„Jiří Šnajdauf byl pro mě obrovskou kotvou během téměř půlroční hospitalizace dcery na JIP,“ svěřila se na sociální síti Kroužková, dlouholetá novinářka, moderátorka a známá tvář České televize, která je také matkou dvou dětí. Mladší z nich, nyní 10letá Olívie, se narodila s těžkou vývojovou vadou jícnu. Bez včasné operace a náročné lékařské péče by nepřežila.
Šnajdauf, který jako přednosta vedl Kliniku dětské chirurgie v Motole 26 let, zemřel 21. ledna 2026 ve věku 77 let. Ve zdravotní péči propojil pediatrii s chirurgií a klinika se pod jeho vedením stala jediným pracovištěm v Česku se samostatným oddělením novorozenecké chirurgie. Ročně tam operují stovku novorozenců.
Nevěděli jsme, zda dcera bude žít, vzpomíná na nejtěžší chvíle moderátorka Kroužková
Pan profesor „čaroval“
Kroužková připomněla i jeho lidské kvality a také jeho přístup, který stál zdánlivě někde mezi nebem a zemí. „Sděloval informace jasně, byť byly drsné, byl zároveň velmi optimistický a ‚čaroval‘. Po vizitě se u dětí krátce ještě zastavil a položil na ně svou ruku. Když jsem se ho jednou zeptala, co to dělá, odpověděl: ‚Čaruju.‘ Věděl, že medicína, jeho schopnosti a schopnosti všech ostatních lékařů a sester mohou být na světové úrovni, ale něco je zkrátka v rukou božích, vesmíru, osudu...,“ popsala moderátorka.
Profesor MUDr. Jiří Šnajdauf, chirurg novorozenců ve FN Motol
Těžké chvíle po porodu popsala před třemi lety v rozhovoru s Janem Malindou. Zpočátku prý vše probíhalo normálně. „Asi po dvou hodinách probírání se z narkózy jsem viděla tři přicházející postavy, které obestoupily lůžko se slovy: ‚Paní Kroužková, potřebujeme vám něco sdělit...‘,“ vzpomíná.
Tehdy se poprvé dozvěděla o vadě, která se nazývá atrézie jícnu a nejde odhalit ani ultrazvukem v těhotenství. „Má několik forem, zjednodušeně dítěti se v průběhu vývoje plodu nevyvine plnohodnotně jícen,“ uvedla Kroužková.
Vděčnost každou hodinu
Dnes se tato vada, na kterou děti v minulosti umíraly, dá odstranit operací. Někdy ale nastávají komplikace, a právě to se stalo i u Olívie. V nemocnici pak musela strávit pět měsíců.
„Vyrostla ve veselé šťastné dítě s vrozeným smyslem pro humor, které se ráno probudí, něco zahlásí a celá domácnost se půl hodiny chechtá,“ řekla v rozhovoru před třemi lety a nyní dodala, že za každý den, za každou hodinu z 10 let života své dcery cítí vděčnost. „10 let s bytostí, která dává stále najevo, že je na světě ráda a je plná lásky.“
Šnajdauf v Hyde Parku
Když byl profesor Šnajdauf v roce 2016 hostem pořadu Hyde Park Civilizace v České televizi, moderátor Daniel Stach ho uvedl slovy: „Jeho pacienti jsou ti nejmenší, někdy neváží ani kilo.“
V závěru pořadu pak přečetl nahlas několik vzkazů diváků, bývalých pacientů profesora Šnajdaufa či jejich rodičů. Děkovali mu za život. Evidentně zaskočený chirurg jen těžko skrýval dojetí.