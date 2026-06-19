Zac Efron se pustil do ambiciózního projektu, který spojuje moderní architekturu s důrazem na udržitelnost. V Austrálii zahájil výstavbu domu FutureCave (Jeskyně budoucnosti), na němž spolupracuje s designérem Joostem Bakkerem. Většina stavebních materiálů bude vyrobena z technického konopí.
Nemovitost vyrůstá na pozemku o rozloze 128 hektarů poblíž hranice australských států Nový Jižní Wales a Queensland. Pozemek si herec pořídil už v roce 2020 a nyní se rozhodl proměnit ho ve své vysněné útočiště.
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Dům z konopí je jako triko z bavlny. Můžete v něm volně dýchat, říká projektantka
Konopí nebude využito pouze při samotné stavbě. Podle Bakkera mají z této rostliny vzniknout také matrace, závěsy nebo polštáře. Designér navíc pracuje s výrobcem domácích spotřebičů na možnosti vytvořit pračku, jejíž buben by byl rovněž vyroben z konopného materiálu.
Součástí domu bude šest ložnic a rozlehlá střešní zahrada propojená s obytnou částí. Efron přiznává, že právě pobyty na australském venkově ho přiměly přehodnotit představy o tom, kde by chtěl jednou trvale žít.
„V tomto okamžiku svého života mohu říct, že jsem žil několik měsíců nebo dokonce let téměř všude, kde se dalo. Když se ale zpětně ohlédnu a přemýšlím, kde bych nakonec chtěl opravdu žít, pokaždé, když přijedu k Joostovi, mám pocit, že právě takový život vlastně chci. Připadá mi to správné. Jako by to tak mělo být,“ vysvětlil herec.
Domy z technického konopí si získávají oblibu díky ekologickému charakteru a dobrým izolačním vlastnostem. Stavební materiál známý jako konopný beton (hempcrete) pomáhá regulovat vlhkost v interiéru, je odolný vůči plísním a má nízkou uhlíkovou stopu.
Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, omezená dostupnost materiálů a delší doba výstavby. Konopný beton navíc není nosným prvkem, a proto vyžaduje konstrukci z jiného materiálu, nejčastěji dřeva.
Zac Efron oficiálně odstartoval výstavbu svého vysněného domu v horách na severu státu Nový Jižní Wales. Herec pozemek v oblasti Tomewin koupil v prosinci 2020 za 2 miliony australských dolarů. Stavba, přezdívaná „FutureCave“ (Jeskyně budoucnosti), bude mít šest ložnic a dvě podlaží. Dům bude tvořit soustava vzájemně propojených modulů vyrobených z udržitelných konopných panelů. Náklady na výstavbu se odhadují na 2,5 milionu australských dolarů.
Hvězda filmů Muzikál ze střední, Baywatch nebo Železní bratři zároveň prozradila, že k nákupu australského pozemku ji inspiroval oscarový herec Russell Crowe (62).
„Russell mi řekl, že pořídit si v Austrálii pozemek je velmi dobrý nápad. On sám to udělal, když byl mladý. A říkal mi, že je na toto své rozhodnutí mimořádně hrdý. Velmi mu to pomohlo do budoucna. Dal mi tuto radu a já se jí řídil. Austrálii mám navíc moc rád, je to opravdu skvělá země,“ uvedl Efron.
Rodák z Kalifornie patří už téměř dvě desetiletí k nejznámějším hollywoodským hercům své generace. Celosvětovou popularitu získal díky roli Troye Boltona v sérii Muzikál ze střední.
V posledních letech se kromě herectví věnuje také dokumentárním projektům zaměřeným na ekologii a udržitelný životní styl. Právě jeho nový australský dům je dalším důkazem toho, že se o environmentální témata zajímá i mimo filmové plátno.