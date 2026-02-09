Youtuber Jirka Král s manželkou Karolínou přišli o miminko

„Jsou chvíle, kdy se srdce na okamžik zastaví a slova nestačí. Od první chvíle jsme se těšili, ale pak přišla na kontrole smutná zpráva. Nejtěžší bylo přijmout, že srdíčko přestalo bít. A pak ta krátká chvíle na sále, kdy jsem se před narkózou chtěla v tichosti rozloučit. Usínala jsem s vědomím, že až se probudím, naše malé tělíčko už tam nebude,“ začala Karolína Králová svůj příspěvek v příbězích na Instagramu.
„Bolest ze ztráty nezmenšuje to, že už máme tři děti nebo že se to stalo ve třetím měsíci. Každé dítě je jedinečné, nenahraditelné, milované. S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit a v srdci si neseme tichou vzpomínku na malou duši, která se dotkla našich životů. Myslím na všechny maminky a tatínky, kteří si nesou stejný příběh,“ napsala.
V příbězích zveřejnila koláž z fotek s manželem, dětmi, pozitivním těhotenským testem, rostoucím bříškem, záběr z nemocničního lůžka a zapálenou svíčku.
Jeden z bývalých nejslavnějších českých youtuberů Jirka Král a blogerka Kateřina Benešová se vzali v srpnu 2020 po dlouholetém vztahu. Na sociálních sítích je blogerka známá pod přezdívkou Little Kao. V létě 2022 se jim narodil první syn David, na podzim roku 2023 přišla na svět dvojčata Lukáš a Jakub.