Potkáváme se v Divadle Bez zábradlí před představením Blbec k večeři, které hrajete už skoro třicet let. Změnilo se nějak?
S tím nejde moc dělat. Jirka Menzel to výborně upravil a zrežíroval a jakákoliv změna by byla spíš ke škodě. Jen už nejsme v původní sestavě. Trošku se měnily ženské role, chybí třeba Veronika Freimanová nebo moje žena Jana Boušková.
Vás s Josefem Cardou v titulních rolích recenzenti chválí, míň už ženské postavy. Čtete recenze?
Ani ne. Párkrát mě docela překvapilo, že mě nějaký recenzent i pochválil. Nehraju pro recenzenty, ale pro diváky. Pro mě je směrodatné, že se komedie lidem líbí, vždyť i dneska, při tisící repríze máme vyprodáno.
V devadesátých letech jsem začal podnikat ve zbraních. Rozjelo se to dobře, jenže nás zastavil nový zákon.