Jeho otec Benes Meireles da Silva Cristovão zahynul o víkendu při nehodě. Co se stalo, 38letý zpěvák neupřesnil.
V rozhovorech o otci mluvil, jako by neexistoval. Rodiče se rozvedli, když mu byly čtyři roky a od té doby nebyli v kontaktu, otec se vrátil do Angoly.
Loni v srpnu spolu strávili den v Lisabonu. „Byli jsme na pivu, na večeři, pili tequilu a tancovali a kecali v mém hotelovém pokoji do 2 ráno,“ vzpomíná Ben Cristovao. „Měl jsem tu čest zažít jeho obrovské charizma, humor, klidnou a mírumilovnou energii, neustálý úsměv a citlivost v každé větě,“ popsal svého otce, který stále mluvil dobře česky. V Československu studoval v 80. letech stavební inženýrství, na vysoké škole se také seznámil s Benovou matkou.
Po rozvodu žil v Angole, kde měl početnou rodinu. S českým synem se měli znovu vidět letos v lednu, ale zpěvák to z pracovních důvodů přesunul na duben. „Tuhle chybu si ponesu až do konce,“ lituje finalista SuperStar z roku 2009.
„I když jsme spolu za celý můj dospělý život měli jen těchto 24 hodin, poznal jsem v něm za tu chvíli dobrého člověka a to je něco, co mi už nikdo nevezme. Byly to navíc krásné hodiny a extrémně důležité pro nás oba, protože teď můžu s čistým svědomím řict, že jsem hrdý, že jsem jeho syn,“ loučí se se svým otcem.
Po tragické nehodě o víkendu zemřel můj táta, Benes Meireles da Silva Cristovão.
Sdílím to proto, že jsem o něm vždy mluvil tak, jako by neexistoval, nebo mě nechtěl, ale pravda je, že jsme k sobě jen dlouho hledali cestu. Tu jsme k sobě našli na konci loňského srpna, kdy jsem za ním přiletěl do Lisabonu a poprvé s ním od svých 4 let strávil celých 24 hodin.
Byli jsme na pivu, na večeři, pili tequilu a tancovali a kecali v mém hotelovém pokoji do 2 ráno, abychom pak další den rozbití dali jestě snídani, za kterou mě proklínal, protože jediná rostlinná restaurace byla na kopci.
Měl jsem tu čest zažít jeho obrovské charizma, humor, klidnou a mírumilovnou energii, neustálý úsměv a citlivost v každé větě. Krom nespočtu jazyků které ovládal mluvil perfektně česky a to i přesto, že tu studoval 40 let zpět a neměl nikoho s kým pravidelně trénovat.
Poznal jsem jeho další děti, dobře vychované a vzdělané a byl jsem hrdý na to, co v Luandě, Angole, jako podnikatel a jako štědrý člověk dokázal. Pouštěl jsem mu videa z pár konzertů co se mi povedly, brečel štestím a přál si se na můj další konzert podívat.
Měli jsme se vidět znovu začátkem letošního ledna, ale nešťastně jsem to z pracovních důvodů přesunul na duben a tuhle chybu si ponesu až do konce.
Benes byl vysoce inteligentní člověk, v Čechách vystudovaný stavební inženýr, multilinguista a skvělý otec početné rodině v Angole, který miloval hudbu. A hrál na kytaru!
I když jsme spolu za celý můj dospělý život měli jen těchto 24 hodin, poznal jsem v něm za tu chvíli dobrého člověka a to je něco, co mi už nikdo nevezme. Byly to navíc krásné hodiny a extrémně důležité pro nás oba, protože teď můžu s čistým svědomím řict, že jsem hrdý, že jsem jeho syn.
Tati odpočívej v pokoji a jestli ještě někdy budu mít sílu na to udělat velký konzert, budu ho věnovat tobě.
Jestli můžu poradit komukoli to sedne, nečekejte na nic. Dost času neexistuje.
*** Tyto fotky ani text prosím nepouživejte do žádných jiných médií, ani sociálních sítí. Věřím, že přímo tady je bublina, ve které bude s touto informací zacházeno s respektem a nikde jinde o publikaci této informace nestojím, děkuji za pochopení.
10. února 2026 v 19:20, příspěvek archivován: 11. února 2026 v 9:08