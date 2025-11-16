Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landon ji zradily šaty

  15:13
Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí při pózování fotografům povolila špagetová ramínka šatů. Moderátorka tak ukázala i to, co nechtěla.
Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se herečka při pózování fotografům ještě usmívala. | foto: ČTK

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé...
Yvonne Woelke a její flitrové šaty, které neudržely hereččiny vnady a sklouzly...
Herečce Yvonne Woelke povolilo na premiéře druhé řady seriálu Landman ramínko...
Ali Larter, Billy Bob Thornton a Demi Moore společně zapózovali na premiéře...
Model, který si Yvonne Woelke na páteční akci oblékla, patřil podle stylistů k nejvýraznějším celého večera – a jak se ukázalo, také k těm nejrizikovějším.

Herečka dorazila v dlouhých tmavě modrých šatech s flitry, velmi úzkými špagetovými ramínky a hlubokým výstřihem. Když se blondýnka začala otáčet směrem k fotografům a mávat fanouškům, výstřih sklouzl dolů a kráska odhalila více, než bylo pravděpodobně v plánu.

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se herečka při pózování fotografům ještě usmívala.
Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch.
Yvonne Woelke a její flitrové šaty, které neudržely hereččiny vnady a sklouzly přímo před fotografy proklatě nízko.
Herečce Yvonne Woelke povolilo na premiéře druhé řady seriálu Landman ramínko šatů a bývalá MIss Německo tak ukázala i to, co nechtěla. (Berlín, 14. listopadu 2025)
Herečce sice na chvíli zmizel úsměv z tváře, ale snažila se zachovat klid, šaty si pohotově upravila a pokračovala v pózování. Její reakce sklidila pochvalu na sociálních sítích – mnozí ocenili, že situaci zvládla s elegancí a nadhledem.

Sociální sítě okamžitě zaplavily různorodé komentáře. Někteří fanoušci diskutovali o odvážném módním výběru, jiní upozorňovali, že podobné „nehody“ se ve světě showbyznysu stávají běžně. „Toto se může stát komukoli, ale ona to dala jako profesionálka,“ napsala jedna z uživatelek na Instagramu.

Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám

Podle módních expertů je volba šatů s hlubokým výstřihem vždy risk. „S takovým typem střihu je potřeba počítat s tím, že každý pohyb může způsobit nečekaný posun látky,“ okomentovala šaty stylistka, která podobné modely vybírá na prestižní akce pravidelně.

Ali Larter, Billy Bob Thornton a Demi Moore společně zapózovali na premiéře druhé řady seriálu Landman (Berlín, 14. listopadu 2025)

Ačkoli se původně očekávalo, že nejvíc pozornosti přitáhne druhá řada seriálu Landon, kvůli kterému byla akce pořádána, nakonec se na sociálních sítích mluví hlavně o hereččině přešlapu.

V Berlíně se na červeném koberci objevily a společně zapózovaly i hlavní hvězdy seriálu, Billy Bob Thornton, Ali Larter a Demi Moore.

Herečka Yvonne Woelke, která za dva dny oslaví 44. narozeniny, se proslavila ve filmech a seriálech jako Bad End, Ďábel, který si říkal Bůh či v telenovele Verbotene Liebe, která se v Německu začala vysílat v roce 1995. Kromě pravidelného vystupování v televizi se věnovala i modelingu, před šestadvaceti lety se stala Miss Německo.

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landon ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

