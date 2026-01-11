Finalistka Love Islandu Yenifer Cao a její partner přišli o desetidenního syna

„Nevím, jestli jde dál normálně žít a dýchat a vnímat všechno tak, jak bylo. Přišli jsme o našeho malého chlapečka, který bojoval až do poslední chvíle,“ napsala Yenifer Cao na Instagramu.
Influencerka popsala, že syn se narodil předčasně císařským řezem 28. prosince 2025, ale přestože bojoval o život, po deseti dnech zemřel.
Po porodu chlapečka převezli na ARO a jeho rodiče se za dva dny dozvěděli, že bude muset podstoupit operaci. Yenifer tehdy podle svých slov stále doufala, že syn vše zvládne.
„Po deseti dnech nám ale doktoři oznámili to nejhorší,“ dodala Yenifer s tím, že pro ni i pro jejího partnera Samuela byla tato ztráta nesmírně bolestivá a že se s ní snaží vyrovnat.
„Potřebuji čas, aby se ta rána mohla zahojit, posbírat všechny kousky sebe a dát si šanci se postavit na nohy. Moc vás prosím o respekt, soukromí a lidskost,“ požádala na závěr.
Televizní režisér a kreativní producent Samuel Jaško se dlouhodobě podílí na produkci populárních reality show jako Love Island a Survivor. Yenifer „Yeni“ Cao se jako soutěžící účastnila natáčení obou těchto pořadů.
Česká influencerka se narodila v Německu rodičům vietnamského původu a část svého života strávila i v Česku. Je aktivní na sociálních sítích, kde sdílí svůj život, názory a momenty ze svého každodenního života.