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Yasmin Le Bonová popírá čas. Na dovolené s manželem zazářila v bikinách

Autor:
  13:27
Yasmin Le Bonová s manželem Simonem na Sardinii (srpen 2026)

Yasmin Le Bonová s manželem Simonem na Sardinii (srpen 2026) | foto: Profimedia.cz

Yasmin Le Bonová na Sardinii (srpen 2026)
Yasmin Le Bonová a Amber Le Bonová (únor 2026)
Yasmin Le Bonová a Simon Le Bon (říjen 2025)
Yasmin Le Bonová a její dcera Amber Le Bonová
12 fotografií
Bývalá topmodelka Yasmin Le Bonová (61) vyrazila se svým manželem, frontmanem skupiny Duran Duran Simonem Le Bonem (67) na dovolenou na Sardinii. O Le Bonové se už léta mluví jako o člověku, který dokázal zastavit čas. I po šedesátce vypadá skvěle v bikinách a s manželem jí to klape už 40 let.

Simon Le Bon s manželkou Yasmin tráví dovolenou na jachtě ve Středozemním moři. S přáteli vyrazili na pláž na ostrově Sardinie, kde se bývalá modelka ukázala v černých bikinách a pak na člunu odpluli zpět na jachtu.

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Le Bonovi se vzali v roce 1985 a mají tři dospělé dcery - Amber (37), Saffron (34) a Tallulah (31). Jejich vztah přežil Simonovu rockovou kariéru i Yasminina léta v modelingu, která měla za následek bolesti zad a kvůli nim i deprese.

Yasmin bylo pouhých 17 let, když si jí všiml modelingový skaut a po ukončení školy podepsala smlouvu s londýnskou agenturou Models one a rychle se stala jednou z hvězd 80. let. Během své kariéry se stala tváří Versace, Chanel a Dior a zdobila obálky Vogue, Cosmopolitan nebo Harper’s Bazaar.

„V životě jsem zažila období, kdy to bylo opravdu velmi depresivní – nemohla jsem chodit bez bolesti, nemohla jsem nic dělat a bylo to opravdu těžké. Cítím s každým, kdo měl bolesti zad nebo jimi právě prochází. Myslím, že je to i psychická záležitost – smířit se s tím, že možná budete muset žít s určitou mírou bolesti,“ řekla Le Bonová pro časopis Hello! Vdávala se ve 21 letech a manžel ji byl prý vždy oporou a je dosud.

Yasmin Le Bonová s manželem Simonem na Sardinii (srpen 2026)
Yasmin Le Bonová na Sardinii (srpen 2026)
Yasmin Le Bonová a Amber Le Bonová (únor 2026)
Yasmin Le Bonová a Simon Le Bon (říjen 2025)
12 fotografií

Receptem na šťastné manželství je podle ní dát si prostor. „Ať už v hlavě, nebo fyzicky. Ale příliš mnoho rozptýlení také není vždy dobré,“ uvedla a dodala také návod, jak zvládat hněv.

„Když chcete explodovat, zhluboka dýchejte. Pak vypustíte jen pohodu a klid. Z hněvu ještě nic dobrého nevzešlo. Ale nic dobrého nevzešlo ani z ticha. V manželství proto nenechávejte věci nevyřčené. Na to je život moc krátký,“ míní.

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