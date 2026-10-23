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William se objevil v talkshow. Zatímco Harry řeší rodinu, on mluvil o jiné výzvě

Zuzana Stiboříková
  14:41
Zatímco princ Harry v nedávném rozhovoru se Zachem Baronem otevřel téma usmíření s královskou rodinou, William se rozhodl pro zcela jiné veřejné vystoupení. Jako první aktivně sloužící člen britské královské rodiny usedl na pohovku populární talk show Gra

Zatímco princ Harry v nedávném rozhovoru se Zachem Baronem otevřel téma usmíření s královskou rodinou, William se rozhodl pro zcela jiné veřejné vystoupení. Jako první aktivně sloužící člen britské královské rodiny usedl na pohovku populární talk show Gra | foto: Profimedia.cz

Zatímco princ Harry v nedávném rozhovoru se Zachem Baronem otevřel téma usmíření s královskou rodinou, William se rozhodl pro zcela jiné veřejné vystoupení. Jako první aktivně sloužící člen britské královské rodiny usedl na pohovku populární talk show Gra
Zatímco princ Harry v nedávném rozhovoru se Zachem Baronem otevřel téma usmíření s královskou rodinou, William se rozhodl pro zcela jiné veřejné vystoupení. Jako první aktivně sloužící člen britské královské rodiny usedl na pohovku populární talk show Gra
Zatímco princ Harry v nedávném rozhovoru se Zachem Baronem otevřel téma usmíření s královskou rodinou, William se rozhodl pro zcela jiné veřejné vystoupení. Jako první aktivně sloužící člen britské královské rodiny usedl na pohovku populární talk show Gra
Zatímco princ Harry v nedávném rozhovoru se Zachem Baronem otevřel téma usmíření s královskou rodinou, William se rozhodl pro zcela jiné veřejné vystoupení. Jako první aktivně sloužící člen britské královské rodiny usedl na pohovku populární talk show Gra
87 fotografií
Zatímco princ Harry v nedávném rozhovoru otevřel otázku usmíření s britskou královskou rodinou, jeho starší bratr William se vydal úplně jinou cestou. Jako první z pracujících členů „firmy“ zavítal do britské talkshow The Graham Norton Show. Místo propírání soukromí si ale vybral celosvětově rezonující téma životního prostředí. Řeč přišla i na britskou verzi reality show Zrádci.

Britská královská rodina je opět v centru mediálního dění, zejména kvůli návratu Harryho do Spojeného království a plánovanému obnovení rodinných vazeb. V úterý 20. října 2026 vyšel Harryho rozhovor s novinářem Zachem Baronem pro magazín GQ, v němž mladší syn krále Karla III. hovořil o tom, jak moc si přeje usmíření.

Princ Harry se chce usmířit s královskou rodinou. Někteří lidé si to podle něj nepřejí

Jeho poznámka, že ne všichni tomu přejí, opět upoutala pozornost. Vztah bratrů je již několik let v krizi a zmínka tedy vzbudila otazníky, zda princ Harry narážel přímo na bratra Williama.

Na slavné pohovce vedle hollywoodských hvězd

Princ William zvolil v mediálním souboji s bratrem zcela jinou, „výsostně britskou“, strategii. Ve čtvrtek 22. října natočil vystoupení v populární britské talk show The Graham Norton Show, jejíž vysílání stanice BBC One naplánovala na pátek 23. října. Hlavním tématem večera však nebyly rodinné spory, ale budoucnost planety.

Jeho účast představuje neobvyklý okamžik v historii britské monarchie, protože pracující členové královské rodiny v televizi příliš často nevystupují a William je podle britských médií první, kdo usedl mezi hosty tohoto typu pořadu.

Williamův příchod pak byl pro publikum překvapením. Moderátor Graham Norton nejprve přivítal herečky Cate Blanchett a Hannah Waddingham i australského ochránce přírody a televizní osobnost Roberta Irwina a odhalil, že všechny tři spojuje projekt Earthshot Prize.

Princ William na klimatické konferenci COP30 v brazilském Belemu (6. listopadu 2025)

David Attenborough a princ William (8. května 2026)

Prestižní ekologickou cenu založil William v roce 2020 na podporu inovativních řešení ekologických problémů. Ten se následně připojil k ostatním hostům a rozhovor se stočil k významu ceny a jak chce prostřednictvím projektu podpořit konkrétní změny.

„Dlouhá léta jsem slýchal o problémech životního prostředí a nejvíc mě zaráželo kolik negativity a beznaděje tyto zprávy provázelo. Působilo to na mě skličujícím dojmem,“ vysvětlil William.

„Říkal jsem si, že bychom mohli přijít s něčím, co bude mít větší sílu a zároveň přinese více optimismu. Tak se zrodila myšlenka udělování cen, díky nimž bychom mohli upozorňovat na naléhavost těchto problémů, ale současně ukazovat, že existuje naděje na jejich řešení,“ doplnil.

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Společné téma Williama a Karla III.

Ochranu přírody si William jako své téma nezvolil náhodou. Již Karel III. ještě jako princ Charles patřil k hlasitým zastáncům ekologických opatření a varoval před ničením planety. A to v době, kdy podobné postoje nebyly mezi veřejně činnými osobnostmi vůbec obvyklé. William se pak zaměřuje především na podporu konkrétních technologických a společenských řešení.

Earthshot Prize každoročně oceňuje pět projektů zaměřených na ochranu a obnovu životního prostředí. Každý z vítězů získává milion liber na další rozvoj svého řešení.

William řeší klima, fandí Astonu a miluje filmy

Princ z Walesu, Cate Blanchett, Hannah Waddingham a Robert Irwin během natáčení pořadu Graham Norton Show v BBC Studioworks, Londýn, který bude vysílán na BBC One v pátek večer. Zdroj: Matt Crossick/Press Association, PA Images / Alamy / Profimedia
Britský premiér Keir Starmer, brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva a britský princ William na klimatické konferenci COP30 v brazilském Belemu (6. listopadu 2025)
Finále Evropské ligy si nenechal ujít velký fanoušek Aston Villy princ William. Bouřlivou atmosféru si užíval přímo na tribuně stadionu v Istanbulu
Finále Evropské ligy si nenechal ujít velký fanoušek Aston Villy princ William. Bouřlivou atmosféru si užíval přímo na tribuně stadionu v Istanbulu
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87 fotografií

Christopher Nolan a reality show

Přestože hlavním důvodem Williamovy návštěvy v talkshow byla ochrana životního prostředí, rozhovor nabídl také odlehčenější momenty. Společenské otázky přivedly prince Williama i k osobnějším tématům a rozpovídal se například o své zálibě ve filmech režiséra Christophera Nolana, který proměňuje neobvyklé a složité náměty v divácky přitažlivé filmy, například v trilogii Temný rytíř.

Řeč přišla také na fotbal, konkrétně na jeho oblíbený klub Aston Villa, jehož je princ dlouholetým fanouškem. Celá rodina prince a princezny z Walesu pak sleduje reality show Celebrity Traitors. „Já ten pořad miluju a celá rodina taky. Charlotte a Louis jsou do něj úplní blázni. Je to vážně skvělá podívaná,“ přiznal William.

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