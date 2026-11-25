Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Slovenská popová hvězda Adéla Jergová si užívá pozornost fanoušků nejen díky hudebním úspěchům. Na Instagramu zveřejnila fotografii v miniaturních růžových bikinách, ve kterých vynikla její postava....
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
Oscarová herečka Jennifer Lawrencová se v talkshow Andyho Cohena pochlubila nově upraveným poprsím. Před kamerami odhrnula šál a prozradila, že má nové implantáty. Odhalila také jejich velikost a...
Herečka Aňa Geislerová si splnila sen. V pražské smíchovské zátoce si pořídila hausbót, kterému sama říká bouda, hnízdo nebo zašívárna. Útulné místo na vodě si zařídila podle svého vkusu a nechybějí...
Produkční Veronika (35) z Prahy vystupuje jako burleska, úplně donaha šla ale před lidmi poprvé až v Naked Attraction. Do nahé seznamky se přihlásila nejen proto, že patří k jejím velkým fanynkám,...
Osmý večer taneční soutěže StarDance čeká za stolem porotců změna. Richard Genzer se tuto sobotu přímého přenosu nezúčastní kvůli dříve naplánovaným pracovním povinnostem. Na jeho místo usedne herec...
Někdejší majitel TV Barrandov Jaromír Soukup ve čtvrtek u Městského soudu v Praze pravomocně prohrál spor se svou bývalou partnerkou Agátou Hanychovou. Podnikatel od ní chtěl omluvu a 300 tisíc korun...
Modelka Andrea Verešová se rozhodla udělat místo ve skříni a nabídnout část svého oblečení k prodeji. Mezi luxusními kousky nechybějí modely Versace, Roberto Cavalli či Armani. Důvodem je i změna...
Před dvaceti lety se objevila ve vánočním videoklipu slovenské skupiny Tublatanka a frontman Maťo Ďurinda na ni dodnes vzpomíná. Tehdy tříletá Barborka celou kapelu zaujala svým hereckým talentem....
Poznáte nejznámější a nejoblíbenější pohádky i filmy jen podle obrázků? Otestujte své znalosti v kvízu a zjistěte, jak jste na tom v porovnání s ostatními čtenáři iDNES.cz.
Spadla na dno, ale odrazila se od něj. Teď by Zuzana Belohorcová chtěla pomoct ženám, které prožívají podobné zoufalství, jakým si sama prošla. Připravuje projekt Ex Zoufalky a aplikací Deswom...
Jiří Šlégr a jeho manželka Lucie jsou spolu 16 let a tvrdí, že se téměř nehádají. Co je spojuje, čím se navzájem inspirují a jak slavný hokejista poznal, že se zamiloval? V rozhovoru pro iDNES.cz...
Král v pohádce, drsný zápasník i hororové monstrum. Ján Jackuliak si postupně plní své herecké sny, ale jeho seznam zdaleka není u konce. Před naleštěnou dokonalostí dává přednost filmům, v nichž je...
Devatenáctiletá Laura Anna Glozarová dosáhla mimořádného úspěchu na světové soutěži krásy Miss International 2026. V japonském Tokiu vybojovala třetí místo a podle pořadatelů Miss Czech Republic se...
Dvojice mužů, které britská policie zadržela v pondělí při pokusu proniknout do venkovského sídla prince Williama a jeho manželky Kate, čelí obviněním z vloupání a neoprávněného vstupu do chráněného...
Nasssfeld, Korutany, Rakousko
9 858 912 Kč
Miss Universe 2026 zná vítězku. Sedmadvacetiletá Jennifer Barreto se stala první matkou, která kdy zvítězila v soutěži krásy. Zároveň je šestou reprezentantkou Portorika, jež získala prestižní...
Třicet let na hudební scéně, vyprodané koncerty a hity, které si zpívají celé generace. Za úspěchem kapely No Name se ale skrývají i mnohem méně nablýskané začátky. Frontman Igor Timko v pořadu...