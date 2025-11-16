Model, který si Yvonne Woelke na páteční akci oblékla, patřil podle stylistů k nejvýraznějším celého večera – a jak se ukázalo, také k těm nejrizikovějším.
Herečka dorazila v dlouhých tmavě modrých šatech s flitry, velmi úzkými špagetovými ramínky a hlubokým výstřihem. Když se blondýnka začala otáčet směrem k fotografům a mávat fanouškům, výstřih sklouzl dolů a kráska odhalila více, než bylo pravděpodobně v plánu.
Herečce sice na chvíli zmizel úsměv z tváře, ale snažila se zachovat klid, šaty si pohotově upravila a pokračovala v pózování. Její reakce sklidila pochvalu na sociálních sítích – mnozí ocenili, že situaci zvládla s elegancí a nadhledem.
Sociální sítě okamžitě zaplavily různorodé komentáře. Někteří fanoušci diskutovali o odvážném módním výběru, jiní upozorňovali, že podobné „nehody“ se ve světě showbyznysu stávají běžně. „Toto se může stát komukoli, ale ona to dala jako profesionálka,“ napsala jedna z uživatelek na Instagramu.
Podle módních expertů je volba šatů s hlubokým výstřihem vždy risk. „S takovým typem střihu je potřeba počítat s tím, že každý pohyb může způsobit nečekaný posun látky,“ okomentovala šaty stylistka, která podobné modely vybírá na prestižní akce pravidelně.
Ačkoli se původně očekávalo, že nejvíc pozornosti přitáhne druhá řada seriálu Landon, kvůli kterému byla akce pořádána, nakonec se na sociálních sítích mluví hlavně o hereččině přešlapu.
V Berlíně se na červeném koberci objevily a společně zapózovaly i hlavní hvězdy seriálu, Billy Bob Thornton, Ali Larter a Demi Moore.
Herečka Yvonne Woelke, která za dva dny oslaví 44. narozeniny, se proslavila ve filmech a seriálech jako Bad End, Ďábel, který si říkal Bůh či v telenovele Verbotene Liebe, která se v Německu začala vysílat v roce 1995. Kromě pravidelného vystupování v televizi se věnovala i modelingu, před šestadvaceti lety se stala Miss Německo.