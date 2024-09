Youtuber se proslavil přejídáním, zhubl 114 kilo. Psali, že jsem nechutný, říká

Nikocado Avocado je americký Youtuber, který působí na YouTube od roku 2013. Narodil se v roce 1992 na Ukrajině a jeho skutečné jméno je Nicholas Perry – adoptovali ho američtí rodiče z Filadefie, kde vyrůstal. Na vysoké škole studoval herectví a v roce 2013 se přestěhoval do New Yorku, kde si splnil svůj velký sen: hrát na housle v orchestru na Broadwayi.

V té době se seznámil s youtuberem Rodrigem Gonzalezem, který vystupuje pod jménem Orlin Home. Dali se dohromady a v roce 2017 se vzali, žili společně v Kolumbii – ale o pět let později oznámili, že se rozcházejí.

Pod svým uměleckým jménem Nikocado Avocado se Perry proslavil natáčením takzvaných mukbangových videí. Jedná se o živé vysílání, ve kterém youtuber pořádá obrovské porce různých jídel a zároveň přitom komunikuje s diváky. Nyní šokoval, když se v nově zveřejněném videu ukázal výrazně zhublý.

„Jsem vždy o dva kroky napřed. Tohle byl největší sociální experiment mého života. Je to zneklidňující, je to přesvědčivé, strhává to pozorovat všech těch neduživých dezorientovaných bytostí, které se potulují po internetu,“ říká ve videu.

Pokračuje tím, že se „probudil z velmi dlouhého snu trvajícího dva roky“, ve kterém shodil celkem 114 kilogramů. „Vážil jsem 186 kilo. Ještě včera mi lidé v komentářích říkali, že jsem nechutný, tlustý, nemocný, nudný a naprosto zbytečný člověk. Musím říct, že lidé jsou ta nejpošahanější stvoření na celé planetě. Ale mně se i tak stále daří být o dva kroky před vámi všemi,“ dodává.

Od roku 2013, kdy začal vysílat pod pseudonymem Nikocado Avocado, získal přes čtyři miliony odběratelů. Zpočátku vytvářel obsah zaměřený na vegany, v roce 2016 se však k veganství obrátil zády a obořil se na veganskou komunitu, že je „velmi nepřátelská“.

Nicholas Perry tvrdí, že na začátku roku 2022 vytvořil dopředu velké množství video obsahu, který pak postupně během následujících dvou let až do letošního února zveřejňoval, zatímco tajně hubl.