.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zdeněk Chlopčík tanec označil za moc pěkný, vadila mu ale například ztuhlost ramen ke konci čísla.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 32 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Patronem Marty Jandové a Martina Prágra byl dobrovolný hasič Milan Prokop.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zpěvačka s partnerem zatančili valčík.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tančili na píseň I Have Nothing.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Jana Burkiewiczová ocenila, že tančili valčík od začátku do konce.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Podle Zdeňka Chlopčíka zpěvačka do tanců dává srdce a emoce, ale nezapomněl zmínit ani chyby. Ke konci jí například neviděl krk.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 34 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Patronkou Tomase Seana Pšeničky a Natálie Otáhalové byla kosmetička Žaneta Pivrncová.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Herec a hudebník s partnerkou tančili slowfox.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Pro svůj tanec si vybrali píseň Mám rád.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Porotci Zdeněk Chlopčík, Jana Burkiewiczová, Richard Genzer byli nadšení.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Tatiana Drexler byla nadšená také, prozradila ale, že viděla jednu chybičku, kvůli které jako jediná z poroty nedala páru desítku.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Hodnocení poroty: 39 bodů
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Poprvé v tomto ročníku padly tři desítky.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Společná choreografie tanečních párů a patronů z Cehtra Paraple ve StarDance XIV
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
O choreografii se postarala Kateřina Bartuněk Hrstková.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Nyní se během charitativního přenosu zatím vybralo více než 41 milionů korun. Rekordní částka padla v roce 2024, kdy se během večera vybralo více než 43 milionů korun a pak ještě dalších šest milionů.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zdeněk Svěrák a David Lukeš z Centra Paraple, pro které se letos tančilo naposled.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Na StarDance se přišli podívat také tanečnice Kamila Tománková a bývalý tanečník a porotce Jan Tománek.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Přišel i historicky první král tanečního parketu Roman Vojtek.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Večer si užila i Kristýna Leichtová, která ve StarDance tančila v roce 2016.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Zpěvák Matěj Ruppert v roce 2013 obsadil ve StarDance čtvrté místo.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka