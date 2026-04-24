Komedii Někdo to rád v Plzni natočil režisér a scenárista Martin Horský a k dispozici měl skutečně hvězdnou hereckou sestavu (např. Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Veronika Freimanová, Štěpán Kozub). Jaké to pro vás bylo tvořit hudbu k celému filmu?
Parta kolem režiséra Martina Horského a producenta Ondřeje Hokra mě oslovila, jestli bych neudělal písničku k filmu. Že to je film Někdo to rád v Plzni a jde o komedii. A mně okamžitě naskočil hudební nápad a z legrace jsem napsal slova jako „copatutoje?“ a „kdopa koho miluje“. Takové typické plzeňské slangovky. A hned to zabralo, takže jsme se domluvili.
Pak jsem měl možnost se na ten film podívat ještě bez zvuku, viděl to špičkové herecké obsazení a říkal si, že by bylo moc hezké trochu to přikořenit mou muzikou. Jenže jde o komedii a hudba by neměla zvětšovat nebo jinak upravovat emoce, takže jsme se nakonec dohodli na modelu písničkových aranží, kde nebude zpěv. Proto jsem přearanžoval své písničky a basovou kytaru nahradil obrovskou trumpetou – tubou. Tím všechny songy okamžitě chytly jakousi komičnost a spojilo to celý film. Měli jsme to hotové za měsíc a půl, což bych nikdy sám nezvládl, ale Honza Horáček, který se mnou už tři roky hraje v kapele, má skvělé hudební studio a obrovskou databázi nástrojů v počítači. Díky tomu jsme to zvládli tak rychle.
Cesta do Švédska, to byl vjem týkající se mého soukromí. Zemřel mi totiž otec... Do auta jsem dal na desku matraci, přelepil zadní okna, aby tam nebylo vidět, udělal z toho takový mikrokaravánek a vyrazil.