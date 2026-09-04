Simon Le Bon s manželkou Yasmin tráví dovolenou na jachtě ve Středozemním moři. S přáteli vyrazili na pláž na ostrově Sardinie, kde se bývalá modelka ukázala v černých bikinách a pak na člunu odpluli zpět na jachtu.
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Yasmin Le Bonová: Kvůli menopauze mám vrstvu tuku a horší paměť
Le Bonovi se vzali v roce 1985 a mají tři dospělé dcery - Amber (37), Saffron (34) a Tallulah (31). Jejich vztah přežil Simonovu rockovou kariéru i Yasminina léta v modelingu, která měla za následek bolesti zad a kvůli nim i deprese.
Yasmin bylo pouhých 17 let, když si jí všiml modelingový skaut a po ukončení školy podepsala smlouvu s londýnskou agenturou Models one a rychle se stala jednou z hvězd 80. let. Během své kariéry se stala tváří Versace, Chanel a Dior a zdobila obálky Vogue, Cosmopolitan nebo Harper’s Bazaar.
„V životě jsem zažila období, kdy to bylo opravdu velmi depresivní – nemohla jsem chodit bez bolesti, nemohla jsem nic dělat a bylo to opravdu těžké. Cítím s každým, kdo měl bolesti zad nebo jimi právě prochází. Myslím, že je to i psychická záležitost – smířit se s tím, že možná budete muset žít s určitou mírou bolesti,“ řekla Le Bonová pro časopis Hello! Vdávala se ve 21 letech a manžel ji byl prý vždy oporou a je dosud.
Receptem na šťastné manželství je podle ní dát si prostor. „Ať už v hlavě, nebo fyzicky. Ale příliš mnoho rozptýlení také není vždy dobré,“ uvedla a dodala také návod, jak zvládat hněv.
„Když chcete explodovat, zhluboka dýchejte. Pak vypustíte jen pohodu a klid. Z hněvu ještě nic dobrého nevzešlo. Ale nic dobrého nevzešlo ani z ticha. V manželství proto nenechávejte věci nevyřčené. Na to je život moc krátký,“ míní.