Sestra Jiřího Korna se změnila k nepoznání. Vrací se k hraní

Při představování herců seriálu Společně sami se do sálu vloudila osoba bez domova a nenechala se vykázat. Dokonce si chtěla sednout na židli Zlaty Adamovské „No, to je moje židle, tady nebudete sedět,“ jala se herečka bránit svoji židli před ženou.

Pak ovšem viděla úsměv na tváři Tomáše Magnuska. „Tak si to tu nějak zorganizujte, jestli to je nějaký vtípek…,“ znejistěla Zlata Adamovská a režisér hned uvedl vše na pravou míru.

„Po třiceti letech se do filmu vrátila herečka Yvetta Kornová. Jediný, kdo ji tady v převleku bezdomovce poznal, byl Jirka Krampol, jinak nikdo. Yvetta žije kousek od Náchoda a pomáhala mi v mém penzionu Viktorka, dělala uklízečku, pokojskou. Její životní osud je šílený, ale my ji máme rádi. Nabídl jsem jí roli a ona ji přijala. S Martinem Dejdarem hrají dva bezdomovce, lezli v Hradci do popelnic a byli skvostní,“ vysvětlil.

Sestra Jiřího Korna, Yvetta Kornová, která se stará o ovce a osm koček, se jen usmívala. „Hraji bezdomovkyni a asi dobře. Když jsem v utajení čekala před budovou na příchozí hosty a herce, dostala jsem od nějakého pána stravenku,“ prozradila herečka, která v minulosti bojovala se závislostí na alkoholu.

Yvetta Kornová (25. října 2022)

Tomáš Magnusek, Nikola Krejčová a Kateřina Hyršlová se pustili do psaní scénáře na základě pravdivých příběhů, které poslali spolužáci hrdinů jednotlivých příběhů. „Je to psycho, co je všechno možné. Ale tenhle styl mně sedí. Mám rád humor, ale dobrou komedii nenatočím. Ale drama Kluci z hor nebo Bastardi, to mi jde. Máme hotových šest dílů a začínáme dalších sedm,“ uvedl Magnusek, který už má v hlavě další film. „Dotočím Ležáky a půjdu do penze. Opravdu. Prodal jsem penzion, jsem zabezpečený. Třináct let se tady o něco pokouším, pro některé zůstanu pořád černou ovcí, některé moje věci mají lidi rádi, už jsem toho udělal dost. Fakt.“

Zlata Adamovská si v seriálu zahraje roli profesorky, které se zhroutí svět, když zjistí, že je její vnuk zločinec. Komu by se nezhroutil? „Mám syna, dceru, šestiletého vnuka a při představě, že by se dostali do střetu se zákonem a já je mohla nějakým způsobem zachránit, tak nevím, jestli bych se do toho pustila. Myslím, že zločin má být po právu potrestán. Takovou roli jsem ještě nehrála a je zajímavé se potkat s takovým charakterem. Líbil se mi vývoj pěstěné paní profesorka, která se dostane až na samé dno,“ uvedla Adamovská, která svůj herecký um dělí mezi divadlo, film a televizní natáčení. A někdy je to hodně náročné.

„Třeba v létě jsem jezdila po představení do Ostravy, kde jsem točila film Za vším hledej ženu. Za Tomášek Magnuskem jezdím do Náchoda. Někdy je to únavné a náročné. Únavu nikdy nesetřepu, tu musím jedině vyspat. Takových sedm hodin spánku je dobrých,“ řekla.

Yvetta Kornová (25. října 2022)

Seriál Tomáše Magnuska Společně sami je ze školního prostředí. Studentku, které se jeden dramatický příběh hodně týká, hraje zpěvačka Natálie Grossová. „Do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli tu roli vezmu, protože to byla obrovská výzva. Ale teď jsem Tomášovi Magnuskovi vděčná, že mi tu roli nabídl. Opravdu jsem byla za tu holku, vžila jsem se do jejích pocitů a tři dny mi z toho bylo fakt špatně. Nemohla jsem jí ze sebe dostat,“ uvedla zpěvačka a herečka.

Počítá i s tím, že její role určitě vyvolá rozruch na sociálních sítích, kde dneska mladí lidé žijí. Je také možné, že si Natálie o sobě přečte něco rozporuplného. „Jsme připravena. Já špatné komentáře zažívám celý život a na lidi, kteří se mě snaží srážet dolů, jsem zvyklá. Spíš se soustředím na lidi, kteří mi fandí,“ dodala Grossová, jejíž seriálový příběh se prolíná všemi třinácti díly a určitě stojí za sledování.

Herec Jiří Krampol sice v chystaném seriálu Společně sami roli nemá, ale Tomáše Magnuska a jeho tým přišel alespoň podpořit. „Co mi vyměnili v nemocnici toho budíka, lépe mi pracuje srdce a lépe se mně dýchá. Snažím se i cvičit. Sice už to není jako dřív, ale jde to,“ zhodnotil herec svůj zdravotní stav a právě díky tomu „jde to“, přislíbil režisér Jiřímu Krampolovi nějakou roli v seriálu. „Když mi Tomáš zavolá, jdu s ním do čehokoli. My spolu dokonce jezdíme i takové zájezdové besedy. Probíráme tam náš poslední společný film Stáří není pro sraby.“

V seriálu Společně sami si vedle Zlaty Adamovské, Martina Dejdara, Ivana Vyskočila, Jany Krausové, Hany Čížkové zahraje i plejáda mladých herců. Představí se například Jindřich Žampa, Štěpán Tuček, Ladislav Ondřej, Jakub Moulis, Natálie Grossová, Adam Kraus,Tereza Ševčíková, Dominika Hrazdílková a další.