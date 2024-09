Winona Ryderová zavzpomínala na odchod z Hollywoodu po odsouzení za krádež

Winona Ryderová přiznala, že zatčení mělo obrovský dopad na její kariéru. Přitom když se to stalo, myslela si, že udělala jen obyčejnou chybu. „Pořád mi říkali: To je v pohodě, to je jenom taková administrativa. A já jsem si říkala: Dobře. Byla jsem tak zmatená,“ řekla časopisu Esquire s tím, že když se dozvěděla, že může na nějaký čas jít do vězení, byla překvapená. „Vzpomínám si, že mi řekli, že půjdu do vězení. Říkala jsem si: Cože? O čem to mluvíte?“

Po odsouzení za krádež oblečení dostala tříletou podmínku, pokutu a veřejně prospěšné práce. Herečka se rozhodla přestat s herectvím a přestěhovala se z Los Angeles do San Francisca. Na otázku, jak se vypořádala se zatčením, odpověděla, že jí to přišlo jako odchod z hotelu. „Myslím, že jsem se prostě odhlásila,“ uvedla.

Jenna Ortega a Winona Ryderová na filmovém festivalu v Benátkách (28. srpna 2024)

Už v roce 2016 herečka uvedla, že pauza od Hollywoodu jí poskytla čas, který potřebovala. „Psychicky jsem se dostala do bodu, kdy jsem chtěla přestat. Nebudu rozebírat, co se stalo, ale nebylo to tak, jak si lidé myslí. A nebyl to zločin století! Ale umožnilo mi to čas, který jsem opravdu potřebovala, kdy jsem se vrátila do San Francisca a začala se znovu věnovat věcem, které... no upřímně, měla jsem prostě jiné zájmy,“ řekla tenkrát.

Nyní jde do kin film Beetlejuice Beetlejuice, v němž se Winona Ryderová opět objeví po boku Michaela Keatona nebo Catherine O’Hary, s nimž hrála už ve filmu Beetlejuice z roku 1988. Novinka měla premiéru na filmovém festivalu v Benátkách a v kinech bude od 6. září.