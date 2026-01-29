Zachránil život mé dceři, truchlí moderátorka Kroužková nad úmrtím lékaře

Zachraňoval dětské životy a vracel naději rodičům. Chirurg Jiří Šnajdauf, který zemřel na konci ledna, vstoupil i do života moderátorky Barbory Kroužkové. Bez jeho péče by dcera Olivie nepřežila, napsala na sociálních sítích.
Nela Budová, Vendula Pizingerová, Jiří Šnajdauf, Barbora Kroužková a Pavlína...

Nela Budová, Vendula Pizingerová, Jiří Šnajdauf, Barbora Kroužková a Pavlína Němcová | foto: Kristýna Hadačová

Když jsem vyzvedávala dceru v družině, zavolal mi šéfredaktor, vzpomíná Barbora...
Barbora Kroužková a její kniha Odstíny mateřství
První školní den. S mladší dcerou Olívií.
Paříž. S dcerou Julií v Louvru.
„Jiří Šnajdauf byl pro mě obrovskou kotvou během téměř půlroční hospitalizace dcery na JIP,“ svěřila se na sociální síti Kroužková, dlouholetá novinářka, moderátorka a známá tvář České televize, která je také matkou dvou dětí. Mladší z nich, nyní 10letá Olívie, se narodila s těžkou vývojovou vadou jícnu. Bez včasné operace a náročné lékařské péče by nepřežila.

Šnajdauf, který jako přednosta vedl Kliniku dětské chirurgie v Motole 26 let, zemřel 21. ledna 2026 ve věku 77 let. Ve zdravotní péči propojil pediatrii s chirurgií a klinika se pod jeho vedením stala jediným pracovištěm v Česku se samostatným oddělením novorozenecké chirurgie. Ročně tam operují stovku novorozenců.

Nevěděli jsme, zda dcera bude žít, vzpomíná na nejtěžší chvíle moderátorka Kroužková

Pan profesor „čaroval“

Kroužková připomněla i jeho lidské kvality a také jeho přístup, který stál zdánlivě někde mezi nebem a zemí. „Sděloval informace jasně, byť byly drsné, byl zároveň velmi optimistický a ‚čaroval‘. Po vizitě se u dětí krátce ještě zastavil a položil na ně svou ruku. Když jsem se ho jednou zeptala, co to dělá, odpověděl: ‚Čaruju.‘ Věděl, že medicína, jeho schopnosti a schopnosti všech ostatních lékařů a sester mohou být na světové úrovni, ale něco je zkrátka v rukou božích, vesmíru, osudu...,“ popsala moderátorka.

Profesor MUDr. Jiří Šnajdauf, chirurg novorozenců ve FN Motol
Profesor MUDr. Jiří Šnajdauf, chirurg novorozenců ve FN Motol

Profesor MUDr. Jiří Šnajdauf, chirurg novorozenců ve FN Motol

Těžké chvíle po porodu popsala před třemi lety v rozhovoru s Janem Malindou. Zpočátku prý vše probíhalo normálně. „Asi po dvou hodinách probírání se z narkózy jsem viděla tři přicházející postavy, které obestoupily lůžko se slovy: ‚Paní Kroužková, potřebujeme vám něco sdělit...‘,“ vzpomíná.

Tehdy se poprvé dozvěděla o vadě, která se nazývá atrézie jícnu a nejde odhalit ani ultrazvukem v těhotenství. „Má několik forem, zjednodušeně dítěti se v průběhu vývoje plodu nevyvine plnohodnotně jícen,“ uvedla Kroužková.

Vděčnost každou hodinu

Dnes se tato vada, na kterou děti v minulosti umíraly, dá odstranit operací. Někdy ale nastávají komplikace, a právě to se stalo i u Olívie. V nemocnici pak musela strávit pět měsíců.

„Vyrostla ve veselé šťastné dítě s vrozeným smyslem pro humor, které se ráno probudí, něco zahlásí a celá domácnost se půl hodiny chechtá,“ řekla v rozhovoru před třemi lety a nyní dodala, že za každý den, za každou hodinu z 10 let života své dcery cítí vděčnost. „10 let s bytostí, která dává stále najevo, že je na světě ráda a je plná lásky.“

Šnajdauf v Hyde Parku

Když byl profesor Šnajdauf v roce 2016 hostem pořadu Hyde Park Civilizace v České televizi, moderátor Daniel Stach ho uvedl slovy: „Jeho pacienti jsou ti nejmenší, někdy neváží ani kilo.“

V závěru pořadu pak přečetl nahlas několik vzkazů diváků, bývalých pacientů profesora Šnajdaufa či jejich rodičů. Děkovali mu za život. Evidentně zaskočený chirurg jen těžko skrýval dojetí.

