Finalistka Love Islandu Yenifer Cao a její partner přišli o desetidenního syna

Autor:
  9:12
Finalistka Love Islandu Yenifer „Yeni“ Cao (32) a její partner Samuel Jaško (48) přišli o syna. Účastnice reality show Survivor rodila předčasně císařským řezem, chlapeček deset dní statečně bojoval o život.
Yenifer Cao

Yenifer Cao | foto: Instagram @yenifer.cao

Yenifer Cao
Yenifer Cao
Yenifer Cao
Yenifer Cao
21 fotografií

„Nevím, jestli jde dál normálně žít a dýchat a vnímat všechno tak, jak bylo. Přišli jsme o našeho malého chlapečka, který bojoval až do poslední chvíle,“ napsala Yenifer Cao na Instagramu.

Influencerka popsala, že syn se narodil předčasně císařským řezem 28. prosince 2025, ale přestože bojoval o život, po deseti dnech zemřel.

Po porodu chlapečka převezli na ARO a jeho rodiče se za dva dny dozvěděli, že bude muset podstoupit operaci. Yenifer tehdy podle svých slov stále doufala, že syn vše zvládne.

Influencerka Yenifer „Yeni“ Cao (2025)
Yenifer Cao (2021)
Samuel Jaško, Yeni Cao
Yenifer Cao
21 fotografií

„Po deseti dnech nám ale doktoři oznámili to nejhorší,“ dodala Yenifer s tím, že pro ni i pro jejího partnera Samuela byla tato ztráta nesmírně bolestivá a že se s ní snaží vyrovnat.

„Potřebuji čas, aby se ta rána mohla zahojit, posbírat všechny kousky sebe a dát si šanci se postavit na nohy. Moc vás prosím o respekt, soukromí a lidskost,“ požádala na závěr.

Televizní režisér a kreativní producent Samuel Jaško se dlouhodobě podílí na produkci populárních reality show jako Love Island a Survivor. Yenifer „Yeni“ Cao se jako soutěžící účastnila natáčení obou těchto pořadů.

Česká influencerka se narodila v Německu rodičům vietnamského původu a část svého života strávila i v Česku. Je aktivní na sociálních sítích, kde sdílí svůj život, názory a momenty ze svého každodenního života.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Hodili nám v baru něco do pití, skončili jsme na kapačkách, popsala Grossová

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Finalistka Love Islandu Yenifer Cao a její partner přišli o desetidenního syna

Influencerka Yenifer „Yeni“ Cao (2025)

Finalistka Love Islandu Yenifer „Yeni“ Cao (32) a její partner Samuel Jaško (48) přišli o syna. Účastnice reality show Survivor rodila předčasně císařským řezem, chlapeček deset dní statečně bojoval...

11. ledna 2026  9:12

Vladimír Polívka poprvé ukázal novorozenou dceru. Celý svět se zastavil, říká

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (květen 2024)

Vladimír Polívka (36) se na sociálních sítích podělil o jednu z nejintimnějších a zároveň nejšťastnějších událostí svého života. Fanouškům poprvé ukázal svou novorozenou dceru a dal tak nahlédnout do...

11. ledna 2026  7:43

Jako vejce vejci. Dwayne „The Rock“ Johnson ukázal svou dceru, wrestlerku Avu

Dwayne Johnson a jeho dcera, wrestlerka Ava Raine (Londýn, září 2025)

Dwayne Johnson (53) opět upoutal pozornost fanoušků po celém světě, tentokrát však ne kvůli novému filmu nebo motivačnímu vzkazu z posilovny. Na sociálních sítích sdílel snímky, na nichž se objevil...

11. ledna 2026

Máme koordinátorku intimity, ale já jsem slušný, říká herec Vladimír Polívka

Potkali jsme se v pražské vinárně na Petrském náměstí, nedaleko odtud bydlí s...

Vladimír Polívka (36) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o natáčení nové romantické komedie Dokonalý den, spolupráci s koordinátorkou intimity i o tom, zda je jakožto herec vůbec schopný konzumovat...

11. ledna 2026

Deset let od smrti. Bowie inspiroval miliony fanoušků, posouval hranice v hudbě i módě

Iman a David Bowie (New York, 1993)

Původně saxofonista a mim David Bowie (†69) se díky své vášni pro experimentování stal průkopníkem nových hudebních žánrů, především glam rocku. A to vždy v jedinečném a nadčasovém módním stylu....

10. ledna 2026  14:04

Princezna Kate vzala miliony fanoušků na procházku. V emocích mluví o rozjímání

Princezna Kate oslavila 44. narozeniny. (9. ledna 2026)

Princezna z Walesu Kate oslavila v pátek 9. ledna své čtyřiačtyřicáté narozeniny. U příležitosti tohoto dne zveřejnila video s intimním a velmi osobním vzkazem, v němž se otevřeně vrací ke své cestě...

10. ledna 2026  12:19

Funguji jen díky šestiletému synovi, je mi bolavě smutno, přiznává vdova Hezucká

Nikola Hezucká s rodinou a kamarádkami po pohřbu Patrika Hezuckého (Praha, 12....

Nikola Hezucká (36) prožívá po odchodu manžela Patrika Hezuckého (†55) psychicky velmi náročné období. Známý moderátor zemřel začátkem prosince a teprve šestiletý syn Oliver tak trávil vánoční svátky...

10. ledna 2026  9:09

Dostala facku a začalo se točit, vzpomíná Ivan Hubač na Baarovou

Ivan Hubač je český scenárista, dramaturg a autor rozhlasových a televizních...

„Je to samozřejmě inspirativní, ale nedokážu přesně říct v čem,“ říká Ivan Hubač (72) o svém vztahu k Veronice Žilkové (64), jenž by se mohl odrazit i v jeho práci na scénáři k celovečernímu filmu o...

10. ledna 2026

Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká Kinský

Průvodcem dokumentární série o české šlechtě s názvem Modrá krev je František...

Na Františka Kinského (78) v roli průvodce se mohou diváci těšit i v nové čtvrté sérii pořadu Modrá krev, který představí deset šlechtických rodů. Přestože byly oficiální šlechtické tituly zrušeny po...

10. ledna 2026

Opět Markovičem. Poprvé se ostatní řídili podle mě, neužíval jsem si to, líčí Lněnička

Premium
Petr Lněnička. Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v...

Seděli jsme v rohu maličké kavárny a povídali si o úspěšném kriminálním seriálu Metoda Markovič, jehož druhá série s podtitulem Straka právě přichází na obrazovky. Když už se téma zdálo být...

9. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svým pohádkám říkám vydírací, herecký svět se mi uzavřel, říká Marie Doležalová

Premium
„Mně je v tom dětském světě dobře. Děti jsou upřímné, všechno řeknou na rovinu,...

Byla úspěšnou herečkou a blogerkou, triumfovala i ve StarDance, ale dnes je Marie Doležalová hlavně maminkou na plný úvazek, která si ve volném čase odskakuje ke psaní.

9. ledna 2026

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

9. ledna 2026  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.