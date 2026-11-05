Yvetta Simonová patří k legendám české populární hudby a její kariéra trvá už více než osm desetiletí. Proslavila se mimo jiné duety s Milanem Chladilem, s nímž nazpívala oblíbené písně jako My dva a čas, Děti z Pirea nebo O nás dvou. Mezi její známé hity patří také Whisky, to je moje gusto.
Zpěvačka už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že oslavy svých narozenin nesnáší. Není divu – čtvrtý listopad se pro ni v posledních letech stává nejnáročnějším dnem v roce. Yvetta Simonová přijímá desítky blahopřání, mnozí gratulanti jí přijdou stisknout ruku osobně, k tomu navíc nepřestává vyzvánět její mobilní telefon.
Letošní oslavu v domově seniorů zorganizoval moderátor Aleše Cibulka. Pozval spoustu známých tváří. Setkání nabídlo příležitost připomenout zpěvaččinu bohatou kariéru i písně, které si posluchači oblíbili napříč generacemi.
Rodačka z Českého Brodu přišla na svět 4. listopadu 1928. V šestnácti letech zůstala s maminkou sama, otec tragicky zahynul na sklonku války při bombardování Prahy.
Podle Agentury Dobrý den, která eviduje české rekordy, odstartovala svou pěveckou dráhu jako patnáctiletá v roce 1943 na pražské scéně s názvem Velká opereta. Poté získala angažmá v bratislavském Národním divadle a posléze i v Hudebním divadle v Karlíně.
Později se z ní stala zpěvačka populárních písní. Nejprve v orchestru Zdeňka Bartáka, pak začala spolupracovat s kapelníkem Karlem Vlachem. Zpočátku jako sólistka, posléze v pěvecké dvojici s Milanem Chladilem. Umělecké příjmení Simonová jí vymyslel Jan Werich.
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Byla dvakrát vdaná, poprvé za ředitele Lucerny Františka Spurného, podruhé za hudebního skladatele Jaromíra Vomáčku. Jejím třetím partnerem, s nímž byla až do jeho smrti, byl zmíněný Karel Vlach. Natočila zhruba 800 písní, například Zhasněte lampiony, Já jsem zamilovaná, Romantická nebo Děti z Pirea. V říjnu 2017 získala státní vyznamenání.
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21. října 2014