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Zac Efron staví dům z konopí, chce šest ložnic, střešní zahradu i speciální pračku

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  8:32
Herec Zac Efron (38) zahájil v Austrálii stavbu netradičního domu nazvaného FutureCave. Luxusní nemovitost vzniká převážně z technického konopí a podle hollywoodské hvězdy představuje způsob života, který si do budoucna přeje.
Herec Zac Efron dal sbohem okázalým hollywoodským megavilám a vrací se k...

Herec Zac Efron dal sbohem okázalým hollywoodským megavilám a vrací se k jednoduššímu způsobu bydlení. Na odlehlém pozemku v Austrálii staví jedinečné soběstačné útočiště mimo civilizaci, které bude téměř celé vyrobené z konopí. | foto: Instagram @joostbakker

Zac Efron oficiálně odstartoval výstavbu svého vysněného domu v horách na...
Zac Efron na Instagramu
Cílem je, aby výsledná stavba patřila nejen k nejekologičtějším domům na světě,...
V prosinci 2025 Efron (vpravo) o projektu promluvil v rozhovoru pro Australian...
37 fotografií

Zac Efron se pustil do ambiciózního projektu, který spojuje moderní architekturu s důrazem na udržitelnost. V Austrálii zahájil výstavbu domu FutureCave (Jeskyně budoucnosti), na němž spolupracuje s designérem Joostem Bakkerem. Většina stavebních materiálů bude vyrobena z technického konopí.

Nemovitost vyrůstá na pozemku o rozloze 128 hektarů poblíž hranice australských států Nový Jižní Wales a Queensland. Pozemek si herec pořídil už v roce 2020 a nyní se rozhodl proměnit ho ve své vysněné útočiště.

Dům z konopí je jako triko z bavlny. Můžete v něm volně dýchat, říká projektantka

Konopí nebude využito pouze při samotné stavbě. Podle Bakkera mají z této rostliny vzniknout také matrace, závěsy nebo polštáře. Designér navíc pracuje s výrobcem domácích spotřebičů na možnosti vytvořit pračku, jejíž buben by byl rovněž vyroben z konopného materiálu.

Součástí domu bude šest ložnic a rozlehlá střešní zahrada propojená s obytnou částí. Efron přiznává, že právě pobyty na australském venkově ho přiměly přehodnotit představy o tom, kde by chtěl jednou trvale žít.

Herec Zac Efron dal sbohem okázalým hollywoodským megavilám a vrací se k jednoduššímu způsobu bydlení. Na odlehlém pozemku v Austrálii staví jedinečné soběstačné útočiště mimo civilizaci, které bude téměř celé vyrobené z konopí.
Zac Efron oficiálně odstartoval výstavbu svého vysněného domu v horách na severu státu Nový Jižní Wales. Herec pozemek v oblasti Tomewin koupil v prosinci 2020 za 2 miliony australských dolarů. Stavba, přezdívaná „Futurecave“ (Jeskyně budoucnosti), bude mít šest ložnic a dvě podlaží. Dům bude tvořit soustava vzájemně propojených modulů vyrobených z udržitelných konopných panelů. Náklady na výstavbu se odhadují na 2,5 milionu australských dolarů.
Zac Efron na Instagramu
Cílem je, aby výsledná stavba patřila nejen k nejekologičtějším domům na světě, ale aby byla také odolná vůči plísním, přirozeně nehořlavá a zároveň zajišťovala čistý a zdravý vzduch v celém interiéru.
37 fotografií

„V tomto okamžiku svého života mohu říct, že jsem žil několik měsíců nebo dokonce let téměř všude, kde se dalo. Když se ale zpětně ohlédnu a přemýšlím, kde bych nakonec chtěl opravdu žít, pokaždé, když přijedu k Joostovi, mám pocit, že právě takový život vlastně chci. Připadá mi to správné. Jako by to tak mělo být,“ vysvětlil herec.

Domy z technického konopí si získávají oblibu díky ekologickému charakteru a dobrým izolačním vlastnostem. Stavební materiál známý jako konopný beton (hempcrete) pomáhá regulovat vlhkost v interiéru, je odolný vůči plísním a má nízkou uhlíkovou stopu.

Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, omezená dostupnost materiálů a delší doba výstavby. Konopný beton navíc není nosným prvkem, a proto vyžaduje konstrukci z jiného materiálu, nejčastěji dřeva.

Zac Efron oficiálně odstartoval výstavbu svého vysněného domu v horách na severu státu Nový Jižní Wales. Herec pozemek v oblasti Tomewin koupil v prosinci 2020 za 2 miliony australských dolarů. Stavba, přezdívaná „FutureCave“ (Jeskyně budoucnosti), bude mít šest ložnic a dvě podlaží. Dům bude tvořit soustava vzájemně propojených modulů vyrobených z udržitelných konopných panelů. Náklady na výstavbu se odhadují na 2,5 milionu australských dolarů.

Hvězda filmů Muzikál ze střední, Baywatch nebo Železní bratři zároveň prozradila, že k nákupu australského pozemku ji inspiroval oscarový herec Russell Crowe (62).

„Russell mi řekl, že pořídit si v Austrálii pozemek je velmi dobrý nápad. On sám to udělal, když byl mladý. A říkal mi, že je na toto své rozhodnutí mimořádně hrdý. Velmi mu to pomohlo do budoucna. Dal mi tuto radu a já se jí řídil. Austrálii mám navíc moc rád, je to opravdu skvělá země,“ uvedl Efron.

Rodák z Kalifornie patří už téměř dvě desetiletí k nejznámějším hollywoodským hercům své generace. Celosvětovou popularitu získal díky roli Troye Boltona v sérii Muzikál ze střední.

V posledních letech se kromě herectví věnuje také dokumentárním projektům zaměřeným na ekologii a udržitelný životní styl. Právě jeho nový australský dům je dalším důkazem toho, že se o environmentální témata zajímá i mimo filmové plátno.

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