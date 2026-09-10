Na první pohled Leah Shutkeverová nezapadá do běžné představy o člověku, který se živí pojídáním obřích porcí. Pravidelně posiluje, zajímá se o výživu a v minulosti se věnovala také bikini fitness. Na sociálních sítích však vedle záběrů z posilovny zveřejňuje videa, v nichž během několika minut mizí kuřecí nugety, párky, koblihy nebo několikakilogramové pokrmy.
„Fitness je můj život a moje identita. Soutěžní jedení je ale moje práce,“ popsala Shutkeverová. Obě činnosti se podle svých slov snaží udržovat v rovnováze. Zároveň ji baví, že lidé při pohledu na její sportovní postavu obvykle netuší, čím se živí.
Tisíce kalorií nepřijímá každý den. Sama uvádí, že soutěžní dny vyvažuje kontrolovaným jídelníčkem a pohybem. „Nakonec záleží na poměru přijatých a vydaných kalorií a na umírněnosti,“ vysvětluje Shutkeverová.
Před mimořádně velkými výzvami omezuje pevnou stravu, aby měla prázdný žaludek, a dbá na dostatečný příjem tekutin. Ve zbývajících dnech sleduje svůj energetický příjem a pravidelně trénuje.
Od architektury k soutěžnímu jedení
Co všechno dokázala Leah Shutkeverová sníst v rekordním čase
Shutkeverová se narodila 11. května 1990 a pochází z Birminghamu. Datum jejího narození přitom shodou okolností připadá na americký neoficiální svátek Eat What You Want Day, tedy Den, kdy můžete jíst, co chcete.
Původně se vydala úplně jiným směrem. Vystudovala architekturu a nějaký čas se chtěla věnovat právě tomuto oboru. Větší uspokojení však nakonec našla v překonávání rekordů. Podle svých slov pro ni mají rekordní pokusy dokonce větší váhu než získání vysokoškolského titulu.
K soutěžnímu jedení ji přivedl bratr. Upozornil ji na restaurační výzvu a pochyboval, že by ji dokázala dokončit. Leah ho však překvapila a obří porci zvládla. Následovaly další podniky a talíře, jejichž zdolávání začala natáčet na YouTube.
Zpočátku šlo o kuriózní zálibu. Postupně však zjistila, že má nejen nezvykle velkou kapacitu žaludku, ale také schopnost jíst velmi rychle. Naučila se pracovat s konzistencí různých potravin, velikostí soust i rytmem kousání a polykání.
Čokoládový pomeranč jí změnil život
První velký zlom přišel, když na internetu narazila na rekord v nejrychlejším snědení čokoládového pomeranče. Pokusila se jej překonat doma, svůj výkon natočila a video zveřejnila. Záznam zaujal televizní produkci, která ji pozvala k oficiálnímu pokusu před kamerami.
Čokoládovou cukrovinku dokázala vybalit a sníst za 57 sekund. Vystoupení odvysílala britská stanice Channel 5 a Shutkeverová si uvědomila, že by se soutěžní jedení mohlo stát její profesí.
|
Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla
Z koníčku se stalo zaměstnání
Dnes se skutečně živí tvorbou videí, veřejnými vystoupeními, spolupracemi a účastí v restauračních i rekordních výzvách. Guinnessova kniha rekordů ji označuje za sériovou rekordmanku. Podle jeho aktuálního profilu nasbírala do září 2026 celkem 42 rekordních titulů. Neznamená to ovšem nutně, že všech 42 rekordů stále drží, některé mohli později překonat další soutěžící.
K jejím nejnovějším úspěchům patří návrat rekordu v pojídání burrita. O své předchozí prvenství mezitím přišla, v srpnu 2026 však pokus zopakovala a celé burrito snědla za 30,75 sekundy. Výsledek v září 2026 oficiálně potvrdila Guinnessova kniha rekordů.
Ne všechny obří porce jí ale přinesou oficiální titul. V červnu například spořádala přibližně 3,2 kilogramu těžký bakewellský koláč za 25 minut a 51 sekund. Dezert měl podle pořadatelů asi 14 tisíc kilokalorií, šlo však pouze o rekord konkrétní restaurační výzvy.
|
Nemohu navždy vypadat jako dítě, brání se kritice Millie Bobby Brownová
Rekordy, které mohou ohrozit zdraví
Sportovní postava může vytvářet dojem, že extrémní jedení nemá na zdraví žádný dopad. Přitom ale soutěžícím krátkodobě hrozí dušení, zvracení, reflux, bolesti břicha nebo mimořádné roztažení žaludku. Odborníci upozorňují také na možné narušení jeho vyprazdňování a přirozeného pocitu sytosti.
Právě v tom spočívá největší paradox kariéry Leah Shutkeverové. Aby mohla před kamerou během několika minut sníst tisíce kalorií, musí po většinu času žít mnohem ukázněněji, než by její videa napovídala. Sama své výkony představuje jako připravenou sportovní disciplínu. Pro diváky by však měly zůstat podívanou, nikoli návodem k napodobování.