Vzestupy a pády roku: Novotný ve vězení, Farna s Dua Lipou i naše světová Miss

Uplynulý rok přinesl do společenského dění řadu výrazných momentů. Některá známá jména se objevovala na titulcích v souvislosti s kauzami a soudy, jiná díky úspěchům v hudbě, televizi nebo na sociálních sítích. Vybrali jsme pro vás pět vzestupů a pět pádů roku 2025.
Vzestup první Úspěch české krásy ve světě

Natálii Puškinovou korunovala vítězka z roku 2024 Jessica Laneová z Austrálie.

Česká modelka Natálie Puškinová v listopadu 2025 vyhrála světovou soutěž Miss Earth. Česko se tak po 13 letech znovu dočkalo vítězky v této soutěži, když se před Natálií takovou královnou krásy stala Tereza Fajksová. Puškinová ve finále porazila 81 soutěžících z celého světa.

Přestože bývají soutěže krásy náročné i psychicky, Natálie se cítila dobře. Fyzicky ale unavená byla. V průměru spala jen čtyři až pět hodin denně, když měla lepší den, tak to bylo o hodinu navíc. „Ale třeba na finále jsem spala jenom dvě hodiny a fakt jsem byla už hodně, hodně unavená. Protože jsem tam byla necelé tři týdny. Potom finálový večer jsem si říkala, že musím ze sebe dát úplně všechno. Teď se to musí zúročit,“ uvedla v pořadu Rozstřel.

Soutěž Miss Earth má environmentální podtext a také missky musely představit své projekty zaměřené na ekologii. Česká reprezentantka řešila problém plýtvání potravinami. Už v Česku se snažila pořádat různé workshopy pro děti z dětského domova i ze základních škol.

Miss Earth 2025 Natálie Puškinová v Praze (18. listopadu 2025)
5. listopadu 2025


1. ledna 2026

Nechci být za troubu, říká Šimon Opp. Vezme si proto kurz stepu

Šimon Opp

„O Baťovi něco málo vím, ale o tom scénáři vůbec nic,“ říká Šimon Opp, který byl obsazený do role Baťova vnuka Thomase, nejmladšího člena rodiny. Muzikál, který vzniká pro Letní scénu Musea Kampa,...

30. prosince 2025

