Vstoupit do rakety bude těžké, říká Yemi A.D. o vesmírné cestě k Měsíci

„Jmenuji se Yemi Akinyemi Dele. Narodil jsem se v České republice, můj otec pochází z Nigerie, takže reprezentuji jak Východní Evropu tak Afriku. Nikdy jsem neměl zásadnější novinku, než tu, kterou mám tu čest s vámi sdílet právě nyní. Dnes jsem byl vybrán, abych se vydal na cestu, jako žádnou jinou. Na cestu k Měsíci, které se zúčastním jakožto člen posádky projektu dearMoon,“ píše Yemi A.D. v příspěvku na Instagramu.

„Cítím pokoru, požehnání a neskutečný vděk za tuto jedinečnou příležitost reprezentovat svou zemi, náš lid, svou rodinu a všechny kreativní snílky z celého světa na první cestě k Měsíci v historii lidstva,“ svěřil se umělec.

Miliardář Yusaku Maezawa očekává, že výjimečný let bude osm pečlivě zvolených umělců inspirovat při tvorbě nových děl, která budou prezentovat po návratu na Zemi. Mezi vybranými je kromě českého kreativce, producenta a choreografa Yemiho A.D., například také hvězda K-popu, jihokorejský raper T.O.P. či známý americký hudební producent a DJ Steve Aoki. Členové posádky byli vybráni z přibližně milionu uchazečů. Náklady spojené s týdenní okružní cestou bude hradit Maezawa.

„Ano, bojím se. Myslím, že nejvíce se budu bát, až budu stát před raketou. Víte, ten moment, kdy máte jít dovnitř… Vstoupit do rakety, to bude těžké. Ale vnitřní hlas dítěte toužícího po dobrodružství, které chce objevovat, je silnější, než hlas opatrného dospěláka,“ řekl Yemi A.D. ke svému výběru do hlavní posádky jedinečného projektu dearMoon.

„Jsem neskutečně hrdý na to, že mám tu čest reprezentovat mé rodné Česko, Nigerii, ale také LGBTQ+ komunitu a všechny kreativní lidi, které zvu na tuhle vesmírnou cestu se mnou. Moc bych si přál, aby především děti a mladí lidé viděli, že nezáleží na tom, odkud jsi a jak začneš, ale jen na tom, kam se rozhodneš směřovat,“ uvedl Yemi A.D. v tiskovém prohlášení.

Vesmírná výprava má trvat osm dní od startu do návratu na Zemi, z toho tři dny budou kroužit kolem Měsíce a přiblíží se na vzdálenost 200 kilometrů od jeho povrchu. Ačkoli byl let naplánován na rok 2023, čelí zpoždění kvůli pokračujícím testům vesmírné lodi Starship a jejích raket.

VIDEO: Oznámení výběru vesmírných turistů projektu dearMoon: