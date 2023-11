V tomhle věku není nic ke slavení, říká Yvetta Simonová o 95. narozeninách

„Lidi jsou rádi, když mě vidí, že ještě chodím a stojím u mikrofonu,“ řekla v jednom z rozhovorů a dodala, že půlkulatiny by nejraději neslavila vůbec. „Ono totiž v tomhle věku není nic ke slavení. Asi se tomu nevyhnu, ale nejraději bych, aby to proběhlo co nejjednodušeji a lehce jen v rodinném kruhu.“

Rodačka z Českého Brodu vystudovala soukromě hudební teorii a zpěv. Svoji uměleckou kariéru začala jako operetní zpěvačka, ale slávu ji přinesla až spolupráce s tehdy populárními tanečními orchestry, zejména s hudebním tělesem Karla Vlacha.

Mimořádně šťastnou ruku měla Yvetta Simonová i při výběru svého dalšího hudebního partnera, kterým byl Milan Chladil. Jejich dueta jako Děti z Pirea, O nás dvou či Sentimentální si u posluchačů získala velkou oblibu.

Neméně populární byly ale i písničky, které nazpívala Simonová sama, ať již šlo o takové evergreeny jako Zhasněte lampióny, Já jsem zamilovaná nebo Romeo. Ve výčtu největších hitů nemohou zcela jistě chybět ani písničky Whisky, to je moje gusto a Když v baru houstne dým, které nazpívala pro komedii Limonádový Joe aneb Koňská opera.

Yvetta Simonová (Praha, 24. září 2023)

Zatímco na jevištních zářila, v osobním životě čekala na štěstí dlouho. „Já se vlastně vdala za publikum. Byla jsem v jednom kole, při koncertních šňůrách se najezdila spousta kilometrů... Musela jsem se životem prozpívat, nikdo mě nikdy neživil, i ty moje soukromé vztahy nikdy nevydržely dlouho,“ řekla Simonová, jejíž manželství s Františkem Spurným i Jaromírem Vomáčkou skončila rozvodem. Třetím osudovým mužem jejího života byl kapelník Karel Vlach, který zemřel v roce 1986.

Zpěvačka loni v říjnu v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila své tajemství, jak si uchovat energii. „Jsem optimistická. Říkám si, že všechno je dobrý, bude to dobrý a ještě vydržím. Ale žádný recept na to opravdu není,“ dodala s tím, že nemá žádná speciální přání. „Je lepší si nic nepřát. Přála bych si, aby se mi býval nestal ten úraz před dvěma lety, který mě přece jenom dost omezuje. Ale už jsem s tím sžitá. To je jako špatné manželství. Když to máte takhle s nohou, je to prostě špatné, ale dá se to vydržet.“