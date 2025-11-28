Jako bych znovu prošel porodními cestami, říká hvězda Bílého lotosu po natáčení

Autor:
  13:23
Americký herec Walton Goggins (54) hrál ve třetí sérii seriálu Bílý lotos roli Ricka Hatchetta. Kromě nominace na cenu Emmy mu přinesla i celosvětovou slávu. Herec promluvil o tom, jak zásadně ho tato role ovlivnila i v osobním životě.
Walton Goggins na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024)

Walton Goggins na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024) | foto: AP

Walton Goggins na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)
Aimee Lou Woodová a Walton Goggins v seriálu Bílý lotos (2025)
Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)
33 fotografií

Walton Goggins prohlásil, že se po skončení natáčení cítí osvobozený a znovuzrozený. Po konci období udílení cen se pak konečně vrátil sám k sobě. „Šel jsem do koupelny, opláchl si obličej a podíval se na sebe. A bylo to: ‚Aha, tady jsi. Rád tě poznávám. Kam půjdeš odtud? Jaké je další dobrodružství?‘,“ prohlásil rodák z Alabamy.

Na otázku, jak se mu nyní daří, odpověděl, že má za sebou tu nejblaženější a nejklikatější cestu. „Byl jsem úplně zničený a znovu vybudován. Cítím se, jako bych se znovu narodil. Mám pocit, jako bych znovu prošel porodními cestami. Cítím se osvobozeně, člověče. Jo. Cítím se nezatíženě. Cítím se lehký,“ popsal.

Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)

Již dříve přiznal, že vžívání se do Rickovy postavy bylo vyčerpávající a při natáčení záměrně napodoboval jeho osamělost. „Moje postava – Rick Hatchett – je izolovaný. Takže během natáčení jsem byl izolovaný i já. Líbilo se mi to zrcadlit, ale emocionálně to bylo náročné,“ řekl magazínu Cultured.

Přestože se herci teď kariérně daří, uvědomuje si, jak rychle může být vše jinak. „Mám se dobře. A posun tam je, věci se změnily. Ale to neznamená, že se to nemůže zase vrátit zpátky,“ dodal herec známý také ze seriálu Ve jménu našeho Pána.

Walton Goggins a jeho manželka Nadia Connersová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Goggins měl v seriálu několik lechtivých scén. Své vyrýsované tělo nyní předvedl, když zapózoval nahý pro magazín GQ. V rozhovorech už dříve přiznal, že miluje být nahý na své zahradě. Dokonce rád čte filmové scénáře nahý u ranní kávy. „Byl jsem nahý na dvorku v každém domě, který jsem kdy vlastnil. Ráno vstanete, dáte si krásnou kávu, ať už oblečený, nebo nahý, a cítíte vzduch na svém těle. Nemyslím si, že jsem exhibicionista. Nerozhoduji se, zda si obleču šaty, nebo ne. Vím jen, že si dám šálek kávy,“ řekl v rozhovoru pro You.

Walton Goggins na cenách Emmy v Los Angeles (15. září 2024)
Walton Goggins na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)
Aimee Lou Woodová a Walton Goggins v seriálu Bílý lotos (2025)
33 fotografií

Fanoušci seriálu Bílý lotos spekulovali o jeho vztahu s herečkou Aimee Lou Woodovou (31), která hraje jeho milostný protějšek Chelsea. Herec je 14 let ženatý s Nadiou Connersovou (55).

To, že se jeho postava z Bílého lotosu stala sex symbolem, herce těší. Hůře se s tím však vyrovnává jeho manželka. „Zraje jako dobré víno. Ale pro mě jako ženu středního věku je to těžké. Takže najednou mám pocit, že všechny ty ženy ho považují za přitažlivého. Ale co je úžasné, je to, že mi vždycky dával pocit, že jsem ta nejkrásnější žena v místnosti,“ vysvětlila.

