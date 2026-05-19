Jako rentgen vás prosvítí pohledem a nechává si čas na to, prozkoumat vás. Pozoruje skrytě i nepokrytě. Nalezenou zálibu dokáže dát najevo svou okouzlující náklonností. Zkuste ale udělat něco, co není košer, a dostanete to zpátky jako studenou sprchu. Tentam je její typický smích. Je to jen můj dojem. Můj pohled na cenami ověnčenou a mnoha uměleckými múzami políbenou herečku. Mluvit s Ivou Janžurovou, jež své jubileum oslaví v živém vysílání pořadu Tobogan s Českým rozhlasem Dvojka ve Stavovském divadle až 13. června, znamená jediné – nedostanete, co čekáte; dostanete mnohem víc.
Odmalička jste se chtěla stát herečkou. A nebyla to jen dětská hra. Kde se v malé holce tak silná a neústupná touha vzala?
Kromě genů, které do mě z tatínkovy strany vpluly, to zavinili moji dva starší bratři. Když přijeli domů na prázdniny, připravovali pro rodiče takové veselé večery a já se do toho, od chvíle, kdy to šlo, motala. První role, kterou mi přidělili, byl prý pes. Pak jsem vyfasovala muže s rádiovkami na hlavě a vycpanými pupky. Maminka se pokaždé smála, až jí tekly slzy, a mně se líbilo sklízet takový vřelý ohlas. Smích!
Na jednu stranu je to obrovská ztráta, na druhou je život bez mužů svým způsobem i snazší. Nebojím se být sama.