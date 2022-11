Nelituji toho, že jsem kdysi pila, říká sestra Jiřího Korna. Žila i na ulici

„Když mi Tomáš Magnusek nabídl roli bezdomovkyně, měla jsem obrovskou radost. Jeden čas jsem sama byla ulici, takže to mám zaryté v kůži,“ svěřila se Yvetta Kornová v rozhovoru pro pořad Showtime.

K filmu se vrací po třiceti letech. Někdejší dětská herecká hvězda bojovala v minulosti se závislostí na alkoholu a skončila na ulici. „Nelituji toho, že jsem pila. Myslím si, že vsichni lidé pijí. A hodně mladých lidí dnes bere drogy. Jen s tím umějí žít,“ míní Kornová.

„Když jsme v mém dětství točili My z konce světa a Přijela k nám pouť, byla jsem vyhraněná na to, že jsem byla taková držtička. Všechno jsem si tvrdohlavě vydobyla a byla jsem docela nekompromisní. Což už je dnes jinak. Prožívám dnes při natáčení daleko větší trému a na vše se připravuji,“ říká.

Dnes žije poklidný život kousek od Náchoda. „Mám doma osm koček, dvě ovce a jezdím vařit kávu do penzionu důchodcům. Myslím si, že je bohulibé se věnovat seniorům. Říkám jim starší dámy, jsou velice noblesní. Od těch starších se můžete hodně naučit,“ myslí si herečka.

„Já už vlastně od života nic nepotřebuji a nechci. Jsem šťastná, že mám tři zdravé děti. To je to jediné, co se mi v životě povedlo,“ usmívá se Yvetta Kornová a těší se, až se podruhé vdá. „Mám dlouholetý vztah. Plánujeme takovou bláznivou svatbu. Jen my dva a dva svědci. Říkali jsme si, že si je možná vybereme na ulici mezi bezdomovci. Říkala jsem vždycky, že podruhé se budu vdávat až v sedmdesáti. Ale asi to zkusím dřív. Možná už příští rok,“ dodává.

V seriálu Společně sami si vedle Yvetty Kornové, Zlaty Adamovské, Martina Dejdara, Ivana Vyskočila, Jany Krausové či Hany Čížkové zahraje i spousta mladých herců. Představí se například Jindřich Žampa, Štěpán Tuček, Ladislav Ondřej, Jakub Moulis, Natálie Grossová, Adam Kraus, Tereza Ševčíková, Dominika Hrazdílková a další.

VIDEO: Yvetta Kornová – Raduji se a chci tu být co nejdéle: